Precision For Medicine расширяет берлинскую лабораторию в ответ на рост спроса на сервисы иммунного мониторинга

Новая сверхсовременная лаборатория характеризуется расширенным потенциалом проведения клинических исследований и предлагает своим клиентам уникальные функции клеточного профилирования с применением комбинации эпигенетики и проточной цитометрии

БЕРЛИН (BERLIN), 27 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Precision for Medicine, входящая в состав Precision Medicine Group, сегодня сообщила об открытии в Берлине новой лаборатории площадью 1 600 м2. Новое учреждение впервые сочетает запатентованную технологию эпигенетического иммунного мониторинга Epiontis ID™ с передовыми возможностями проточной цитометрии, а также полноценным функционалом хранилища биологических материалов и лаборатории обработки клеток. Специализируясь на быстро развивающихся рынках иммуноонкологии и нейроиммунологии, новая лаборатория в 10 раз расширяет возможности Precision на рынке Европы. Кроме того, новое научное учреждение увеличивает штат европейского персонала Precision более чем на 300 человек, а также расширяет масштабы географического присутствия подразделения клинических исследований компании, которое на сегодняшний день уже включает филиалы в Эдинбурге, Париже, Женеве, Будапеште, Бухаресте, Братиславе, Белграде, а также дополнительный персонал в других регионах ЕС и Великобритании.

Открытие новой берлинской лаборатории, получившей аккредитацию ISO 17025, дает Precision возможность предлагать своим клиентам сервисы клеточной биологии нового поколения, сочетающие возможности эпигенетического иммунного мониторинга на базе технологии Epiontis ID с передовой 18-цветовой проточной цитометрией и другими видами клеточного анализа. Поддержку функциональным возможностям лаборатории обеспечивают собственное хранилище биоматериалов и центр клеточной обработки. Берлинская лаборатория Precision оказывает свыше 20 ведущим клиентам компании из сферы биофармацевтики содействие в процессах иммунного мониторинга и обработки образцов PBMC.

Кроме того, Precision анонсировала расширение своей уникальной платформы трансляционных исследований QuartzBio™, также базирующейся в Берлине, в стремлении предоставить европейским новаторам передовые сервисы вычислительной биологии и многокомпонентной интеграции данных для нужд разработки биомаркерных препаратов.

Комментируя значение новой берлинской лаборатории, старший вице-президент и директор исследовательского центра Свен Олек (Sven Olek) пояснил: "Впервые в истории нашей отрасли нам удалось объединить под одной крышей два самых значимых метода иммунологии - эпигенетику и проточную цитометрию. В результате наши клиенты получают ранее недостижимую комбинацию технологических возможностей, способных дать истинный толчок развитию направления иммунного мониторинга и клеточного профилирования. Мы рады открытию этого сверхсовременного учреждения. Благодаря ему, компания Precision имеет возможность предоставить европейскому биофармацевтическому сообществу доступ к уникальной комбинации собственного обширного опыта и гибкого функционала".

Президент Precision for Medicine Чед Кларк (Chad Clark) подчеркнул: "На фоне увеличения числа биофармацевтических новаторов в Европе Precision продолжает наращивать свои возможности в научной и прикладной сферах. Поддержка разработки инновационных методов лечения самых сложных заболеваний была и остается основным направлением деятельности нашей компании. Наши инвестиционные проекты в Европе отражают наше стремление помогать клиентам в поиске новых путей для спасения жизней пациентов".

Precision for Medicine - первый специалист по клиническим разработкам на базе биомаркеров, оказывающий поддержку медико-биологическим компаниям в использовании биомаркеров, необходимых для точного и эффективного таргетирования пациентов. Предприятие применяет инновационные биомаркерные подходы к клиническим исследованиям, в основе которых лежат преимущества новейших научно-технических разработок, международной логистики образцов, биомаркерной аналитики, сопровождающей диагностики и проведения клинических испытаний. Precision for Medicine входит в состав Precision Medicine Group. В штате компании работают свыше 1 900 сотрудников. Представительства предприятия открыты в 34 городах США, Канады и Европы. Для получения дополнительной информации посетите www.precisionformedicine.com .

Анжелика Хекманн (Angélique Heckmann)

Precision for Medicine

angelique.heckmann@precisionformedicine.com

+33 (0)64 770 2320

