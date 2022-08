PRA Group gana el premio Stevie® de bronce en los 2022 International Business Awards®

El equipo directivo de la empresa global recibe el principal reconocimiento en el ámbito laboral

NORFOLK, Va., 22 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- PRA Group, Inc. (Nasdaq: PRAA), líder mundial en la adquisición y cobro de préstamos morosos, ha sido nombrada ganadora de un premio Stevie® de bronce al equipo directivo del año en los 19 Annual International Business Awards® hoy.

Los ganadores de los Stevie Award se determinaron a partir de las puntuaciones medias de más de 300 ejecutivos de todo el mundo que participaron en el proceso de evaluación en junio y julio.

Los jueces consideraron más de 3.700 nominaciones de prácticamente todos los sectores en una amplia gama de categorías de premios. Reconocieron al equipo directivo de PRA Group por sus meritorios logros en el avance de "las personas, los beneficios y el propósito (cultura)" de la empresa desde 2020.

Uno de los jueces señaló: "Estoy impresionado por el hecho de que PRA Group haya sido capaz de alcanzar las mejores cifras de recaudación de efectivo, ingresos, eficiencia de caja y beneficios netos en sus 26 años de historia, especialmente durante un año muy difícil en el que el mundo se enfrentó a la pandemia de COVID-19. Por ello, aplaudo al equipo directivo".

Los jueces también citaron el compromiso de PRA Group de retribuir a las comunidades de todo el mundo y el despliegue del marco de diversidad e inclusión.

"Es un honor trabajar con un equipo de ejecutivos tan capacitados. Su experiencia, trayectoria, juicio y sabiduría proporcionan la experiencia y la toma de decisiones que son esenciales para dirigir nuestra empresa con éxito hacia el futuro, con integridad y responsabilidad", dijo Kevin Stevenson, presidente y consejero delegado.

Los International Business Awards son el principal programa de premios empresariales del mundo. Todas las personas y organizaciones del mundo -públicas y privadas, con y sin ánimo de lucro, grandes y pequeñas- pueden presentar sus candidaturas. Los IBA 2022 recibieron candidaturas de organizaciones de 67 países y territorios.

Los ganadores serán celebrados durante un banquete de gala en el Hotel InterContinental London Park Lane, en Londres, Inglaterra, el sábado 15 de octubre, la primera ceremonia de premios d IBA en vivo desde 2019.

"La clase de homenajeados de este año es tan innovadora, aventurera, persistente y exitosa como la que hemos tenido", dijo la presidenta de los Stevie Awards, Maggie Miller. "Esperamos celebrar sus logros con ellos durante nuestro banquete de premios en Londres este octubre".

Los detalles sobre los International Business Awards y las listas de ganadores de los Stevie Awards están disponibles en www.StevieAwards.com/IBA.

Acerca de PRA Group

Como líder mundial en la adquisición y cobro de préstamos morosos, PRA Group devuelve el capital a los bancos y otros acreedores para ayudar a ampliar los servicios financieros para los consumidores. Con miles de empleados en todo el mundo, las empresas de PRA Group colaboran con los clientes para ayudarles a resolver sus deudas. Para más información, visite www.pragroup.com.

Acerca de los Stevie Awards Los Stevie Awards se conceden en ocho programas: Asia-Pacific Stevie Awards, German Stevie Awards, Middle East & North Africa Stevie Awards, American Business Awards®, International Business Awards®, Stevie Awards for Women in Business, Stevie Awards for Great Employers, y Stevie Awards for Sales & Customer Service. Los concursos de los Stevie Awards reciben cada año más de 12.000 candidaturas de organizaciones de más de 70 países. Los Stevies, que honran a organizaciones de todo tipo y tamaño y a las personas que están detrás de ellas, reconocen las actuaciones más destacadas en el lugar de trabajo en todo el mundo. Más información sobre los Stevie Awards en www.StevieAwards.com.

Contacto para medios:

Elizabeth Kersey

Vicepresidenta Senior, Comunicaciones y Asuntos Públicos

(757) 961-3525

[email protected]

Contacto inversores:

Najim Mostamand, CFA

Vicepresidente, relaciones inversores

(757) 431-7913

[email protected]

