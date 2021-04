Práve spustený projekt Menarini Pills of Art Junior ponúkne videoklipy vytvorené mladými umelcami pre deti a dospievajúcich

Slogan: poďme nechať mladú generáciu hovoriť o umení. Na základe úspechu projektu Menarini Pills of Art, ktorý celosvetovo získal 18 miliónov zhliadnutí, organizácia Menarini teraz spustila "juniorskú" verziu tohto projektu, kde mladí umelci odpovedajú na zvedavé otázky a otázky detí o tých najlepších dielach talianskej renesancie. Je to zábavnejšie spôsob ako objaviť umenie, ktorý by určite ocenili aj samotní veľkí majstri.

FLORENCIA, Taliansko, 13. apríla 2021 /PRNewswire/ -- "Kto sú ľudia vyobrazení na obraze Jar (Primavera) a prečo miesto v tanečnom sále tancujú v ovocnom sade?" Alebo "Prečo bola Medúza (Medusa) namaľovaná na štíte?" To je len niekoľko otázok, ktoré položili mladí protagonisti seriálu Pills of Art Junior, ktorý teraz môžete pozerať online v taliančine a v angličtine na YouTube kanáli skupiny Menarini Group. Tento seriál cieli na mladšiu generáciu, ktorá sa zaujíma o najlepšie svetové umelecké diela. Jedná sa o krátke videoklipy, ktoré odhaľujú podrobnosti, nečakané kuriozity a informácie o tých najslávnejších umeleckých dielach, najmä z obdobia talianskej renesancie, a to vďaka priamym otázkam, ktoré deti a dospievajúci kladú (takmer) rovnako starým odborníkom na umenie.

Medúza (Medusa) od Caravaggia, Boticelliho Jar (Primavera) a Santiho Madonna della Seggiola sú prvé tri diela, ktoré projekt Menarini Pills of Art Junior na svojom kanáli predstavuje, však postupne bude počet týchto krátkych videí narastať a každý mesiac budú pridávané nové videá do samostatnej sekcie k veľmi obľúbeným videám zo série Menarini Pills of Art. Projekt Menarini Pills of Art zahŕňa krátke videoklipy v dĺžke len o niečo dlhšej ako jedna minúta, ktoré sa tešia obrovskému záujmu divákov. Doteraz tieto videá v ôsmich rôznych jazykoch (taliančina, španielčina, portugalčina, francúzština, nemčina, ruština, turečtina, čínština), ktoré ľuďom pútavou formou sprístupňujú svetové umenie, videlo 18 miliónov divákov.

"Ak ľuďom, a najmä deťom, sprístupníte svet umenia netradičným spôsobom, je zrazu farebnejší a plný skvelých príbehov a postáv, ako keď ho prezentujete "štandardnými" metódami plnými odborných termínov a menej známeho jazyka," povedali Lucia a Alberto Giovanni Aleotti, akcionári a členovia predstavenstva firmy Menarini. "Projektom Menarini Pills of Art Junior chceme umenie sprístupniť deťom a dospievajúcim a vziať ich na cestu objavovania rôznorodého sveta umenia, ktorý je plný farieb všetkých možných odtieňov, legiend a zábavy. Vďaka deťom si navyše môžeme všimnúť aj detaily, ktorých sme si ako dospelí už dlho prestali všímať. "

Projekt Menarini Pills of Art Junior je len jedným z krokov na našej dlhej ceste, ktorá začala pred viac ako 60 rokmi, kedy firma Menarini vydala prvú monografiu umeleckých diel, ktorá vychádza dodnes. A teraz cesta pokračuje krátkymi videami, ktoré potvrdzujú dlhodobú záľubu firmy Menarini v talianskom umení.

Seriál Menarini Pills of Art Junior môžete zhliadnuť na webovej stránke https://bit.ly/3wESgYT a seriál Menarini Pills of Art prostredníctvom odkazu https://bit.ly/3mITs9b.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1484568/Menarini_Pills_of_Art_Junior_Logo.jpg

