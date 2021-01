Precision Medicine Group znacznie poszerzy swoje możliwości w zakresie terapii komórkowej i genowej dzięki przejęciu Project Farma

JEDNA Z GŁÓWNYCH SPÓŁEK DZIAŁAJĄCYCH W BRANŻY BIOINŻYNIERII I WYTWARZANIA PRZYSPIESZA URUCHOMIENIE „PRECISION ADVANCE" – USŁUG Z ZAKRESU TERAPII KOMÓRKOWEJ I GENOWEJ SPÓŁKI PRECISION, WYCHODZĄC NAPRZECIW WYJĄTKOWYM WYZWANIOM, Z JAKIMI MIERZĄ SIĘ INNOWATORZY W DZIEDZINIE TERAPII KOMÓRKOWEJ I GENOWEJ, OD OPRACOWANIA PO KOMERCJALIZACJĘ TERAPII.

BETHESDA, Maryland, 14 stycznia 2021 r. /PRNewswire/ -- Precision Medicine Group („PMG") ogłosiła dzisiaj przejęcie Project Farma, spółki o działalności ukierunkowanej na pacjenta świadczącej usługi z zakresu bioinżynierii, która wspiera innowatorów z dziedziny nauk biologicznych w wytwarzaniu i zwiększaniu dostępności terapii zaawansowanych. Firma Project Farma wzbogaci spółkę Precision o wiedzę specjalistyczną w zakresie produkcji leków ratujących zdrowie, która zapewniła firmie czołową pozycję na rynku, ze szczególnym naciskiem na dynamicznie rozwijającą się dziedzinę terapii komórkowej i genowej. Dzięki omawianemu przejęciu niezrównana wiedza fachowa Project Farma uzupełni zdolności spółki Precision w zakresie kompleksowych terapii komórkowych i genowych, wspierając ich opracowanie i komercjalizację.

Pod przewodnictwem Anshula Mangala, Johna Khoury'ego i Tony'ego Khoury'ego Project Farma zdobyła pozycję globalnego lidera w zakresie planowania i wdrażania złożonych strategii i obiektów bioprodukcji dla zróżnicowanej grupy klientów, począwszy od startupów biotechnologicznych, a skończywszy na globalnych spółkach biofarmaceutycznych i akademickich ośrodkach medycznych. Project Farma prowadziła kilkanaście projektów budowy obiektów produkcyjnych, w przypadku których inwestycje kapitałowe wyniosły ponad 1 miliard USD (wśród nich znalazły się zakłady produkujące leki do terapii komórkowej i genowej zatwierdzone przez FDA).

Mark Clein, dyrektor generalny Precision Medicine Group, skomentował przejęcie Project Farma następująco: „Od 2013 r. spółka Precision wspomogła ponad 70% terapii komórkowych i genowych zatwierdzonych przez FDA i obecnie jest jeszcze lepiej przygotowana do wsparcia setek nowych terapii pojawiających się na rynku. Dzięki przejęciu Project Farma Precision stała się jedyną spółką świadczącą usługi z branży nauk biologicznych dysponującą w pełni kompleksowymi możliwościami w zakresie terapii komórkowej i genowej".

Project Farma będzie należeć do Precision for Medicine, jednostki PMG świadczącej usługi z zakresu badań i rozwoju. Komentując omawiane przejęcie, prezes Precision for Medicine Chad Clark wyjaśnił: „Na współczesnym rynku terapii zaawansowanych, który charakteryzuje się dużą konkurencyjnością i podlega ścisłemu nadzorowi, zapewnianie bezpiecznych, skalowalnych możliwości produkcyjnych wysokiej jakości może decydować o sukcesie lub porażce. Project Farma to specjaliści w definiowaniu i rozwijaniu optymalnej strategii produkcyjnej oraz kierowaniu wdrażaniem zindywidualizowanych rozwiązań. Tę istotną zdolność będzie można teraz rozwijać i wykorzystać dzięki kompleksowym usługom terapii komórkowej i genowej dostępnych w ramach >>Precision ADVANCE<<".

