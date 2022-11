PRA Group toca o sino de encerramento da Nasdaq em homenagem ao seu aniversário de 20 anos como empresa de capital aberto

A Nasdaq realizou cerimônia de encerramento do sino dedicada ao PRA Group ontem às 16h E.T. na Times Square, em Nova York

NORFOLK, Virgínia, 8 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- O PRA Group, Inc. (Nasdaq: PRAA), líder global em aquisição e cobrança de empréstimos inadimplentes, comemorou seu 20º aniversário como empresa de capital aberto no Nasdaq MarketSite, na Times Square, em Nova York, ontem à tarde. Em homenagem à ocasião, Kevin Stevenson, presidente e CEO do PRA Group, tocou o sino de encerramento da bolsa de valores Nasdaq.

A empresa começou a negociar na bolsa Nasdaq em 8 de novembro de 2002, após sua oferta pública inicial (IPO).

"Somos gratos por estar de volta à Times Square com a Nasdaq, comemorando 20 anos como uma empresa de capital aberto", disse Stevenson. "A jornada do PRA Group tem sido desafiadora e empolgante, e quando penso na longa lista de coisas pelas quais sou grato, o que realmente se destaca são os nossos funcionários. O compromisso deles em tratar bem, não só os nossos clientes, mas também uns aos outros, foi o que levou ao sucesso atual do PRA Group, deu vida a nossa missão e visão e fez de nós o que somos hoje."

Stevenson e o presidente do conselho, Steve Fredrickson, cofundaram o PRA Group como Portfolio Recovery Associates em 1996 com investimentos de capital de risco. Nos últimos 26 anos, a empresa cresceu e hoje possui portfólios em 18 países e emprega mais de três mil pessoas em todo o mundo. A gestão do PRA Group conduziu a empresa por cenários econômicos desafiadores, incluindo a crise financeira mundial e a pandemia da COVID-19, com foco no sucesso de longo prazo.

Nas duas décadas desde a listagem na Nasdaq, o PRA Group aumentou o valor estimado de cobranças remanescentes (ERC, sigla em inglês) de 200 milhões de dólares em 2002 para mais de 5 bilhões de dólares no terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro de 2022. As receitas totais da empresa também aumentaram de 56 milhões de dólares em 2002 para mais de 1 bilhão de dólares em 2021, o que representou um ano recorde para o PRA Group em termos de cobranças, receita, eficiência de caixa e renda líquida.

Um dos principais diferenciais da empresa é sua presença global. Desde 2014, quando o PRA Group expandiu para a Europa e o Canadá, a parte europeia do PRA Group cresceu ao ponto de corresponder a aproximadamente metade de sua ERC em 30 de setembro de 2022. A expansão da empresa para a América do Sul e Austrália a torna uma das únicas empresas verdadeiramente globais do setor.

"Olhando para o futuro, o PRA Group manterá seu foco no longo prazo. Com o atendimento ao cliente como nossa prioridade, continuaremos a cumprir nossos objetivos estratégicos de implementar capital lucrativamente, coletar nossos portfólios com eficiência e entregar valor aos acionistas", acrescentou Stevenson. "Estou orgulhoso de que, ao longo dos anos, o PRA Group e suas subsidiárias tenham ajudado milhões de pessoas, não apenas trabalhando com nossos clientes para resolver suas dívidas, mas também retribuindo às comunidades onde trabalhamos e vivemos—e estamos apenas começando."

A cerimônia de encerramento do sino do PRA Group está disponível para visualização na seção Relações com Investidores do site do PRA Group: https://ir.pragroup.com/

Sobre as declarações prospectivas

As declarações feitas neste documento que não são de natureza histórica, incluindo as intenções, esperanças, crenças, expectativas, representações, projeções, planos ou previsões do futuro do PRA Group, Inc. e de sua administração são declarações prospectivas dentro do significado da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários (Securities Act) de 1933, conforme alterado, e da Seção 21E da Lei de Valores Mobiliários (Securities Exchange Act) de 1934, conforme alterado.

As declarações prospectivas deste comunicado à imprensa baseiam-se nas crenças, estimativas, suposições e expectativas atuais da administração do PRA Group, Inc. sobre as operações futuras e o desempenho financeiro e econômico da empresa, levando em consideração as informações atualmente disponíveis. Essas declarações não são declarações de fatos históricos ou garantias de desempenho futuro, e não deve haver nenhuma garantia de que os eventos antecipados acontecerão ou que nossas expectativas se mostrarão corretas. As declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas, alguns dos quais atualmente não são de conhecimento do PRA Group, Inc. Os eventos ou resultados reais podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos nestas declarações prospectivas como resultado de vários fatores, incluindo fatores de risco e outros riscos que são descritos de tempos em tempos nos registros do PRA Group, Inc junto à Comissão de Valores Mobiliários, incluindo os relatórios anuais do PRA Group, Inc. no Formulário 10-K, os relatórios trimestrais no Formulário 10-Q e seus relatórios atuais no Formulário 8-K, que estão disponíveis por meio do site do PRA Group, Inc. e contêm uma discussão detalhada dos negócios do PRA Group, Inc., incluindo os riscos e as incertezas que podem afetar os resultados futuros.

Devido a essas incertezas e riscos, é recomendável não confiar excessivamente nessas declarações prospectivas, que são válidas apenas com base no dia de hoje. As informações neste comunicado à imprensa podem vir a ser substituídas por informações ou declarações mais recentes, que podem ser divulgadas em comunicados de imprensa posteriores, registros subsequentes junto à Comissão de Valores Mobiliários ou de outra maneira. Exceto conforme exigido por lei, o PRA Group, Inc. não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente suas declarações prospectivas contidas neste documento para refletir qualquer mudança nas expectativas do PRA Group, Inc. com relação a isso ou para refletir qualquer mudança a eventos, condições ou circunstâncias sobre as quais quaisquer dessas declarações prospectivas estejam baseadas, como um todo ou em parte.

Sobre o PRA Group

Como líder global na aquisição e coleta de empréstimos inadimplentes, o PRA Group, Inc. devolve capital aos bancos e outros credores para ajudar a expandir os serviços financeiros para consumidores nas Américas, Europa e Austrália. Com milhares de funcionários no mundo todo, as empresas do PRA Group, Inc. ajudam os clientes a sanar suas dívidas. Para obter mais informações, acesse www.pragroup.com.

Contato para a imprensa:

Elizabeth Kersey

Vice-presidente sênior de Comunicações e Política Pública

(757) 961-3525

[email protected]

Contato para investidores:

Najim Mostamand, CFA

Vice-presidente de Relações com Investidores

(757) 431-7913

[email protected]

