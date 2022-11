PreciseDx kondigt nieuwe samenwerking aan met Laboratorium voor Pathologie in het Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht

Toonaangevend ziekenhuis onderzoekt prestaties van de PreciseDx Breast Test als hulpmiddel bij het besluitvormingsproces voor behandeling

NEW YORK, 30 november 2022 /PRNewswire/ -- PreciseDx , een toonaangevend AI-bedrijf dat gebruik maakt van de analyse van morfologische kenmerken van histologieglaasjes om preciezere patiënt-specifieke risico-informatie te verstrekken, heeft vandaag een samenwerking aangekondigd met het Laboratorium voor Pathologie in Dordrecht, Nederland. Het laboratorium is verantwoordelijk voor de pathologie van zowel het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht als het Beatrixziekenhuis in Gorinchem, beide in Nederland. Via deze overeenkomst zal het Laboratorium voor Pathologie de prestaties van het AI-gestuurde Cancer Risk Stratification-platform van PreciseDx bestuderen en de nauwkeurigheid van de opvoering en de rol ervan in het besluitvormingsproces bevestigen.

Bij invasieve borstkanker in een vroeg stadium worden klinische en pathologische kenmerken gebruikt om de prognose te beoordelen. Hiervan is bekend dat de graad onderhevig is aan aanzienlijke inter- en intra-observatieverschillen. Dit is bevestigd in een recente Nederlandse studie1. De PreciseDx Breast Test is ontworpen om het werk van pathologen aan te vullen, niet om het te vervangen. Eerder werd al aangetoond dat deze test de prognose nauwkeuriger kan beoordelen dan de huidige klinische kenmerken2, en dat het probleem van verkeerde diagnose van borstkanker hierdoor kan worden aangepakt3.

De PreciseDx Breast Assay blijkt te functioneren als een op zichzelf staande prognostische test waarmee invasieve borstkanker in een vroeg stadium nauwkeurig kan worden gestratificeerd in een laag risico en een hoog risico op terugkeer binnen 6 jaar na de primaire diagnose. Bovendien kan de test de histologische graden 2 en 3 van borstkanker herindelen in categorieën met laag en hoog risico.

De samenwerking zal de AI-gebaseerde technologie van PreciseDx integreren in een onafhankelijke cohort gevallen van borstkanker in een vroeg stadium met bekende klinische resultaten over zes jaar. In een eerste uitrol beoordeelt en analyseert de technologie van PreciseDx 300 digitaal gescande hematoxyline- en eosine (H en E)-beelden van patiënten in het Laboratorium voor Pathologie in Dordrecht met invasieve ductale en gemengde ductale/lobulaire borstkanker in een vroeg stadium, gedefinieerd door ER(+), PR+/-, HER2(-) status.

"De samenwerking met Dr. Westenend biedt de mogelijkheid om de prognostische prestaties van de test te evalueren met een onafhankelijk Europees borstkankercohort. Naast het prognostisch nut van het voorspellen van de kans op herhaling zal deze samenwerking ook een vergelijking mogelijk maken van de PreciseDx Breast Test met de prognostische prestaties van andere beschikbare diagnostische tests bij de identificatie van patiënten met een laag risico en een hoog risico op herhaling van de ziekte. Tenslotte zal de samenwerking een evaluatie van de PreciseDx-test mogelijk maken binnen de context van de huidige pathologische workflow binnen de laboratoriumpraktijk van Dr. Westenend", aldus Douglas P. Malinowski, Ph.D., Vice President of Clinical Affairs bij PreciseDx.

"In onze instelling zijn we altijd op zoek naar nieuwe manieren om de klinische zorg te verbeteren, dus we zijn verheugd om samen te werken met PreciseDx, een organisatie met de technologie om processen voor pathologen en oncologen te verbeteren en de resultaten voor patiënten te veranderen," zei Pieter J Westenend, MD, Ph.D., hoofdonderzoeker en praktiserend patholoog bij het Laboratorium voor Pathologie in Dordrecht. "PreciseDx is een unieke en ideale partner die zich onderscheidt door zijn integratiegemak. De doorlooptijd van het PreciseDx-rapport bedraagt slechts enkele dagen en blijkt een uitstekend en bemoedigend instrument te zijn voor prognostische analyse."

"We zijn verheugd dat we onze technologie kunnen valideren in een van de meest prestigieuze zorginstellingen in Nederland", aldus Wayne Brinster, CEO en president van PreciseDx. "Het Laboratorium voor Pathologie in Dordrecht en de aangesloten ziekenhuizen delen onze vooruitstrevende, patiëntgerichte aanpak om de langetermijnvooruitzichten en kwaliteit van leven voor patiënten met borstkanker in een vroeg stadium te verbeteren. Bovendien zal de samenwerking een beoordeling van de prognostische bruikbaarheid van de PreciseDx Breast Test in vergelijking met andere methoden mogelijk maken."

Gerardo Fernandez, MD, medeoprichter en Chief Scientific Officer van PreciseDx, voegde daaraan toe: "Deze samenwerking opent de deur voor grotere, prospectief opgezette retrospectieve analyses waarbij gekeken wordt naar voorspellende en prognostische benaderingen voor de behandeling van borstkanker. Wij kijken ernaar uit om in de nabije toekomst nog meer van dit soort innovatieve samenwerkingen te kunnen aankondigen."