Anshul Mangal stwierdził: „Cieszymy się z dołączenia do grupy spółki Precision zajmującej się terapią komórkową i genową oraz z możliwości wykorzystania zintegrowanych usług do przyspieszenia opracowywania, produkcji i komercjalizacji terapii zaawansowanych". Tony Khoury dodał: „Zdajemy sobie sprawę, że >>Precision ADVANCE<< stanowi niesamowitą szansę na rozwój leków nowej generacji i realizacji wspólnej misji Project Farma i Precision polegającej na wywieraniu pozytywnego wpływu na życie jak największej liczby pacjentów i rodzin".

Aby dowiedzieć się więcej o innowacyjnych usługach Project Farma z zakresu bioprodukcji i walidacji, należy odwiedzić stronę projectfarma.com.

Więcej informacji na temat Project Farma i rozbudowanych możliwości „Precision ADVANCE, the cell & gene therapy collective" znajduje się na stronie precisionmedicinegrp.com/advance.

Precision Medicine Group

Powstała w 2012 r. Precision Medicine Group świadczy specjalistyczne usługi wspierające nowoczesne metody opracowywania i komercjalizacji leków. Precision zapewnia zintegrowaną infrastrukturę, która wspiera firmy farmaceutyczne i te z sektora nauk biologicznych w opracowywaniu nowych produktów w erze medycyny precyzyjnej. Spółka posiada siedzibę w Bethesda w stanie Maryland i oddziały w całej Ameryce Północnej i Europie. Więcej informacji na stronie internetowej precisionmedicinegrp.com.

Precision for Medicine

Precision for Medicine to pierwsze przedsiębiorstwo zajmujące się opracowywaniem klinicznym na bazie biomarkerów wspierające przedsiębiorstwa działające w branży nauk biologicznych w wykorzystaniu biomarkerów odgrywających istotną rolę w dokładniejszym i skuteczniejszym dobieraniu leczenia do poszczególnych pacjentów. Precision stosuje nowoczesne metody związane z biomarkerami, które łączą w sobie prowadzenie badań klinicznych z gruntowną wiedzą naukową, doświadczeniem laboratoryjnym i zaawansowanymi naukowymi bazami danych. Połączenie badań klinicznych, prac laboratoryjnych i naukowych baz danych sprzyja szybszemu opracowywaniu badań klinicznych i uzyskiwaniu zatwierdzeń. Precision for Medicine należy do Precision Medicine Group i zatrudnia ponad 2100 pracowników w 35 lokalizacjach w USA, Kanadzie i Europie. Więcej informacji znajduje się na stronie PrecisionForMedicine.com.

Project Farma

Project Farma jest firmą konsultingową, która oferuje strategie bioprodukcji i ich realizację. Do usług Project Farma należą: przygotowywanie strategii operacji technicznych, takich jak ocena i uruchomienie procesu sprzedaży, analiza „make or buy" („wykonaj lub kup") oraz stworzenie i uruchomienie infrastruktury GMP. Wśród usług tych są również: realizacja strategii poprzez zarządzanie projektami kapitałowymi, wybór i zarządzanie CDMO, transfery technologii i budowa obiektów oraz świadczenie usług inżynieryjnych w zakresie automatyki, walidacji, zapewniania jakości, niezawodności i utrzymania. Do klientów Project Farma należą startupy, renomowane korporacje z sektora nauk biologicznych, organizacje zajmujące się terapiami zaawansowanymi, uczelnie, szpitale, agencje rządowe, instytucje finansowe, organizacje non-profit oraz firmy prowadzące badania na zlecenie i organizacje farmaceutycznych producentów kontraktowych. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie projectfarma.com.

Precision ADVANCE, the cell & gene therapy collective (grupa ds. badań komórek i genów)

„Precision ADVANCE" stanowi ukierunkowany zbiór połączonych wzajemnie usług, który skupia zespoły dysponujące wyjątkowym potencjałem pozwalającym na sprostanie złożonym potrzebom klinicznym, regulacyjnym, produkcyjnym i handlowym w celu pomyślnego wprowadzania terapii komórkowej lub genowej na rynek. Więcej informacji na stronie internetowej precisionmedicinegrp.com/advance.

