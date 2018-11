Praesidiad Group acquiert DREHTAINER

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/788690/PRAESIDIAD_Logo.jpg )



Reinhard Glombek et Jens Harder, associés directeurs chez DREHTAINER, entreprise qui développe et fabrique des conteneurs spécialisés se prêtant à l'application de technologies de défense et nucléaires, ont déclaré : « Nous sommes heureux de voir que DREHTAINER a trouvé chez Hesco un partenaire qui partage notre culture et nos valeurs et aux côtés duquel nous pouvons travailler pour poursuivre la croissance de l'entreprise ».

S'exprimant sur l'acquisition, importante sur le plan stratégique, de DREHTAINER, Michael Hughes, PDG de HESCO, a déclaré : « Sous l'égide de PRÆSIDIAD, Hesco a accéléré son expansion sur de nouveaux marchés essentiels et complémentaires. Cette acquisition nous permet non seulement d'élargir notre portefeuille, mais aussi de favoriser la collaboration entre les capacités respectives d'ingénierie de Hesco et de DREHTAINER. Nous allons mettre en commun nos connaissances du secteur et innover en termes de nouvelles technologies révolutionnaires au service de la protection militaire et de l'observation de la sécurité ».

À propos de PRÆSIDIAD

PRÆSIDIAD est un grand acteur mondial sur le marché des solutions de protection des forces, des systèmes intégrés de sécurité périmétrique, ainsi que des produits industriels de production de clôtures et de grillages à mailles soudées. Nos marques, Hesco, Betafence et Guardiar, sont mondialement reconnues pour la qualité de leurs systèmes de protection, leurs solutions de sécurité intégrées et les services hors pair qu'elles apportent.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.praesidiad.com/

À propos de Hesco

Hesco (http://www.hesco.com) est un leader mondial qui innove dans les systèmes de défense, de protection périmétrique et de sécurité, en fournissant notamment des barrières défensives, des digues de protection, des systèmes de déploiement rapide, des bunkers sécurisés et des gilets pare-balles résistants.

Synonyme de protection des forces, Hesco est largement reconnue dans son secteur pour son engagement à l'égard du sauvetage des vies et de la protection des biens et l'environnement, quels que soient l'endroit ou le moment où cela est impératif.

À propos de DREHTAINER

DREHTAINER conçoit, développe et fabrique des conteneurs spécialisés se prêtant à de nombreuses applications militaires et civiles, comme les postes de commandement, les camps et les ambassades.

