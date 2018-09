Precision For Medicine élargit sa présence en Europe centrale et du Sud-Est ; elle compte plus de 300 employés au Royaume-Uni et dans l'Union européenne

L'ACQUISITION D'ARGINT INTERNATIONAL INSTALLE LES SERVICES DE PRECISION EN EUROPE AVEC UNE SOLIDE PRÉSENCE EN HONGRIE, EN POLOGNE, EN ROUMANIE, EN SLOVAQUIE ET EN SERBIE

BETHESDA, Maryland, 25 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Precision for Medicine, qui fait partie de Precision Medicine Group, vient d'élargir sa portée mondiale grâce à l'acquisition d'Argint International, une société de recherche sous contrat située à Budapest, en Hongrie. L'acquisition s'inscrit dans le plan de croissance mondial de Precision ; la présence européenne de Precision comprend désormais des bureaux à Édimbourg, Paris, Berlin, Genève, Bucarest, Bratislava et Belgrade.

Le plus grand nombre de collaborateurs, de sites et l'expérience accrue de Precision fourniront un soutien direct et une meilleure couverture géographique pour ses opérations mondiales relatives aux essais cliniques en oncologie, maladies rares et maladies cardiovasculaires, ainsi qu'une présence accrue et un meilleur accès aux investigateurs et patients dans les régions de l'Europe centrale et du Sud-Est.

Le personnel à temps plein de Precision en Europe compte désormais plus de 300 employés, permettant à la société d'apporter un soutien total à tous les innovateurs dans les secteurs de la pharmacie et des sciences de la vie sur toutes les facettes de l'entreprise, qu'il s'agisse de services de laboratoire spécialisés, de l'informatique appliquée aux biomarqueurs, de solutions d'essai clinique, de services liés aux diagnostics et aux dispositifs médicaux, ou encore de biomatériaux.

Commentant la croissance de Precision for Medicine, le président Chad Clark a noté : « Argint International est le partenaire idéal pour Precision for Medicine. Leur engagement en faveur de la qualité et du service à la clientèle, éprouvé depuis plus d'une décennie auprès des plus importantes sociétés de biotechnologies, est parfaitement en phase avec la vision et la culture de Precision. L'ajout de l'équipe d'Argint accroît et enrichit notre plateforme européenne, ce qui est essentiel compte tenu du nombre significatif de clients que nous avons en Europe, mais aussi du nombre de sites et patients à la recherche de thérapies innovantes découlant des avantages offerts par la médecine de précision. »

« Nous sommes enchantés de rejoindre la famille de Precision for Medicine », a déclaré Agnes Pinnel, PDG d'Argint International. « Avec Precision, nous rejoignons une organisation qui partage nos valeurs, élargit nos capacités et offre un potentiel de croissance à nos collaborateurs. En particulier, nous sommes ravis de nous unir à un leader dans les programmes de médecine de précision fondés sur les biomarqueurs, l'un des aspects les plus importants et à la croissance la plus rapide du développement de médicaments. »

Fairmount Partners, une importante banque internationale d'investissement pour les entreprises pharmaceutiques, de dispositifs et de services connexes, a agi en tant que conseiller financier pour Argint.

À propos de Precision for Medicine

Precision for Medicine soutient les sociétés des sciences de la vie dans l'utilisation de biomarqueurs qui sont essentiels pour cibler les patients de façon plus précise et plus efficace. Precision adopte des approches innovantes fondées sur les biomarqueurs pour la recherche clinique qui exploitent les toutes dernières avancées dans la science et la technologie, en se concentrant essentiellement sur la génomique, les essais visant la réponse immunitaire, la logistique de spécimens dans le monde entier, les analyses des biomarqueurs, les diagnostics compagnons et la réalisation d'essais cliniques. Precision for Medicine fait partie de Precision Medicine Group, qui compte plus de 1450 employés sur 25 sites aux États-Unis, au Canada et en Europe. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site precisionformedicine.com.

À propos d'Argint International

Argint International a été fondée en 2006 et est spécialisée dans le soutien des petites et moyennes sociétés de biotechnologies pour accompagner le développement clinique. Argint gère actuellement des études dans 25 pays et plus de 600 sites d'investigation, comprenant plusieurs vastes programmes de phase III, chacun impliquant entre 50 et 130 sites. Reflétant son niveau élevé d'expertise, 45 % des collaborateurs permanents d'Argint sont des docteurs en médecine, ou des personnes possédant des diplômes de cycle supérieur en médecine ou en pharmacie. En 2016, Argint a été élue par les dix meilleures sociétés de recherche sous contrat (CRO) par les membres du réseau Pharma-IQ. Pour en savoir plus, veuillez visiter : argintinternational.com

