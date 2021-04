Prager Metis abre novo escritório em Miami e dá as boas-vindas ao novo diretor administrativo - Ricardo Aramburo Williams

"A expansão da presença da Prager Metis na região do sul da Flórida e a adição de Ricardo à nossa equipe permitirão que não só continuemos a oferecer excelentes serviços para a nossa base de clientes existente e crescente, mas também que foquemos na expansão do nosso grupo de serviços latino-americano", diz a sócia-diretora nacional Lori Roth. "Estamos entusiasmados em expandir nossa presença na Flórida e continuar nosso compromisso de prestar serviços a diversos negócios e indivíduos em toda a região."

Com mais de 16 anos de experiência, Ricardo é experiente em avaliar os desafios técnicos dentro e fora do setor do cliente, e na análise das implicações operacionais e fiscais de conjuntos de negócios, reorganizações corporativas e transações de fusões e aquisições para clientes multinacionais. Ele traz consigo uma familiaridade no trabalho com equipes nos EUA, na América Latina, na Europa e na Ásia, e oferece serviços contábeis, tributários e financeiros a uma ampla variedade de setores, incluindo produtos de varejo e de consumo, elaboração de contratos, tecnologia, agronegócio, imobiliário, hotelaria e patrimônio líquido elevado.

"O desejo da empresa de expandir seu grupo de serviços latino-americano foi perfeito para minha formação e experiência", disse Ricardo."Também compartilhamos um compromisso de oferecer a cada cliente um serviço excepcional e pessoal, e estou muito animado em fazer parte da equipe Prager Metis."

Veja o anúncio do nosso vídeo aqui: https://youtu.be/Xokfe8s1Lrs

Para obter mais informações, entre em contato com Diane Walsh pelo telefone 212.643.0099, Ext. 10125 ou [email protected].

Sobre a Prager Metis

Com sede na cidade de Nova York, e com escritórios na América do Norte, Europa e Ásia, a Prager Metis é uma afiliada da Prager Metis International, LLC, é uma das empresas de contabilidade e consultoria de crescimento mais rápido do país, oferecendo uma gama completa de serviços de contabilidade, auditoria, tributários, consultoria e internacionais. A Prager Metis é uma das 40 maiores empresas de contabilidade.

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/1484550/Prager_Metis_Ricardo_Aramburo_Williams.jpg

FONTE Prager Metis CPAs

SOURCE Prager Metis CPAs