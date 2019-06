Praxis liefert intelligente Kassensoftware an ICM.com, um Einlagen zu erhöhen

LIMASSOL, Zypern, 13. Juni 2019 /PRNewswire/ -- Der führende Entwickler intelligenter Kassensoftware Praxis hat heute eine neue Partnerschaft mit dem internationalen Online-Devisen- und CFD-Handelshaus ICM.com verkündet. ICM, ein namhafter und preisgekrönter internationaler Marktführer, bietet 24-Stunden-Zugang zu einem breiten Spektrum an Handelsprodukten, darunter Devisen, Güter, Termingeschäfte und Indizes. Das Unternehmen ist in vielen Ländern zugelassen und hat Praxis Cashier mit seinen Systemen integriert, um Betrug und Risiko zu reduzieren und die Kundeneinlagen zu erhöhen.

Mit umfassendem Support und Ressourcen sollen der Handelserfolg der Kunden in aller Welt unterstützt werden. ICM hat lange nach einer Lösung gesucht, um mehrere Bezahlmethoden zu integrieren und diese über eine benutzerfreundliche Oberfläche im eigenen ICM Cashier-System darzustellen. Praxis, ein Entwickler von Bezahlsystemen, liefert jetzt an ICM mit seinem Praxis Cashier genau die gewünschte Lösung.

Mit ICM Cashier werden alle ICM-Bezahlmethoden angezeigt und sind über eine einzelne Bezahlseite einfach abrufbar. Das Cashier-System stellt jedem Händler seine eigene modulare Bezahlarena bereit, die nach Kunde, Land, Währung, VIP-Gruppe oder jedem beliebigen anderen Parameter individualisiert werden kann. Über ein unkompliziertes Backoffice kann der Händler Prozessoren hinzufügen oder entfernen, Grenzwerte für Geschwindigkeit und Volumen festlegen und mehr als 100 weitere Parameter einstellen. Das Cashier-Backoffice bietet Tools für Betrugs- und Risikomanagement und gerätebasierte Fingerabdruckoptionen, um verdächtige Aktivitäten zu blockieren. ICM profitiert von Kosteneinsparungen bei gleichzeitiger Erhöhung der Bewilligungsquoten und Kundeneinlagen.

„Das Team von ICM.com glänzt durch seine Professionalität und Praxiserfahrung. ICM war von der Erweiterung der Einzahlungsmethoden und Transaktionen beeindruckt und hat schnell entscheiden, unsere Zusammenarbeit zu vertiefen. Das heißt aber nicht, dass wir uns auf unserem Erfolg ausruhen. Die Arbeit für unsere Kunden geht unvermindert weiter", sagte Amit Klatchko, Gründer und Direktor von Praxis Cashier.

Nach Schätzungen wir die Kollaboration zwischen Praxis und ICM in den kommenden 3-6 Monaten kontinuierlich eine Erhöhung der Kundeneinlagen um 15-20 % generieren.

Informationen zu Praxis

Praxis Cashier ist ein Technologieanbieter, der die ultimative intelligente Kassensoftware entwickelt hat, insbesondere für Unternehmen im Bereich Fintech, Online-Gaming, Reisen und E-Commerce. Die Software von Praxis Cashier soll dazu dienen, hochriskante Prozessprobleme zu überwinden, in Unternehmen Arbeitsfrieden zu bringen und die Bewilligungsquoten für Geschäftstransaktionen um mehr als 15 % zu erhöhen. Mit Mitarbeitern an den Standorten San Jose, Barcelona, Limassol und Kharkov bietet Praxis rund um die Uhr technische und sonstige Unterstützung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.praxiscashier.com .

Informationen zu ICM.com

ICM ist ein weltweit anerkannter Pionier des Finanzdienstleistungs- und Anlagesektors.



Die Marke ICM wurde 2009 im Vereinigten Königreich gegründet und hat schnell international expandiert. Heute werden über Niederlassungen in Großbritannien, Europa, Asien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und anderen Regionen sowohl Privat- als auch institutionelle Kunden auf der ganzen Welt betreut.

ICM Capital Limited ist ein in England und Wales eingetragenes Unternehmen, Registernummer: 07101360. ICM Capital Limited ist von der Financial Conduct Authority (FCA) zugelassen und reguliert, Registernummer: 520965. Meldeadresse: New Broad Street House, 35 New Broad St, London EC2M 1NH, United Kingdom.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.icm.com .

