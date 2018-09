Precision For Medicine poszerza działalność w Europie Środkowej i Południowowschodniej, liczba pracowników w Wielkiej Brytanii i UE przekracza 300

NABYCIE ARGINT INTERNATIONAL OBEJMUJE USŁUGAMI PRECISION EUROPĘ Z DUŻYMI OŚRODKAMI NA WĘGRZECH, W POLSCE, RUMUNII, SŁOWACJI I SERBII

BETHESDA, Maryland, 25 września 2018 r. /PRNewswire/ -- Firma Precision for Medicine należąca do Precision Medicine Group poszerzyła zasięg globalny przez dokonanie nabycia Argint International, firmy zajmującej się badaniami kontraktowymi z siedzibą w Budapeszcie, stolicy Węgier. Nabycie wpisuje się w globalny plan rozwoju firmy Precision. W Europie firma Precision ma swoje biura w Edynburgu, Paryżu, Berlinie, Genewie, Budapeszcie, Bukareszcie, Bratysławie i Belgradzie.

Zasilona siła robocza, większe doświadczenie i większa liczba lokalizacji firmy Precision będą źródłem bezpośredniego wsparcia i szerszego zasięgu geograficznego w międzynarodowej działalności firmy w zakresie onkologii, rzadkich chorób i badań klinicznych układu krążenia, a także przyczynią się do wyraźniejszej obecności i lepszego dostępu do badaczy i pacjentów w Europie Środkowej i Południowowschodniej.

Liczba pełnoetatowych pracowników firmy Precision w Europie wzrosła do ponad 300, dzięki czemu firma może w pełni wspierać innowatorów farmaceutycznych i w naukach przyrodniczych we wszystkich aspektach działalności, w tym poprzez specjalistyczne usługi laboratoryjne, informatykę biomarkerów, rozwiązania badań klinicznych, diagnostykę i usługi urządzeń medycznych oraz biomateriały.

– Argint International idealnie wpasowuje się w Precision for Medicine. Przywiązanie firmy do jakości i obsługi klienta potwierdzone ponad dziesięcioletnią historią współpracy z wiodącymi firmami biotechnologicznymi odzwierciedla kulturę i wizję Precision. Dołączenie zespołu Argint ulepsza i zwiększa zasięg naszej europejskiej platformy, co jest kluczowe ze względu na dużą liczbę klientów w Europie oraz liczbę ośrodków i pacjentów poszukujących nowatorskich terapii opracowanych na bazie medycyny precyzyjnej – skomentował rozwój Precision for Medicine prezes Chad Clark.

– Z przyjemnością dołączamy do rodziny Precision for Medicine – skomentowała Agnes Pinnel, główna dyrektor wykonawcza Argint International. – W ramach Precision będziemy w organizacji, z którą łączą nas wspólne wartości, a przy tym poszerzamy nasze możliwości i dajemy potencjał do wzrostu naszym pracownikom. Bardzo cieszymy się, że będziemy należeć do lidera wśród programów medycyny precyzyjnej na bazie biomarkerów. Jest to jedna z najszybciej rozwijających się i najważniejszych dziedzin opracowywania leków – dodała dyrektor.

Doradcą finansowym na wyłączność firmy Argint przy tej transakcji był wiodący bank inwestycyjny specjalizujący się w działalności farmaceutycznej, urządzeniach i powiązanych usługach Fairmount Partners.

O Precision for Medicine

Firma Precision for Medicine wspiera przedsiębiorstwa działające w branży nauk przyrodniczych w wykorzystaniu biomarkerów koniecznych w dokładniejszym i skuteczniejszym docieraniu do odpowiednich pacjentów. Firma Precision stosuje nowoczesne podejścia do biomarkerów w badaniach klinicznych, które wykorzystują postępy w nauce i technologii, skupiając się głównie na genomice, immunologicznych badaniach przesiewowych, globalnej logistyce próbek, analizie biomarkerów, diagnostyce towarzyszącej i przeprowadzaniu badań klinicznych. Precision for Medicine należy do Precision Medicine Group i zatrudnia ponad 1450 pracowników w 25 lokalizacjach w USA, Kanadzie i Europie. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie precisionformedicine.com.

O Argint International

Firma Argint International powstała w 2006 r. i specjalizuje się w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw biotechnologicznych w rozwoju klinicznym. Obecnie firma Argint zarządza badaniami w 25 krajach i ponad 600 ośrodkach badawczych, w tym kilkoma dużymi programami w fazie III, z których każdy obejmuje od 50 do 130 ośrodków. Bogate doświadczenie zespołu znajduje odzwierciedlenie w wykształceniu: 45% stałych pracowników Argint ma wykształcenie lekarskie lub posiada zaawansowane dyplomy medyczne albo farmaceutyczne. W 2016 r. firma Argint została wytypowana przez członków sieci Pharma-IQ jako jedno z czołowych przedsiębiorstw CRO. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie argintinternational.com

