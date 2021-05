Pré-vendas de Notebooks da GIGABYTE Batem Recordes sem Precedentes Impulsionados pelo Hype dos Processadores Tiger Lake

A última geração de notebooks AORUS para gaming e AERO para criação da GIGABYTE, utilizam os novos processadores da série H com base no processo de fabricação da Intel de 10nm SuperFin. Graças à arquitetura avançada, os processadores da nova geração superam o desempenho do modelo anterior em mais de 20% em uma plataforma semelhante, oferecendo desempenho notável como o de um desktop, em qualquer lugar. Combinadas com as placas de vídeo da série RTX 30 nos notebooks AORUS, o desempenho em gaming é elevado a outro patamar.