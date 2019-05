Praxis Cashier sera présent à l'iFX EXPO

LIMASSOL, Chypre, 22 mai 2019 /PRNewswire/ -- Praxis Cashier, le principal fournisseur de logiciels et de solutions de paiement en ligne basé en Chypre, a annoncé aujourd'hui sa participation pour la troisième année consécutive à l'iFX EXPO, qui se déroulera du 21 au 23 mai à Limassol.

La société s'est établie comme un inventeur de nouvelles solutions de traitement, dont les dernières offrent des opportunités lucratives pour les entreprises Internet qui exercent leurs activités en Asie et en Amérique latine.

L'équipe de direction chevronnée de Praxis Cashier, appuyée par un personnel de haut niveau, offre les délais les plus courts pour le lancement de caisses sur des marques nouvelles ou existantes. Cela inclut les délais d'intégration pour les nouveaux prestataires de services de paiement.

« Nous avons gagné le droit de dire que nous sommes l'intégrateur le plus rapide du secteur du Forex avec de multiples intégrations de PSP chaque semaine », a déclaré Amit Klatchko, fondateur et directeur de Praxis Cashier. « Et pour couronner le tout, nous avons acquis un vaste portefeuille de clients qui inclut de nombreuses marques de premier plan. »

Praxis Asia, qui a été dévoilée en janvier lors de l'iFX EXPO Asia à Hong Kong, cible les sociétés de fintech et de jeu en ligne qui disposent de clients en Chine, en Indonésie, en Malaisie, en Thaïlande et au Vietnam. Ce service inclut « Praxis Bridge », qui permet d'améliorer la personnalisation et le routage des limites et des méthodes de dépôt en ce qui concerne le pays, la devise, la campagne d'affiliation et presque tout autre paramètre.

Le logiciel fourni par Praxis Cashier offre des fonctionnalités clés d'accroissement des recettes, notamment : une intégration unique permettant d'accéder à plus de 200 solutions de paiement, un back-office modulaire permettant la personnalisation et un routage automatisé vers le prestataire de services de paiement le plus performant.

Les services offerts par Praxis Cashier concernent uniquement l'intégration et le transfert de données, et n'incluent pas le traitement des transactions. La société est conforme à la norme PCI niveau 1.

Praxis Cashier se trouvera sur le stand no 119 à l'iFX EXPO et des représentants seront disponibles pour rencontrer les clients potentiels.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/729707/Praxis_Logo.jpg

SOURCE Praxis Cashier