PR Newswire anuncia parceria com a Veja

SÃO PAULO, 17 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- A PR Newswire, líder em soluções de inteligência de mídia, anuncia a conquista de mais uma parceria de notícias: a Veja. A aliança integra estratégias de vantagens oferecidas com a distribuição de press releases wire para circuito Brasil.

Com mais de 60 anos de experiência no mercado, a PR Newswire tem a maior rede de distribuição de releases do mundo.

Na América Latina, a rede é formada por mais de 300 parceiros de diversos segmentos, entre eles agências de notícias, portais, sites e blogs parceiros que publicam nossos contéúdos de forma automática. No Brasil, a PR Newswire possui mais de 190 parceiros online. A conquista da parceria com a Veja reforça o compromisso da empresa com notícias de qualidade e relevância editorial.

Há cinco décadas no mercado, a Veja é reconhecida pelo jornalismo de qualidade e pela tradição em oferecer informações que defendem de princípios como, a democracia, livre imprensa e análises de mercado.

A nova parceria reforça ainda a política editorial da empresa, que consiste em um processo consultivo para a revisão e aconselhamento de press releases, portanto, não permite divulgações de fake news ou informações de sua empresa por terceiros.

As soluções de distribuição de notícias da PR Newswire têm os melhores posicionamentos em busca orgânica (SEO) e engajamento com o mercado de mídia espontânea. A empresa do Grupo Cision tem presença em mais de 170 países de 40 idiomas diferentes. Entre as principais parceiras estão: Exame, Estadão, Agência Globo, InfoMoney, Portal Imprensa, A Tarde-BA, entre outros.

Se deseja saber mais sobre as soluções de distribuição de notícias da PR Newswire entre em contato pelo nosso formulário! Fale com os nossos especialistas. Confira também nossas redes sociais Facebook, Twitter e LinkedIn.

Sobre a PR Newswire

A PR Newswire é única empresa no Brasil que disponibiliza soluções globais de inteligência de mídia espontânea. A empresa oferece para as equipes de marketing e comunicação das empresas novas soluções para o monitoramento, a distribuição, a análise e mensuração de conteúdos e de repercussão de opiniões e de informação na imprensa e em mídias sociais.

Desde 2016, quando passou a fazer parte da Cision Ltd. (NYSE: CISN), tornou-se a empresa mais avançada em soluções de inteligência de mídia, através de plataforma inteligente de monitoramento, análise e mensuração de dados disponíveis nas diferentes mídias espontâneas, compartilhadas em cloudy. Sua meta é disponibilizar para os profissionais de comunicação e marketing o que existe de mais sofisticado em termos de sistema de inteligência em softwares especializados na captura e no cruzamento de dados usados em diferentes ramos de negócios que operam no ambiente do big data.

Entre os benefícios dos serviços da PR Newswire para seus clientes estão o reconhecimento do impacto das suas ações na imagem e reputação da empresa, o apontamento de tendências e a inteligência de mercado para estudar e operar em outros nichos ou conhecendo melhor os existentes.

Contato: (11) 2504-5134.

FONTE PR Newswire

SOURCE PR Newswire