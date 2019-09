PR Newswire lança e-commerce no Brasil

Por meio do site brasileiro, os clientes poderão adquirir releases avulsos ou planos de assinatura para distribuições de conteúdo em circuitos brasileiros e latino americanos

SÃO PAULO, 30 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A PR Newswire lançou, nesta segunda-feira (30), uma página exclusiva para a compra de distribuições de conteúdo para circuitos brasileiros e latino americanos. Com mais de 60 anos de mercado, a empresa que faz parte do grupo Cision é líder mundial em inteligência de mídia e distribuição de conteúdo.

O lançamento do e-commerce faz parte da estratégia da PR Newswire para aumentar a participação de mercado local e ampliar a oferta de distribuição de conteúdo.

A Distribuição de Conteúdo da PR Newswire é a mais completa solução do mercado. São mais de 600 sites parceiros na América Latina e mais de 200 só no Brasil, além da mais robusta base de jornalistas com mais de 42 mil jornalistas e profissionais de mídia em toda a América Latina.

As soluções de Distribuição de Conteúdo da PR Newswire trazem mais agilidade na divulgação do conteúdo. Para releases com até 400 palavras e que não necessitam de tradução o processamento é feito em até 39 minutos. E, independentemente do circuito distribuído, a PR Newswire envia o release para sua exclusiva rede mundial, o PRN For Journalists, com mais de 38 mil usuários ativos mensais e mais de 27 mil organizações de mídia cadastradas.

Na América Latina, a PR Newswire distribui o release nos mais importantes sites, agências e terminais de notícias da região como Agência Estado, Estadão, Veja, Notimex, EFE, Publimetro (México), El Economista, Agência O Globo, InfoMoney, Cronica, TYN Magazine, Bloomberg, Exame, A Tarde-BA, LAFIS, Portal Imprensa, CaribPR, entre outros.

Todas as distribuições de conteúdo da PR Newswire incluem o mais completo relatório de visibilidade do mercado, o Visibility Report, que mostra o desempenho do release. Nele o cliente pode acompanhar a repercussão e visibilidade que o conteúdo conquistou na mídia. O relatório também permite mensurar os resultados da divulgação com dados e gráficos analíticos e visualizar todas as interações do público com o conteúdo nas redes sociais e a lista com o link de cada site em que o conteúdo foi publicado.

Em suas distribuições de conteúdo, a PR Newswire segue uma política editorial global, que não permite a divulgação de conteúdo ofensivo, difamatório, Fake News e que exige a confirmação verbal das informações com os responsáveis previamente autorizados pela empresa. O release ainda é revisado por especialistas.

Para visualizar as ofertas disponíveis, basta acessar https://prnewswire.com.br/ldistribuicao-de-conteudo-landing.

Informações para contato:

+55 (11) 2504-5100

FONTE PR Newswire América Latina

