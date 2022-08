PRA Group ganha o Stevie® Award Bronze no International Business Awards de 2022

Equipe de gestão global da empresa recebe o reconhecimento de local de trabalho de excelência

NORFOLK, Virgínia, 22 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- O PRA Group, Inc. (Nasdaq: PRAA), líder global na aquisição e no serviço de empréstimos inadimplentes, foi nomeado o vencedor do Stevie® Award Bronze por Equipe de Gestão do Ano no 19º International Business Awards® de hoje

Os vencedores do Stevie Award foram determinados pelas pontuações médias de mais de 300 executivos em todo o mundo que participaram do processo de seleção em junho e julho.

Os jurados consideraram mais de 3.700 indicações de praticamente todos os setores em uma ampla gama de categorias de prêmios. Eles reconheceram a equipe de gestão do PRA Group por conquistas dignas no avanço das "pessoas, do lucro e do objetivo (cultura)" da empresa desde 2020.

Um jurado observou: "Estou impressionado com o fato de que o PRA Group foi capaz de atingir os melhores números de serviços de dinheiro, receita, eficiência de caixa e renda líquida em sua história de 26 anos ,especialmente durante um ano muito difícil, à medida que o mundo enfrentou a pandemia da COVID-19 . Por isso, aplaudo a equipe de gestão."

Os jurados também citaram o compromisso do PRA Group em retribuir às comunidades em todo o mundo, bem como a sua implementação de estruturas de diversidade e inclusão.

"É uma honra trabalhar com uma equipe de executivos tão qualificados. Sua experiência, estabilidade, julgamento e sabedoria oferecem a experiência e tomada de decisões essenciais para liderar nossa empresa com sucesso no futuro, com integridade e responsabilidade" ,disse Kevin Stevenson, presidente e CEO.

O International Business Awards é o principal programa de premiação empresarial do mundo. Todos os indivíduos e empresas em todo o mundo—público e privado, com fins lucrativos e sem fins lucrativos, grandes e pequenos—são elegíveis para apresentar indicações. O IBA de 2022 recebeu inscrições de organizações de 67 países e territórios.

Os vencedores serão celebrados durante um coquetel de gala no Hotel InterContinental London Park Lane, em Londres, Inglaterra, no sábado, 15 de outubro, a primeira cerimônia de premiação dos IBAs presencial desde 2019.

"A classe de homenageados deste ano é tão inovadora, aventureira, persistente e bem-sucedida como nunca tivemos", disse Maggie Miller, presidente dos Stevie Awards. "Esperamos celebrar suas conquistas com eles durante nosso coquetel de premiação em Londres em outubro deste ano."

Os detalhes sobre o International Business Awards e as listas dos vencedores do Stevie Award estão disponíveis em www.StevieAwards.com/IBA.

Sobre o PRA Group

Como líder global na aquisição e no serviços de empréstimos inadimplentes, o PRA Group devolve capital aos bancos e outros credores para ajudar a ampliar os serviços financeiros para os consumidores. Com milhares de funcionários em todo o mundo, as empresas do PRA Group ajudam os clientes a sanar suas dívidas. Para obter mais informações, acesse www.pragroup.com.

Sobre os Stevie Awards Os Stevie Awards são concedidos em oito programas: Stevie Awards Ásia-Pacífico, Stevie Awards Alemão, Stevie Awards Oriente Médio e África do Norte, The American Business Awards®, The International Business Awards®, Stevie Awards para Grandes Empregadoras, Stevie Awards para Mulheres Empresariais e Stevie Awards para Vendas e Serviço ao Cliente. O concurso Stevie Awards recebe mais de 12 mil nomeações todos os anos de empresas de mais de 70 países. Homenageando empresas de todos os tipos e tamanhos, e as pessoas por trás delas, os Stevies reconhecem excelentes desempenhos no local de trabalho em todo o mundo. Saiba mais sobre os Stevie Awards em www.StevieAwards.com.

Contato para a imprensa:

Elizabeth Kersey

Vice-presidente sênior de Comunicações e Política Pública

(757) 961-3525

[email protected]

Contato para investidores:

Najim Mostamand, CFA

Vice-presidente de Relações com Investidores

(757) 431-7913

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/819349/PRA_Logo.jpg

FONTE PRA Group

SOURCE PRA Group