PraSaga et Metahug s'associent pour fournir une éducation sur le Web3 via Roblox

ZUG, Suisse, 4 août 2022 /PRNewswire/ -- PraSaga , une fondation suisse qui crée une nouvelle blockchain de couche 1, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Metahug , une organisation philanthropique mondiale qui aide les enfants aux ressources limitées à comprendre et à utiliser le Web3. Metahug enseignera aux enfants comment utiliser et construire des outils Web3 par le biais de la plateforme de jeu populaire pour les jeunes, Roblox , PraSaga fournissant un accès gratuit à sa SagaChain pour soutenir l'initiative.

Le partenariat sera marqué par un Hackathon Roblox de Metahug pour la rentrée, qui encouragera les jeunes étudiants du monde entier à devenir des créateurs et des collaborateurs sur la plateforme. Cette initiative permettra de dispenser un enseignement dans le cadre de jeux, afin d'enseigner divers sujets liés au Web3, notamment la blockchain, les DAO et l'autonomisation. Le hackathon durera 24 heures le 10 septembre 2022, et les gagnants de la compétition seront présentés lors du prochain événement.

Offrir une expérience d'apprentissage native et gratuite aux enfants du monde entier

La vision de Metahug est de construire une plateforme compatissante, attentive et axée sur la communauté pour aider les enfants du monde entier à réimaginer leur vie en leur fournissant une éducation gratuite sur l'utilisation des outils technologiques de nouvelle génération. En particulier, Metahug se concentre sur l'aide aux enfants ayant des ressources limitées, qu'il s'agisse d'un manque de biens matériels, de services publics ou de cours en ligne, ou un QE limité, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de soutien émotionnel. Grâce à l'utilisation de Roblox, PraSaga et Metahug ludifieront l'apprentissage de la blockchain et des outils Web3, avec le potentiel d'impliquer des millions d'enfants dans un environnement dans lequel ils se sentent à l'aise et familiers.

L'importance du Web3

Le Web3 est la dernière version du World Wide Web. Il est appelé à révolutionner le monde des affaires et la société dans le monde entier. Il est donc essentiel que les personnes qui ont moins accès au soutien et aux ressources soient correctement formées à son utilisation. Le Web3 fera partie intégrante de la vie des générations Z et Alpha, en leur fournissant des divertissements, des ressources éducatives et des emplois, notamment par le biais de mécanismes tels que les NFT et les DAO. Le programme de Metahug propose des cours gratuits sur l'utilisation du Web3, qui préparent les enfants à l'âge adulte et leur permettent d'orienter leur éducation tout en défendant le pouvoir du jeu.

Jay Moore, responsable de la collaboration chez PraSaga, explique : « En raison de l'évolution rapide de la technologie, il est difficile pour beaucoup d'appréhender le pouvoir révolutionnaire de Web3 et de la blockchain. Mais cela va changer la façon dont les entreprises, l'éducation et notre économie fonctionnent. La philanthropie est l'un des principes fondamentaux de PraSaga. Elle consiste en grande partie à trouver des moyens de faire en sorte que les générations futures du monde entier puissent comprendre comment utiliser les outils Web3 que les générations plus anciennes ont encore du mal à adopter. Notre partenariat avec Metahug nous sera d'une aide précieuse pour atteindre cet objectif. »

Lian Pham, le cofondateur de Metahug, a déclaré : « Chez Metahug, nous pensons que l'avenir de la philanthropie réside dans la décentralisation par le biais de l'éducation et du mentorat sur le Web3. Mais il est difficile pour de nombreux jeunes des générations Z et Alpha, ceux qui seront les plus touchés par la décentralisation, de recevoir une éducation appropriée sur son utilisation et ses avantages. En rejoignant notre DAO, non seulement nous offrons aux enfants une expérience pratique des outils Web3, mais nous leur fournissons également tout ce qui est nécessaire pour les éduquer, les responsabiliser et les inspirer, eux et les autres, afin qu'ils deviennent les leaders de demain et résolvent les grands défis de l'humanité. »

Pour participer ou concourir à l'événement Roblox de la rentrée en tant qu'élève, intervenant ou invité au concert, rejoignez le Hackathon ici .

Notes aux éditeurs

À propos de PraSaga

PraSaga est une fondation suisse qui développe la prochaine génération de blockchain de couche 1. La solution technologique de PraSaga résout un grand nombre des limitations qui affectent les blockchains de première génération et de couche 1. La SagaChain ™ aborde avec succès la réduction des frais de transaction, l'extensibilité pour les chaînes d'approvisionnement, et réduit considérablement les coûts de développement.

À propos de Metahug

Metahug offre un foyer pour ludifier l'éducation et coordonner l'apprentissage, le jeu et la rémunération. Nous travaillons avec Play2Learn pour développer et promouvoir Metahug en tant que solution sécurisée, transparente et responsable pour un changement positif au niveau mondial. Notre communauté est créée pour aider les enfants ayant des ressources limitées à réinventer leur vie avec de nouvelles orientations centrées sur les enfants. Nous soutenons leur parcours en introduisant des technologies innovantes telles que l'éducation au Web3.

À propos du Hackathon Roblox de MetaHug de la rentrée

Ce Hackathon encourage les jeunes étudiants du monde entier à devenir des créateurs et des collaborateurs passionnés sur la plateforme. Cette initiative permet de dispenser un enseignement dans le cadre des jeux, afin d'enseigner divers sujets du Web 3, notamment la blockchain, les DAO et l'autonomisation. Le hackathon durera 24 heures le 10 septembre 2022, et les gagnants de la compétition seront présentés lors du prochain événement.

Le hackathon comprend des ateliers, des conférenciers, des interviews, des défilés de mode, des concerts et bien d'autres choses encore, tant dans le monde physique que dans le monde virtuel. L'événement physique se déroulera au Horseshoe Bay Resort, dans le Texas Hill Country, tandis que l'événement virtuel sera diffusé en direct sur Metahug, YouTube et le métavers de Roblox.

