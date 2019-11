Precision For Medicine významne rozširuje svoje berlínske laboratórium v dôsledku narastajúcich požiadaviek na monitorovanie imunitného systému

Najmodernejšie zariadenia dramaticky zvyšujú kapacity pre klinické skúšanie a ponúkajú klientom prvé možnosti bunkového profilovania kombinované s epigenetikou a prietokovou cytometriou

BERLÍN, 27. novembra 2019 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Precision for Medicine, súčasť skupiny Precision Medicine Group, dnes oznámila, že v Berlíne otvorila nové laboratórium s rozlohou 1 600 m2, ktoré po prvý raz spája proprietárnu technológiu epigenetického monitorovania imunitného systému Epiontis ID™ s vyspelou prietokovou cytometriou a ponúka zároveň bio-archív s kompletným servisom a laboratórium na spracovanie buniek. So zameraním na rýchlorastúci trh v oblasti imunoonkológie a neuroimnológie zabezpečuje toto nové laboratórium 10-násobné rozšírenie kapacity firmy Precision v Európe. Okrem toho sa nové zariadenie môže pochváliť aj počtom zamestnancov na plný úväzok, ktorý dosahuje viac ako 300 a posilňuje možnosti realizácie klinických skúšaní. Medzi tieto v súčasnosti patrí Edinburg, Paríž, Ženeva, Budapešť, Bukurešť, Bratislava a Belehrad. Ďalšie posily v podobe ľudských zdrojov má spoločnosť v Európe aj vo Veľkej Británii.

Prostredníctvom rozšíreného berlínskeho laboratória podľa normy ISO 17025 môže spoločnosť Precision ponúknuť svojim klientom celý rad funkcií bunkovej biológie ďalšej generácie kombinujúcich na jednom mieste epigenetické imunitné monitorovanie s použitím technológie Epiontis ID a vyspelej prietokovej cytometrie s 18 farbami a ďalšie bunkové testy. Všetky služby podporuje vlastný bio-archív a zariadenie na spracovanie buniek. Laboratórium firmy Precision v Berlíne má v súčasnosti klientov spomedzi 20 špičkových biofarmaceutických spoločností v oblasti monitorovania imunitného systému a spracovania vzoriek mononukleárnych buniek v periférnej krvi.

Okrem toho spoločnosť Precision rozširuje aj svoju proprietárnu translačnú výskumnú platformu QuartzBio™ v Berlíne, čo pre európskych inovátorov znamená prístup k špičkovej výpočtovej technológii integrujúcej biologické a multiomické dáta s cieľom podporiť vývoj liekov na báze biomarkerov.

V súvislosti s dôležitosťou otvorenia nového laboratória v Berlíne uviedol viceprezident a riaditeľ laboratória spoločnosti Sven Olek: „Po prvý raz v histórii sa podarilo skombinovať pod jednou strechou dve najvýznamnejšie metódy v imunológii – epigenetiku a prietokovú cytometriu, ktorá zákazníkom ponúka predtým nedostižné spojenie technológií a posúva vpred vedu v oblasti monitorovania imunitného systému a profilovania buniek. Sme veľmi radi, že môžeme otvoriť toto nové špičkové pracovisko, a umožniť tak značke Precision ponúknuť európskemu biofarmaceutickému odvetviu našu jedinečnú kombináciu skúseností, poznatkov, možností a škálovateľnosti."

Chad Clark, prezident firmy Precision for Medicine, dodal: „S rastúcim počtom inovátorov v oblasti biofarmaceutického odvetvia v Európe bude spoločnosť Precision naďalej rozširovať svoje vedecké a prevádzkové možnosti na tomto kontinente. Podpora rozvoja nových terapií pre pacientov je našim primárnym zameraním. Najnovšia investícia v Európe je odrazom túžby pomôcť našim klientom objavovať životne dôležité terapie."

O spoločnosti Precision for Medicine

Precision for Medicine je prvá organizácia zameriavajúca sa na klinický rozvoj na báze biomarkerov podporujúca spoločnosti vo sfére prírodných vied a využití biomarkerov podstatných pre cielenú a presnejšiu liečbu pacientov. Precision využíva nové prístupy k biomarkerom v klinickom výskume aplikujúce najnovšie výsledky v oblasti vedy a technológie so zameraním najmä na genomiku, testy imunitnej reakcie, globálnu logistiku vzoriek, analýzu biomarkerov, sprievodnú diagnostiku a realizáciu klinických skúšaní. Precision for Medicine je súčasťou skupiny Precision Medicine Group, s viac ako 1 900 zamestnancami v 34 lokalitách v USA, Kanade a Európe. Viac informácií nájdete na: www.precisionformedicine.com.

