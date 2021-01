Precision Medicine Group élargit considérablement son expertise en matière de thérapie cellulaire et génique avec l'acquisition de Project Farma

L'ENTREPRISE DE PREMIER PLAN DANS LE DOMAINE DE LA BIO-INGÉNIERIE ET DES SERVICES DE FABRICATION ACCÉLÈRE LE LANCEMENT DE L'OFFRE DE THÉRAPIE CELLULAIRE ET GÉNIQUE DE PRECISION, « PRECISION ADVANCE », QUI RÉPOND AUX DÉFIS UNIQUES DES INNOVATEURS EN MATIÈRE DE THÉRAPIE CELLULAIRE ET GÉNIQUE, DU DÉVELOPPEMENT À LA COMMERCIALISATION

BETHESDA, Maryland, 14 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Precision Medicine Group (« PMG ») a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Project Farma, une entreprise de services de bio-ingénierie centrée sur le patient qui soutient les innovateurs des sciences de la vie dans la fabrication et la mise à l'échelle de thérapies avancées. Project Farma fournit à Precision une expertise de pointe dans la fabrication de médicaments révolutionnaires, avec un accent particulier sur le domaine en pleine expansion de la thérapie cellulaire et génique. Cette acquisition ajoute l'expertise unique de Project Farma à la gamme de capacités de bout en bout de Precision en matière de thérapie cellulaire et génique pour soutenir le développement et la commercialisation.

Mené par les dirigeants Anshul Mangal, John Khoury et Tony Khoury, Project Farma s'est distingué comme un leader mondial dans la planification et la mise en œuvre de stratégies et d'installations de biofabrication complexes pour des clients allant de jeunes entreprises de biotechnologie aux sociétés biopharmaceutiques mondiales et aux centres médicaux universitaires. Project Farma a permis la construction de plus d'une douzaine d'installations de fabrication avec des investissements en capital de plus d'un milliard de dollars (y compris certains des principaux médicaments de thérapie cellulaire et génétique approuvés par la FDA).

Mark Clein, PDG de Precision Medicine Group, a commenté l'acquisition : « Depuis 2013, Precision a soutenu plus de 70 % des thérapies cellulaires et géniques approuvées par la FDA et est maintenant encore mieux positionnée pour soutenir les centaines de nouveaux venus thérapeutiques qui arrivent sur le marché. Avec l'acquisition de Project Farma, Precision est la seule entreprise de services en sciences de la vie à disposer de véritables capacités de bout en bout en matière de thérapie cellulaire et génique. »

Project Farma fera partie de Precision for Medicine, la branche des services de recherche et développement de PMG. Le président de Precision for Medicine, Chad Clark, explique à propos de l'acquisition : « Sur le marché actuel des thérapies avancées, très concurrentiel et minutieux, assurer une capacité de fabrication sûre, évolutive et de haute qualité peut faire la différence entre le succès et l'échec. Project Farma sont des experts dans la définition et le développement de stratégie de fabrication optimale, et la direction de mise en œuvre d'une solution personnalisée. Cette capacité essentielle est maintenant étendue et mise à profit par les services complets de thérapie cellulaire et génique disponibles grâce à Precision ADVANCE. »

Anshul Mangal a déclaré : « Nous sommes ravis de rejoindre le collectif de thérapie cellulaire et génique de Precision, qui exploite des services interconnectés pour accélérer le développement, la fabrication et la commercialisation de thérapies avancées. » Tony Khoury a ajouté : « Nous sommes conscients que Precision ADVANCE représente une opportunité incroyable de faire progresser les médicaments de prochaine génération et de poursuivre la mission commune de Project Farma et de Precision, qui est d'avoir un impact positif sur le plus grand nombre possible de patients et de familles. »

Pour en savoir plus sur les services de biofabrication et de validation innovants de Project Farma, veuillez consulter le site web à l'adresse projectfarma.com .

Pour en savoir plus sur Project Farma et les capacités de bout en bout de Precision ADVANCE, le collectif de thérapie cellulaire et génique, veuillez consulter le site : precisionmedicinegrp.com/advance .

À propos de Precision Medicine Group

Créé en 2012, Precision Medicine Group est une société de services spécialisés qui soutient les approches de nouvelle génération en matière de développement et de commercialisation de médicaments. Precision fournit une infrastructure intégrée qui soutient les entreprises pharmaceutiques et des sciences de la vie dans le développement de nouveaux produits à l'ère de la médecine de précision. La société a son siège à Bethesda, dans le Maryland, et possède des bureaux dans toute l'Amérique du Nord et en Europe. Pour plus d'informations, visitez le site precisionmedicinegrp.com .

À propos de Precision for Medicine

Precision for Medicine est la première organisation de services de recherche clinique axée sur les biomarqueurs qui soutient les entreprises des sciences de la vie dans l'utilisation de biomarqueurs essentiels pour cibler plus précisément et plus efficacement les traitements des patients. Precision applique à la recherche clinique de nouvelles approches en matière de biomarqueurs qui intègrent l'exécution d'essais cliniques avec des connaissances scientifiques approfondies, une expertise de laboratoire et des sciences de données avancées. Cette convergence des essais, des laboratoires et des sciences des données permet d'accélérer le développement clinique et l'approbation. Precision for Medicine fait partie de Precision Medicine Group, qui compte plus de 2 100 personnes réparties sur 35 sites aux États-Unis, au Canada et en Europe. Pour plus d'informations, visitez le site PrecisionForMedicine.com .

À propos de Project Farma

Project Farma est une société de conseil en stratégie et exécution de la biofabrication. Les services de Project Farma comprennent la fourniture d'une stratégie d'opérations techniques telles que l'évaluation et la mobilisation de la filière, le « make or buy », et l'infrastructure et le démarrage des BPF. Ils comprennent également l'exécution de stratégies par la gestion de projets d'investissement, la sélection et la gestion de CDMO, les transferts de technologie et la construction d'installations, ainsi que la fourniture de services d'ingénierie en matière d'automatisation, de validation, de qualité, de fiabilité et de maintenance. Les clients de Project Farma sont des startups, des sociétés établies dans le domaine des sciences de la vie, des organisations de thérapie avancée, des universités, des hôpitaux, des agences gouvernementales, des institutions financières, des organisations à but non lucratif et des CRO/CMO. Pour plus d'informations, consultez le site projectfarma.com .

À propos de Precision ADVANCE, le collectif de thérapie cellulaire et génique

Precision ADVANCE est un ensemble de services et d'équipes interconnectés qui sont particulièrement bien placés pour répondre à la complexité des besoins cliniques, réglementaires, commerciaux et de fabrication afin de commercialiser avec succès une thérapie cellulaire ou génique. Pour plus d'informations, visitez le site precisionmedicinegrp.com/advance .

