Precision Value & Health fait l'acquisition du leader mondial de l'engagement omnicanal, Across Health

Une équipe européenne met à la disposition des grandes entreprises du secteur des sciences de la vie une plate-forme d'optimisation omnicanal unique et des capacités de transformation numérique

BETHESDA, Maryland, 24 mars 2021 /PRNewswire/ -- Precision Value & Health, le leader du secteur des services de commercialisation pour les entreprises innovantes des sciences de la vie, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'Across Health. Across Health est un cabinet de conseil en engagement omnicanal de premier plan au niveau mondial, dont l'objectif est de fournir à ses clients un cadre analytique et factuel pour la stratégie commerciale, l'exécution et l'optimisation des ressources. Les solutions de l'entreprise s'appuient sur sa suite de produits Navigator365, leader du marché, sur laquelle plus de 40 sociétés pharmaceutiques s'appuient pour la planification omnicanal et l'allocation des ressources. L'équipe Across Health travaille déjà main dans la main avec les équipes de communication médicale, de création et de sciences des données de Precision pour proposer des programmes de lancement et de commercialisation axés sur l'analyse tout au long du cycle de vie du produit.

Fondée en 2008 et basée en Belgique, Across Health s'associe à des clients de premier plan du secteur des sciences de la vie pour concevoir, exécuter et suivre des stratégies omnicanal et des programmes de transformation numérique. Les solutions d'Across Health reposent sur la suite de produits Navigator365, une plate-forme analytique en mode SaaS pour la planification des lancements omnicanaux, la formulation de stratégies de campagne, l'allocation des ressources et la mesure de l'impact. Ces produits innovants sont complétés par des décennies d'expertise approfondie en matière de conseil industriel qui aide les clients à développer une stratégie omnicanal efficace et mesurable, pour le lancement et tout au long du cycle de commercialisation.

Commentant l'acquisition, la vice-présidente exécutive, Physician and Patient Engagement, de Precision Value & Health, Carolyn Morgan explique : « L'adéquation culturelle entre nos équipes a été immédiate et la collaboration a commencé presque instinctivement. Across Health s'articule autour d'une famille de produits exclusifs qui aident les clients à optimiser leur stratégie de mise sur le marché et leurs ressources à l'aide d'un cadre analytique unique et exploitable. Leur expertise, ainsi que le Navigator365, nous permet d'atteindre un nouveau niveau d'engagement omnicanal basé sur des preuves qui conduira à une meilleure prise de décision, et à un succès encore plus grand, pour nos clients. »

Fonny Schenck, fondateur et PDG d'Across Health, déclare : « Pendant des années, nous avons perfectionné nos produits de bout en bout, pragmatiques et fondés sur des preuves, ainsi que nos conseils pour accélérer la transformation numérique et optimiser le modèle omnicanal de mise sur le marché pour les grandes entreprises des sciences de la vie. Cette focalisation précise a permis une large adoption par les clients (16 des 20 premières entreprises biopharmaceutiques sont clientes) et un excellent retour d'information de la part des clients (2020 NPS = 74). Nous sommes ravis de faire équipe avec Precision Value & Health, afin de mieux servir nos clients actuels et futurs dans le monde entier grâce à une gamme complète d'offres. »

Technology Holdings a été le conseiller financier exclusif d'Across Health. Pour en savoir plus sur les services de conseil omnicanal de bout en bout exclusifs d'Across Health et sur les suites de produits Navigator365 et Scala365, veuillez consulter le site web https://www.across.health/

À propos de Precision Value & Health

Precision Value & Health est conçu pour apporter une expertise spécialisée à chaque point du continuum de l'innovation et de la commercialisation. Grâce à des équipes qui exploitent les données probantes et tirent parti de l'expérience du monde réel, Precision Value & Health s'associe à des entreprises des sciences de la vie pour établir et communiquer la valeur clinique, économique et humaniste des thérapies innovantes. Nos capacités de commercialisation comprennent PRECISIONadvisors (stratégie globale de tarification et d'accès au marché), PRECISIONeffect (communications et marketing dans le domaine de la santé), PRECISIONheor (production de preuves et stratégie), PRECISIONscientia (communications médicales), PRECISIONvalue (marketing de marchés gérés) et PRECISIONxtract (analyses et aperçus basés sur des données). Precision Value & Health change la trajectoire et accélère votre succès. Visitez le site : www.precisionvaluehealth.com

Contact pour les médias :

Louis Landon, relations avec les médias du groupe Precision

310-984-7707

[email protected]

Related Links

https://www.precisionvaluehealth.com/



SOURCE Precision Value & Health