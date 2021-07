Precision Aviation Group: David Mast Meraikan 25 Tahun sebagai Ketua Pegawai Eksekutif

ATLANTA, 21 Julai 2021 /PRNewswire/ -- Dalam dunia yang bertukar ganti dan berkelajuan tinggi serta berkedudukan dalam barisan eksekutif pelbagai syarikat besar dan kecil, David Mast terserlah sebagai model kepemimpinan yang kekal di sebalik pertumbuhan pesat yang strategik. Jun 2021 menandakan tahun kedua puluh lima beliau sebagai Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif Precision Aviation Group, Inc. yang beribu pejabat di Atlanta, Georgia AS dan dengan operasi sokongan sektor penerbangan yang memenangi anugerah di tiga benua. Rakan sekerja, rakan kongsi, pekerja dan rakan-rakan Mast baru-baru ini menganjurkan sebuah parti kejutan untuknya yang digelar sebagai "A Celebration of Leadership" (Suatu Keraian Kepemimpinan).