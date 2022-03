Precision Aviation Group, Inc. (PAG) adquire Velocity Aerospace Group

"O Velocity é uma ótima opção para o PAG, expandindo nosso portfólio de reparos de aviônica e DER, além de entrar no espaço de fabricação. A empresa tem um longo histórico de oferecer excepcional atendimento ao cliente, produtos líderes do setor e soluções de reparo com boa relação custo-benefício. Com as instalações de Burbank e Van Nuys complementando nossas operações existentes em Long Beach e Camarillo, bem como a nova instalação em Ft. Lauderdale, temos agora "centros de excelência em serviços de MRO de aviônica de última geração" no sul da Califórnia e no sul da Flórida, o que nos permite atender melhor nossos clientes. Esses locais empregam 140 funcionários, realizam mais de 25 mil reparos anuais e operam em mais de 10.200 metros quadrados de instalações de MRO. Estou entusiasmado com a colaboração dessas instalações no que diz respeito a alavancar nossa experiência em aviônica, infraestrutura e nosso foco em soluções de reparo de aviônica de última geração", disse David Mast, presidente e CEO do PAG.

Dan McDonald, vice-presidente e diretor geral do Velocity, afirmou: "É um momento muito interessante para se unir ao PAG, à medida que eles continuam a executar seus planos estratégicos de crescimento, que incluem investimentos significativos nas ofertas de produtos e serviços do Velocity, atualizações de processos e novos recursos de reparos. Trabalhamos em estreita colaboração com a equipe de gestão do PAG durante todo o processo de aquisição e acreditamos que essa parceria trará benefícios significativos para nossos clientes, fornecedores e funcionários."

O Precision Aviation Group (PAG) é um fornecedor líder de produtos e serviços de valor agregado para os setores aeroespacial e de defesa do mundo todo. Com 16 estações de reparo e mais de 60 mil metros quadrados de instalações de vendas e serviços nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Singapura e Brasil, o PAG utiliza suas 22 distintas unidades de negócios e seu modelo de negócio voltado para o cliente para atender aos clientes de aviação em duas áreas de negócios, cadeia de suprimentos de aviação e serviços com marca registrada e suporte de estoque nas áreas de manutenção, reparo e revisão (Inventory Supported Maintenance, Repair and Overhaul, ISMRO®).

O PAG oferece MRO e soluções de cadeia de suprimentos para aeronaves de asa fixa e rotativa. As subsidiárias do PAG têm recursos de MRO e de fabricação em mais de 150 mil produtos em quatro categorias verticais – aviônica, componentes, motores e fabricação/submontagem/DER. (www.precisionaviationgroup.com)

Sobre o Velocity Aerospace Group:

O Velocity Aerospace Group oferece serviços de manutenção, reparo e revisão (MRO), fabricação e reparos DER para uma base global de aeronaves e helicópteros comerciais, corporativos e regionais. A Velocity opera três estações de reparo certificadas pela FAA na Califórnia e na Flórida, que oferecem recursos únicos em aviônica, painéis de cabine, sistemas elétricos, proteção contra incêndio, luzes internas, conjuntos de placas de circuito impresso multicamadas e conjuntos de resíduos. (www.velocityaerospace.com)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1766177/Precision_Aviation_Group_Acquires.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1515200/Precision_Aviation_Group_Logo.jpg

FONTE Precision Aviation Group

SOURCE Precision Aviation Group