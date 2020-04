Precision For Medicine s'associe à Karyopharm Therapeutics pour lancer un nouvel essai clinique mondial visant à soigner les patients atteints du COVID-19

-- Première étude portant sur un inhibiteur de la protéine XPO1 pour soigner des patients atteints d'infections virales sévères

-- Precision for Medicine est responsable de la gestion de l'essai clinique en Europe

BUDAPEST, Hongrie, 22 avril 2020 /PRNewswire/ -- Precision for Medicine, société pionnière en conception, développement et exécution d'études cliniques basées sur les biomarqueurs et de gestion de données complexes, collabore avec Karyopharm Therapeutics (Nasdaq : KPTI) afin de mener le premier essai clinique randomisé mondial relatif à une faible dose de selinexor (XPOVIO®), inhibiteur de la protéine XPO1, chez des patients hospitalisés présentant une forme grave de COVID-19.

Precision for Medicine supervisera la mise en œuvre de l'essai clinique en Europe. Les pays ayant prévu de participer à l'étude et au sein desquels les sites seront basés incluent le Royaume-Uni, l'Italie, la France, l'Espagne, l'Allemagne et l'Autriche. Precision sera chargée de veiller à l'engagement du site, d'obtenir les autorisations réglementaires et cliniques des autorités dirigeantes, de préparer les documents, ainsi que de collecter et de contrôler les données. Au total, 230 patients seront inclus à l'essai.

« À l'heure où les entreprises se livrent à une course pour explorer de nouvelles solutions thérapeutiques afin de lutter contre le COVID-19, les essais cliniques seront exposés à des délais serrés, à la nécessité de respecter des directives et des protocoles évolutifs, ainsi qu'à l'utilisation de technologies avancées destinées à la collecte et au contrôle des données », a déclaré Katerina Kaleova, docteur en médecine, directrice médicale chez Precision for Medicine. « Karyopharm et Precision for Medicine, qui travaillent aux côtés des autorités réglementaires, des investigateurs, des sites hospitaliers et des laboratoires locaux, se préparent à capturer rapidement et précisément les données nécessaires pour accélérer les découvertes précoces susceptibles de s'ajouter aux preuves croissantes selon lesquelles les inhibiteurs de la XPO1 joueraient un rôle important dans le cadre du traitement des personnes souffrant d'infections virales mortelles. »

La pandémie du COVID-19 a rapidement transformé les environnements cliniques et réglementaires, en exigeant flexibilité et engagement pour uniformiser de nouveaux processus afin d'aboutir à des résultats favorables. En travaillant avec Karyopharm afin de participer et répondre aux commentaires des autorités lors de l'étape d'examen de l'essai, les sociétés ont été en mesure de réaliser en seulement quelques jours ce qui nécessite normalement de nombreux mois pour le lancement d'un essai clinique randomisé mondial.

« Le COVID-19 accélère les stratégies innovantes, les technologies de contrôle à distance et l'accès aux données, dans le cadre d'un effort consistant à découvrir des traitements efficaces destinés à lutter contre le coronavirus », a déclaré Chad Clark, président de Precision for Medicine. « L'essai de Karyopharm constitue une étape essentielle en direction de la découverte de solutions de traitement pour les personnes présentant les formes les plus graves de COVID-19. »

« Cette toute dernière alliance avec Precision for Medicine s'appuie sur la réussite du dépôt et l'autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) concernant le XPOVIO® (selinexor) », a déclaré Ran Frenkel, directeur du développement chez Karyopharm. « Nous avons également collaboré sur plusieurs essais cliniques de phase II et de phase III menés avec succès dans le domaine des tumeurs hémato-oncologiques, ainsi que sur des essais réalisés dans plusieurs domaines thérapeutiques tels que le myélome multiple, le lymphome diffus à grandes cellules B, et la leucémie myéloïde aiguë. »

À propos de Precision for Medicine

Precision for Medicine est la première organisation de services de recherche clinique axée sur les biomarqueurs, qui soutient les entreprises des sciences de la vie dans l'utilisation de biomarqueurs essentiels pour cibler plus précisément et plus efficacement les traitements destinés aux patients. Precision applique des approches de biomarqueurs novatrices en matière de recherche clinique, qui tirent parti des toutes dernières avancées en sciences et technologies, en se focalisant principalement sur la génomique, les tests de réponse immunitaire, la logistique d'échantillons, les analyses de biomarqueurs, les diagnostics compagnons, ainsi que l'exécution globale d'essais cliniques. Precision for Medicine fait partie de Precision Medicine Group, qui emploie 2 000 personnes dans 35 sites aux États-Unis, au Canada et en Europe. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.PrecisionForMedicine.com.

À propos de Karyopharm Therapeutics

Karyopharm Therapeutics Inc. (Nasdaq : KPTI) est une société pharmaceutique spécialisée en oncologie, qui s'engage en faveur de la découverte, du développement et de la commercialisation de médicaments novateurs de première catégorie destinés à lutter contre les cibles d'exportation nucléaire et les cibles connexes dans le cadre du traitement du cancer et d'autres maladies majeures. Les composants de l'inhibiteur sélectif d'exportation nucléaire (Selective Inhibitor of Nuclear Export, SINE) de Karyopharm fonctionnent en liant et en inhibant la protéine d'exportation nucléaire XPO1 (ou CRM1). Le composant majeur de Karyopharm, le XPOVIO® (selinexor), a reçu une autorisation accélérée de la part de la FDA américaine en juillet 2019 en combinaison avec de la dexaméthasone en tant que traitement des patients atteints d'un myélome multiple lourdement prétraité. Une demande d'autorisation de mise sur le marché pour le selinexor est également en cours d'étude par l'Agence européenne des médicaments. Une demande d'autorisation de nouveau médicament supplémentaire a récemment été acceptée par la FDA en vue d'accélérer l'autorisation du selinexor en tant que nouveau traitement pour les patients adultes atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) récidivant ou réfractaire. Il a également été prouvé que les composants du SINE présentaient une activité biologique dans le cadre de modèles de neurodégénérescence, d'inflammations, de maladies auto-immunes, de certains virus et de la cicatrisation. Karyopharm possède plusieurs programmes expérimentaux en stade de développement clinique ou préclinique. Rendez-vous sur www.karyopharm.com.

