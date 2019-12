Precision for Medicine, Oncology and Rare Disease nombrada la CRO mejor especializada por los Premios OBN

La combinación única de servicios clínicos y ciencias translativas de Precision es reconocida por la innovación en la industria biotecnológica

LONDRES, 5 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- Precision for Medicine, Oncology and Rare Disease, la primera CRO completa y totalmente integrada dedicada a la innovación en oncología y enfermedades raras, anunció que este año los Premios OBN la han reconocido como la organización de investigación por contrato (CRO, por sus siglas en inglés) mejor y más especializada. Los ganadores fueron anunciados en la ceremonia de entrega de los Premios OBN 2019 el 7 de noviembre en la Universidad de Oxford.

Los Premios OBN son una celebración de la innovación, el logro y el reconocimiento a las empresas pioneras que nos enseñan el camino a seguir en la industria de las ciencias de la vida. Por segundo año consecutivo, Precision for Medicine, Oncology and Rare Disease ha sido nominada para el Premio a la mejor y más especializada CRO. Este premio se otorga a organizaciones destacadas en el ámbito de la investigación por contrato especializadas en un área en concreto.

Cuando anunciaron el ganador del premio, mencionaron que Precision for Medicine, Oncology and Rare Disease tiene una experiencia incomparable en oncología e investigación clínica de enfermedades raras. La oferta integrada única de Precision combina diseños novedosos de ensayos clínicos, expertos operativos y médicos líderes en la industria, soluciones avanzadas de biomarcadores y una pasión inequívoca por las enfermedades raras y la oncología. Con un equipo de expertos en indicaciones rigurosamente seleccionados, Precision ha llevado a cabo más de 500 programas de oncología y enfermedades raras, estableciendo firmemente su posición como innovador de la industria biotecnológica.

Mark Clein, cofundador y director general de Precision, hizo unos comentarios sobre la dedicación de sus colegas y el honor de ganar el premio. Entre otras cosas, explicó: "En Precision, nos apasiona allanar el camino hacia el desarrollo de fármacos en el ámbito de la oncología y para luchas contra enfermedades raras con el objetivo de acelerar la creación de terapias novedosas para personas cuya vida depende de ellas. Ser reconocido por OBN como la CRO más y mejor especializada es inspirador; este honor refleja y subraya el impacto que estamos teniendo como un proveedor de servicios confiable para nuestros socios biotecnológicos".

Para ver la lista completa de ganadores del Premio OBN 2019, por favor visite: obn-awards.com.

Acerca de Precision for Medicine, Oncology and Rare Disease

Precision for Medicine, Oncology y Rare Disease es la primera CRO completa, totalmente integrada, dedicada a la innovación en oncología y enfermedades raras. Con más de 1.900 expertos en 34 oficinas en todo el mundo, Precision ofrece novedosos diseños de ensayos clínicos, expertos operativos y médicos líderes en la industria, así como soluciones avanzadas de biomarcadores para innovadores farmacéuticos y biotecnológicos. Para obtener más información, visite: https://www.precisionmedicinegrp.com/pfmord/.

CONTACTO: Louis Landon, 310-984-7707, louis.landon@precisionformedicine.com

