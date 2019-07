Praxis annonce un nouveau partenariat exceptionnel avec iOvation, innovateur dans la détection des fraudes sur appareil

LIMASSOL, Chypre, 23 juillet 2019 /PRNewswire/ -- Le géant du logiciel de caisse intelligente Praxis a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec iOvation, société TransUnion spécialisée dans les solutions de détection des fraudes sur appareil. Grâce à la technologie renommée d'appareils intelligents d'iOvation, les commerçants utilisant Praxis disposeront de services perfectionnés de détection et de prévention de la fraude en temps réel. Tous les paiements traités par Praxis Cashier seront totalement sécurisés.

Dans sa recherche constante de services de traitement et de consultation innovants, fluides et personnalisés à offrir aux utilisateurs de son système de gestion des paiements, Praxis avait déjà collaboré avec iOvation pour donner aux commerçants le moyen de lutter contre les rejets de débit et la fraude des affiliés. Cette collaboration va plus loin aujourd'hui dans la maîtrise de la puissance des appareils intelligents afin de protéger au mieux ceux-ci et leurs propriétaires (les commerçants) en temps réel contre la fraude et autres escroqueries financières.

Le logiciel de caisse intelligente de Praxis est conçu pour surmonter les difficultés liées au traitement à haut risque. Totalement intégrée au site Web du commerçant, cette application unique, hautement modulaire et dynamique, s'adapte automatiquement à plus de 140 solutions de paiement. Les commerçants peuvent sélectionner le PSP qui répond à leurs besoins et à ceux de leurs clients, gérer plusieurs sites Web dans diverses monnaies, toucher un public international et augmenter leurs revenus, et ce à partir d'un terminal virtuel unique. Dans le cadre de ce partenariat, la technologie d'iOvation améliorera considérablement la sécurité de chaque interaction et transaction réalisées avec le terminal de caisse Praxis : analyse détaillée des données d'emplacement de l'appareil, comportement de l'utilisateur, cas précédents de fraude associés à l'appareil, etc. Les commerçants utilisant Praxis pourront maintenant bénéficier des fonctions et services iOvation, tels que l'identification de l'empreinte digitale de l'appareil, le blocage automatique de l'appareil, et l'accès aux cartes de crédit, aux adresses IP et à d'autres informations utilisateur stockées sur les plus importantes bases de données répertoriant les fraudes.

« Nous sommes heureux de proposer aux commerçants utilisant Praxis la meilleure solution pour combattre la fraude des affiliés et des clients à un prix compétitif », déclare Amit Klatchko, fondateur et directeur de Praxis Cashier. « Nos clients seront en mesure de protéger davantage leur réputation et leurs relations transactionnelles. »

Ce partenariat avec iOvation vient renforcer Praxis dans sa mission d'offrir à ses commerçants les outils récents les plus efficaces pour sécuriser leurs pratiques commerciales, et optimiser leur rentabilité et leur croissance. Grâce à ce partenariat avec iOvation, Praxis peut maintenant fournir tout cela en temps réel à ses commerçants.

À PROPOS DE PRAXIS

Praxis Cashier est un fournisseur de technologie qui a mis au point un logiciel de caisse intelligente haut de gamme, conçu spécifiquement pour les entreprises des secteurs de la FinTech, des jeux en ligne, du tourisme et du commerce électronique. Le logiciel Praxis Cashier a été développé pour surmonter les difficultés liées au traitement à haut risque, apporter une tranquillité d'esprit aux entreprises et augmenter de plus de 15 % les taux d'approbation des transactions commerciales. Avec un personnel basé à San José, Barcelone, Limassol et Kharkov, Praxis offre une couverture technologique et une assistance ininterrompus partout dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.praxiscashier.com.

À PROPOS D'IOVATION

iOvation, filiale de TransUnion, a été créée avec une mission simple : faire d'Internet un environnement plus sûr pour les activités des entreprises. Depuis 2004, la société exécute cette mission en aidant les marques à interagir avec leurs clients et à les protéger, tout en sécurisant leurs données dans un monde numérique complexe. Grâce à la base de données de réputation la plus importante et la plus précise au monde, et à des méthodes d'authentification à critères multiples sécurisées par cryptage, iOvation protège chaque jour des dizaines de millions de transactions numériques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.iovation.com.

