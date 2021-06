Prada México e Teamwork se associam incorporando uma estratégia omnichannel no varejo

CIDADE DO MÉXICO, 3 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- Teamwork Commerce opera como sistema central para Prada México. Esta implementação inclui o uso do Ponto de Venda Móvel e do Sistema de Gerenciamento de Pedidos para automatizar a gestão da Prada para que esta possa se concentrar na gestão de clientes.

Anos depois de encontrar sua paixão por calçados e assessórios, Francisco Prada abriu a primeira loja Prada em 1997. Prada cria produtos exclusivos porque acredita fielmente em dar valor a cada uma das peças que produz. Cada um é elaborado com a máxima qualidade, cuidando de nossos processos de fabricação do início ao fim. Para isso, os melhores materiais são selecionados com o objetivo de atingir a máxima durabilidade a fim de acompanhar e realçar seu estilo único por anos. Uma aposta confiável em luxo, conforto e qualidade. Atualmente, a Prada conta com 32 pontos de venda em todo o México.

A Prada desbloqueou uma experiência omnichannel completa utilizando os pontos de venda e o sistema de gerenciamento operacional da Teamwork. Isso lhes permite vender através de uma plataforma de comércio eletrônico garantindo que uma venda nunca seja perdida. Os clientes da Prada agora podem comprar um produto online e buscá-lo na loja. Além disso, o cliente está no centro de toda a tecnologia com o novo programa de fidelidade de clientes Prada. Este programa inclui um aplicativo personalizado que os clientes podem baixar para seu dispositivo móvel onde receberão todas as suas recompensas (pontos, cartões-presente e cupons).

"A Teamwork Commerce nos permitiu transformar nossos negócios. Investíamos muito tempo pensando em como fazer a jornada do cliente mais fluida." Comenta John Smith, diretor de tecnologia (CTO) da Prada México. "Nosso novo sistema permite que nossos clientes comprem com mais frequência e de forma mais inteligente."

A Teamwork Commerce é uma solução de tecnologia móvel baseada em nuvem que se concentra na criação de uma plataforma que se adapta às necessidades do varejista. Como principal parceiro da Apple, a Teamwork Commerce está em constante evolução para aproximar o varejo do cliente; seja na loja, em um computador ou em seus telefones. Os principais varejistas do mundo usam a Teamwork Commerce para criar uma experiência omnichannel centrada no cliente, impulsionar as vendas e ter um comércio livre de atritos. Para mais informações, visite www.teamworkcommerce.mx

