PRÉ-REGISTRO JÁ ESTÁ DISPONÍVEL PARA O JOGO KING OF FIGHTERS ARENA DA NETMARBLE

LOS ANGELES, 28 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Netmarble, desenvolvedora e editora líder de jogos móveis de alta qualidade, anunciou o pré-registro do jogo THE KING OF FIGHTERS ARENA, seu novo PVP de ação em tempo real, após THE KING OF FIGHTERS ALL STAR, que já está disponível no site oficial de pré-registro, na Apple App Store e no Google Play.

Várias recompensas estarão disponíveis no lançamento por um tempo limitado, incluindo as coleções Fighter Illust e Fighter Background, para adornar e representar seu lutador, uma versão limitada de Título Especial e Painel de Títulos.

O site de pré-registro oferece uma visão mais profunda sobre a jogabilidade do THE KING OF FIGHTERS ARENA e das habilidades de cada lutador em batalha com "Clipes de Apresentação do Lutador". Os clipes de todos os 37 lutadores do jogo serão postados nas semanas anteriores ao lançamento, e todos os lutadores poderão jogar gratuitamente; e assim, acompanhar para ver qual lutador escolherão como campeão. O roteiro de atualização também compartilha como o jogo irá expandir, visto que os jogadores podem esperar que o elenco e a experiência em KING OF FIGHTERS ARENA aumentem por meio de colaborações e eventos especiais.

Além disso, THE KING OF FIGHTERS ARENA contará com integração de blockchain. Os fãs podem acessar o site de pré-registro e ler o artigo sobre economia de blockchain do THE KING OF FIGHTERS ARENA,incluindo detalhes sobre o token FCT e as informações econômicas e de NFTs do jogo. Os jogadores poderão ganhar Fight Money (FM), a moeda do jogo, ao equipar o Controlador em lutas. O FM pode então ser trocado pelo Fighters' Club Token (FCT) para futuras transações na blockchain. Vários "Fighters Cards" também estarão disponíveis no mercado de NFTs do jogo.

THE KING OF FIGHTERS ARENA estará disponível no Google Play, na App Store e em uma versão para PC. Os jogadores terão batalhas PVP aceleradas em todo o mundo, em ambientes otimizados oferecidos pela gestão estável da Netmarble. O jogo será disponibilizado em inglês, chinês tradicional, indonésio, tailandês, espanhol, italiano, francês, português, russo, alemão e muitos outros idiomas.

