Praxis ofrece ICM.com con Smart Cashier Software

- Praxis ofrece ahora ICM.com con Smart Cashier Software para aumentar los depósitos

LIMASSOL, Chipre, 13 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- El gigante del software de cajero inteligente Praxis ha anunciado hoy una nueva colaboración con la firma online de comercio de Forex y CFD ICM.com. ICM, un reconocido líder del mercado global que ofrece acceso 24 horas a un amplio rango de productos comerciales, como cambio de divisas extranjeras, materias primas, futuros e índices y autorizado en muchos países ha integrado Praxis Cashier dentro de sus entidades, con esperanza de reducir el fraude y el riesgo, mientras aumenta los depósitos del consumidor.

Con la creencia de que para que sus consumidores mundiales tengan éxito en sus transacciones, necesitan soporte y recursos completos. ICM buscó una solución para integrar varios métodos de pago mostrados en una IU sencilla a través de su ICM Cashier. Praxis, un sistema de gestión de pago, ofrece ahora con orgullo ICM con precisamente esta solución a través del producto de la compañía, Praxis Cashier.

ICM Cashier habilitará todos los métodos de pago de ICM para que se muestren y estén claramente visibles y accesibles desde una sola página de pago dedicada. Esto se debe a que el cajero ofrece a cada comerciante su propio campo de pago que es modular y puede adaptarse según cliente, país, moneda, grupo VIP o cualquier parámetro que el comerciante elija. Con una gestión interna sencilla el comerciante puede añadir o eliminar procesadores, ajustar la velocidad y el volumen e ir alternando más de 100 características. La gestión interna del cajero ofrece herramientas de control de fraude y riesgo, opciones de toma de huellas del dispositivo para bloquear la actividad sospechosa, y permite a ICM recortar una serie de costes mientras aumentan las tasas de aprobación y los depósitos del cliente.

"El equipo de ICM.com es uno de los más profesionales y prácticos que hemos visto. Un aumento de los métodos de depósito y transacciones disponibles es lo que animó a nuestros colegas en ICM a expandir nuestra colaboración desde el principio. Todo no implica en ningún caso que estemos satisfechos con el status quo, a nuestra dedicada plantilla se le inculca el valor de seguir mejorando siempre", dijo Amit Klatchko, fundador y director de Praxis Cashier.

Se estima que la colaboración entre Praxis e ICM continuará generando un aumento del 15 al 20% en los depósitos de los clientes en los próximos 3 a 6 meses.

Acerca de Praxis

Praxis Cashier es un proveedor de tecnología que ha desarrollado lo último en software de cajero inteligente con empresas de tecnología financiera, juego online, viaje y comercio electrónico en mente. El software de Praxis Cashier fue diseñado para superar dificultades de procesamiento de alto riesgo, llevar la paz industrial a las compañías y aumentar las tasas de aprobación de transacciones de la empresa en más del 15%. Con personal asentado en San Jose, Barcelona, Limassol y Kharkov, Praxis ofrece tecnología sin límites y cobertura de asistencia en todo el mundo.

Para más información, visite www.praxiscashier.com.

Acerca de ICM.com

ICM es un pionero global de confianza en la industria de los servicios financieros y de inversión.



ICM Brand se fundó en 2009 en el Reino Unido, y se ha expandido globalmente para atender a clientes minoristas e institucionales globalmente con oficinas locales en el Reino Unido, Europa, Asia, Latinoamérica, Oriente Medio y otras regiones.

ICM Capital Limited es una compañía registrada en Inglaterra y Gales, con el número registrado: 07101360. ICM Capital Limited está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority (FCA), Número de registro: 520965. Dirección registrada: New Broad Street House, 35 New Broad St, London EC2M 1NH, Reino Unido.

Para más información, visite https://www.icm.com.

https://www.praxiscashier.com/



