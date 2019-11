Precision For Medicine znacząco rozbudowuje laboratorium w Berlinie wraz z ciągłym wzrostem zapotrzebowania na monitorowanie immunologiczne

Nowy, zaawansowany zakład znacząco zwiększa możliwości przeprowadzania badań klinicznych i oferuje klientom pierwsze tego typu możliwości profilowania komórek łączące epigenetykę i cytometrię przepływową

BERLIN, 27 listopada 2019 r. /PRNewswire/ -- Firma Precision for Medicine należąca do Precision Medicine Group ogłosiła dziś otwarcie nowego laboratorium w Berlinie o powierzchni 1600 m2. Firma po raz pierwszy łączy własną technologię epigenetycznego monitorowania immunologicznego Epiontis ID™ z zaawansowanymi możliwościami cytometrii przepływowej w repozytorium biologicznym z pełnym zakresem usług i laboratorium przetwarzania komórek. Skupiając się na szybko rosnących rynkach immunoonkologii i neuroimmunologii, nowe laboratorium odpowiada 10-krotnemu zwiększeniu możliwości firmy Precision w Europie. Ponadto nowe laboratorium zwiększy liczbę pracowników na pełen etat Precision w Europie do ponad 300 zatrudnionych i poszerzy zasięg badań klinicznych, który obecnie obejmuje biura w Edynburgu, Paryżu, Genewie, Budapeszcie, Bukareszcie, Bratysławie i Belgradzie. Dodatkowi pracownicy zatrudnieni są w innych miejscach w Europie i w Wielkiej Brytanii.

Otwarcie powiększonego laboratorium w Berlinie z akredytacją ISO 17025 pozwoli firmie Precision na zaoferowanie klientom nowej generacji zakładu z możliwościami biologii komórkowej, łącząc monitorowanie epigenetyczne immunologiczne na miejscu z wykorzystaniem technologii Epiontis ID z zaawansowaną cytometrią przepływową w 18 kolorach i innych testów komórkowych. Wszystkie możliwości dostępne są dzięki repozytorium biologicznemu i przetwarzaniu komórek na miejscu. Laboratorium Precision w Berlinie obsługuje obecnie ponad 20 czołowych firm biofarmaceutycznych w zakresie monitorowania immunologicznego i przetwarzania próbek PBMC.

Ponadto firma Precision powiększa własną platformę badań translacyjnych QuartzBio™ w Berlinie, tym samym dając innowatorom w Europie dostęp do wiodącej w branży biologii komputerowej i możliwości integracji danych multiomicznych we wsparciu opracowywania leków na bazie biomarkerów.

– Po raz pierwszy w historii dwie najlepsze metody w immunologii – epigenetyka i cytometria przepływowa – zostały połączone w celu zapewnienia klientom wcześniej niedostępnego zestawu technologii, co pozwala na prawdziwy postęp w nauce monitorowania immunologicznego i profilowania komórek. Z przyjemnością otwieramy nowy, zaawansowany zakład, który pozwoli Precision na zapewnianie wyjątkowego połączenia doświadczenia, umiejętności i skalowalności na rzecz europejskiej branży biofarmaceutycznej – skomentował wagę nowego laboratorium w Berlinie Sven Olek, starszy wiceprezes i dyrektor laboratorium.

– Wraz z rosnącą liczbą innowatorów biofarmaceutycznych w Europie Precision będzie nadal poszerzać możliwości naukowe i operacyjne w regionie. Wspieranie opracowywania nowatorskich terapii dla pacjentów w potrzebie jest główną misją Precision. Nasze inwestycje w Europie odzwierciedlają pasję do pomagania klientom w rozwijaniu przełomowych form leczenia – skomentował Chad Clark, prezes Precision for Medicine.

O Precision for Medicine

Precision for Medicine to pierwsze przedsiębiorstwo zajmujące się opracowywaniem klinicznym na bazie biomarkerów wspierające przedsiębiorstwa działające w branży nauk przyrodniczych w wykorzystaniu biomarkerów koniecznych w dokładniejszym i skuteczniejszym docieraniu do odpowiednich pacjentów. Firma Precision stosuje nowoczesne podejścia do biomarkerów w badaniach klinicznych, które wykorzystują postępy w nauce i technologii. Firma skupia się głównie na genomice, testach immunologicznych, międzynarodowej logistyce próbek, analizie biomarkerów, diagnostyce towarzyszącej i realizacji badań klinicznych. Firma Precision for Medicine należy do Precision Medicine Group i zatrudnia ponad 1900 pracowników w 34 lokalizacjach w USA, Kanadzie i Europie. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.precisionformedicine.com.

