Precision For Medicine, Oncology and Rare Disease nommée meilleure organisation de développement clinique spécialisée par les OBN Awards

La combinaison unique de services cliniques et de sciences translationnelles de Precision reçoit le prix de l'innovation dans le secteur de la biotechnologie

LONDRES, 5 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Precision for Medicine, Oncology and Rare Disease, la première organisation de développement clinique complète et entièrement intégrée consacrée à l'innovation dans le domaine de l'oncologie et des maladies rares, a annoncé sa nomination en tant que meilleure organisation de développement clinique spécialisée lors des OBN Awards de cette année. Les lauréats ont été annoncés lors de la cérémonie des OBN Awards 2019 le 7 novembre à l'université d'Oxford.

Les OBN Awards sont une célébration de l'innovation, de la réussite et de la reconnaissance pour les leaders du secteur des sciences de la vie. Pour la deuxième année consécutive, Precision for Medicine, Oncology and Rare Disease a été nominée pour le prix de « meilleure organisation de développement clinique spécialisée », décerné à une organisation de recherche sous contrat exceptionnelle travaillant dans un domaine ciblé.

En remportant ce prix, Precision for Medicine, Oncology and Rare Disease a été récompensée pour son expérience inégalée de la recherche clinique dans le domaine de l'oncologie et des maladies rares. L'offre intégrée unique de Precision combine de nouveaux modèles d'essais cliniques, des experts opérationnels et médicaux à la pointe du secteur, des solutions de biomarqueurs avancées, et une passion sans équivoque pour l'oncologie et les maladies rares. Avec une équipe d'experts en indication rigoureusement sélectionnés, Precision a mené plus de 500 programmes en oncologie et maladies rares, consolidant ainsi sa position d'innovateur dans le secteur.

Commentant le dévouement de ses collègues et l'honneur d'avoir remporté ce prix, Mark Clein, cofondateur et PDG de Precision, s'est exprimé ainsi : « Chez Precision, nous œuvrons passionnément à accélérer le développement de médicaments contre le cancer et les maladies rares afin d'offrir rapidement des thérapies novatrices aux personnes dont la vie en dépend. C'est une véritable inspiration que de recevoir le prix de la meilleure organisation de développement clinique spécialisée des OBN Awards ; cet honneur reflète et souligne l'impact que nous avons en tant que fournisseur de services de confiance auprès de nos partenaires de la biotechnologie. »

Pour consulter la liste complète des lauréats des OBN Awards 2019, rendez-vous sur obn-awards.com.

À propos de Precision for Medicine, Oncology and Rare Disease

Precision for Medicine, Oncology and Rare Disease est la première organisation de développement clinique complète et entièrement intégrée consacrée à l'innovation dans le domaine de l'oncologie et des maladies rares. Comptant plus de 1 900 experts répartis dans 34 bureaux à travers le monde, Precision offre de nouveaux modèles d'essais cliniques, des experts opérationnels et médicaux à la pointe du secteur et des solutions de biomarqueurs avancées pour les innovateurs de la pharmacologie et de la biotechnologie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.precisionmedicinegrp.com/pfmord/.

