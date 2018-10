Praxis Cashier lance un accès transparent au vaste portefeuille de modes de paiement alternatifs de SafeCharge

LIMASSOL, Chypre, October 17, 2018 /PRNewswire/ --

Praxis Cashier System Ltd., l'un des principaux fournisseurs de logiciels de paiement et de services de caisse intelligents pour le secteur de la Fintech, a annoncé aujourd'hui avoir établi une relation de travail basée sur la technologie avec SafeCharge International Group Ltd.

« C'était une décision mutuelle, l'un des principaux objectifs étant d'apporter un logiciel hautement personnalisable aux commerçants, ainsi qu'une meilleure expérience utilisateur aux clients », a déclaré Amit Klatchko, fondateur et directeur de Praxis Cashier.

« L'intégration transparente de la suite complète de méthodes alternatives de paiement et de portefeuilles électroniques que SafeCharge fournit à ses clients est désormais une réalité », a-t-il ajouté.

Les clients de SafeCharge qui utilisent le logiciel Praxis Cashier pour gérer leurs paiements peuvent désormais activer instantanément n'importe quelle autre méthode de paiement proposée par SafeCharge en cliquant simplement sur un bouton. Par ailleurs, le commerçant peut définir des limites et des règles géographiques pour chaque méthode de paiement activée.

« Pour les entreprises cherchant à pénétrer de nouveaux marchés et qui ont besoin d'une activation rapide et fiable de modes de paiement alternatifs locaux, SafeCharge constitue une excellente option », a affirmé M. Klatchko, notant que c'est aussi une référence pour les marchands à l'affût de prix compétitifs.

La collaboration technique entre les deux sociétés est un exemple parfait de la façon dont les activités de deux entreprises Fintech non affiliées peuvent se compléter.

« À Praxis Cashier, nous avons toutes les raisons de croire que, avec l'exemple de la collaboration entre SafeCharge et Praxis Cashier à l'esprit, d'autres entreprises viendront frapper à notre porte pour voir comment elles peuvent bénéficier de nos innovations constantes », a poursuivi M. Klatchko.

À propos de Praxis Cashier

Praxis Cashier est un fournisseur de technologie qui a mis au point un logiciel de caisse intelligent à la pointe de la technologie, conçu spécifiquement pour les entreprises des secteurs de la Fintech, des jeux en ligne, du tourisme et du commerce électronique. Le logiciel de Praxis Cashier a été conçu pour surmonter les difficultés liées au traitement à haut risque, apporter la paix industrielle aux entreprises et augmenter de plus de 15 % les taux d'approbation des transactions sur différents sites Web. Avec un personnel basé à San José, Barcelone, Limassol et Kharkiv, l'entreprise offre une couverture technique et un soutien 24h/24.