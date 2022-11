PRA Group toca la campana de cierre de Nasdaq en honor a su aniversario de 20 años como una empresa que cotiza en la bolsa

Nasdaq llevó a cabo una ceremonia de campana de cierre dedicada a PRA Group ayer a las 4:00 p. m., hora del este, en Times Square de Nueva York

NORFOLK, Virginia, 8 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- PRA Group, Inc. (Nasdaq: PRAA), líder global en la adquisición y cobro de préstamos morosos, celebró su vigésimo aniversario como una empresa que cotiza en Nasdaq MarketSite en Times Square de Nueva York ayer por la tarde. En honor a la ocasión, Kevin Stevenson, presidente y director ejecutivo de PRA Group, tocó la campana de cierre del mercado bursátil Nasdaq.

La empresa comenzó a cotizar en la bolsa Nasdaq el 8 de noviembre de 2002, tras su oferta pública inicial (OPI).

"Estamos agradecidos de volver a Times Square con Nasdaq en celebración de nuestros 20 años como una empresa que cotiza en la bolsa", afirmó Stevenson. "La trayectoria de PRA Group ha sido desafiante y emocionante, y cuando pienso en la larga lista de cosas por las que estoy agradecido, lo que realmente sobresale para mí son nuestros empleados. Su compromiso de tratar a nuestros clientes —y de tratarse entre sí— de la manera correcta ha impulsado el éxito actual de PRA Group, le ha dado vida a nuestra misión y visión y nos ha permitido ser quienes somos hoy en día".

Stevenson y Steve Fredrickson, presidente de la junta directiva, cofundaron PRA Group en 1996 como Portfolio Recovery Associates dedicados a las inversiones de capital de riesgo. Durante los últimos 26 años, la empresa ha crecido hasta poseer carteras en 18 países y ha empleado a más de 3.000 personas en todo el mundo. El cuerpo directivo de PRA Group ha dirigido a la empresa a través de entornos económicos difíciles, incluida la crisis financiera global y la pandemia de la COVID-19, con un enfoque en el éxito a largo plazo.

En las dos décadas desde que comenzó a cotizar en Nasdaq, PRA Group ha aumentado sus cobros restantes estimados (ERC) de USD 200 millones en 2002 a más de USD 5.000 millones al tercer trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2022. Los ingresos totales de la empresa también aumentaron de USD 56 millones en 2002 a más de USD 1.000 millones en 2021, lo que representó un año récord para PRA Group en términos de cobros, ingresos, eficiencia de efectivo e ingresos netos.

Uno de los principales elementos diferenciadores de la empresa es su presencia global. Desde 2014, cuando PRA Group se expandió a Europa y Canadá, el negocio europeo de PRA Group ha crecido hasta representar aproximadamente la mitad de sus ERC al 30 de septiembre de 2022. La posterior expansión de la empresa hacia Sudamérica y Australia la han convertido en una de las únicas empresas verdaderamente globales de la industria.

"De cara al futuro, PRA Group mantendrá su enfoque a largo plazo. Con la atención al cliente como nuestra principal prioridad, seguiremos cumpliendo nuestros objetivos estratégicos, desplegando el capital de manera rentable, realizando cobros de manera eficiente en nuestras carteras y ofreciendo valor a los accionistas", agregó Stevenson. "Me enorgullece que, a lo largo de los años, PRA Group y sus subsidiarias hayan ayudado a millones de personas, no solo trabajando con nuestros clientes para saldar sus deudas, sino también retribuyendo a las comunidades donde trabajamos y vivimos; y este es solo el comienzo".

La ceremonia del toque de la campana de cierre de PRA Group está disponible en la sección de Relaciones con los Inversionistas del sitio web de PRA Group: https://ir.pragroup.com/

Acerca de las declaraciones prospectivas

Las declaraciones aquí formuladas que no son de naturaleza histórica, incluidas las intenciones, esperanzas, convicciones, expectativas, representaciones, proyecciones, planes o predicciones de PRA Group, Inc. o su cuerpo directivo son declaraciones prospectivas en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su forma enmendada, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, en su forma enmendada.

Las declaraciones prospectivas expresadas en este comunicado de prensa se basan en las creencias, estimaciones, suposiciones y expectativas actuales de las operaciones futuras y el desempeño financiero y económico de PRA Group, Inc., teniendo en cuenta la información disponible actualmente. Estas declaraciones no se refieren a hechos históricos ni garantías de desempeño futuro, y no puede haber garantía de que los eventos anticipados transcurran o de que nuestras expectativas sean correctas. Las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres, algunas de las cuales actualmente no son conocidas por PRA Group, Inc. Los eventos o resultados reales pueden diferir sustancialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas como resultado de diversos factores, incluidos los factores de riesgo y otros riesgos que se describen ocasionalmente en los archivos de PRA Group, Inc. ante la Comisión de Bolsa y Valores, incluidos los informes anuales de PRA Group, Inc. en el Formulario 10-K, sus informes trimestrales en el Formulario 10-Q y sus informes actuales en el Formulario 8-K, que están disponibles a través del sitio web de PRA Group, Inc. y contienen un detallado análisis de los negocios de PRA Group, Inc., incluidos los riesgos y las incertidumbres que pueden afectar los resultados futuros.

Debido a tales incertidumbres y riesgos, se le advierte que no deposite una confianza indebida en dichas declaraciones prospectivas, que solo se refieren a partir de la fecha de hoy. La información contenida en este comunicado de prensa puede ser reemplazada por información o declaraciones más recientes, que pueden divulgarse en otros comunicados de prensa en el futuro, presentaciones posteriores ante la Comisión de Bolsa y Valores o en otros documentos. Salvo que lo exija la ley, PRA Group, Inc. no asume obligación alguna de actualizar o revisar públicamente sus declaraciones prospectivas contenidas en el presente documento para reflejar cualquier cambio en las expectativas de PRA Group, Inc. con respecto a las mismas, ni para reflejar cualquier cambio en los eventos, condiciones o circunstancias en los que se basan dichas declaraciones prospectivas, total o parcialmente.

Acerca de PRA Group

Como líder global en la adquisición y cobranza de créditos morosos, PRA Group, Inc. devuelve capital a bancos y otros acreedores a fin de ayudar a ampliar los servicios financieros para los consumidores en las Américas, Europa y Australia. Con miles de empleados en todo el mundo, las empresas de PRA Group, Inc. ayudan a los clientes a pagar sus deudas. Para obtener más información, visite www.pragroup.com.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/819349/PRA_Logo.jpg

FUENTE PRA Group

