PRECISIONeffect lance INFLECTIONeffect, une discipline axée sur les données conçue pour accélérer l'adoption efficace de produits

BOSTON, 20 mai 2021 /PRNewswire/ -- PRECISIONeffect, la seule agence de publicité dans le domaine de la santé spécialisée dans le changement de la norme des soins, a annoncé aujourd'hui le lancement d'INFLECTIONeffect, une discipline axée sur les données qui amplifie l'adoption d'avancées médicales. INFLECTIONeffect combine des données propriétaires, des données de tiers, des idées de recherche et de l'expertise pour isoler les points d'inflexion critiques où la concentration des ressources et des investissements aura le plus d'impact.

« INFLECTIONeffect modifie le processus décisionnel, qui passe d'une approche largement subjective à une approche hautement objective. Nos clients sont maintenant en mesure d'allouer des ressources en sachant qu'elles sont appliquées d'une manière qui favorisera leur adoption, a expliqué Lauren Westberg, vice-présidente exécutive, directrice générale de PRECISIONeffect. INFLECTIONeffect offre aux clients l'approche la plus efficace et avancée qui peut commencer avant le lancement et se poursuivre tout au long du cycle de vie de la commercialisation. »

Le processus INFLECTIONeffect comporte quatre étapes : le profilage précis des cibles, la cartographie des points d'inflexion, l'exécution précise et un ajustement agile.

Profilage précis des cibles : identifier avec une extrême précision les médecins les plus enclins à prescrire de nouveaux traitements et les patients les plus susceptibles d'en bénéficier. Une combinaison d'automatisation et d'expertise en science des données permet de trianguler des milliers de points de données sur les professionnels de la santé et les patients avec des dynamiques de marché spécifiques.



Cartographie des points d'inflexion : développer un modèle détaillé qui dresse les objectifs comportementaux critiques qui auront le plus d'impact sur la croissance d'une marque. Ces points deviennent les points d'inflexion clés où des changements significatifs et une adoption généralisée peuvent avoir lieu. Chaque objectif comportemental est jumelé à un indicateur de réussite pour mesurer les progrès.



Exécution précise : créer un plan d'engagement client omnicanal pour aligner l'exécution sur les objectifs comportementaux souhaités. À l'aide de Navigator365™, un écosystème de données et d'informations propriétaire basé sur le cloud d'envergure mondiale, l'équipe peut comprendre la combinaison de canaux, de messages et de médias la plus efficace et la plus efficiente, tant au niveau des segments que des professionnels de santé individuels.



Ajustement agile : apporter une visibilité fréquente sur la façon dont les tactiques se déroulent tout au long du cycle. Cela permet de conserver l'agilité du processus avec la possibilité de changer et d'optimiser les tactiques, ce qui produit de meilleurs résultats, plus rapidement, même si les conditions du marché évoluent.

« Ce nouveau niveau de compréhension et de stratégie omnicanale, alimenté par Navigator365, nous permettra de prendre des décisions plus efficaces et plus rentables et, en fin de compte, d'accroître le succès de nos clients. Ces données nous montrent la manière la plus efficace d'atteindre les médecins et les patients, ce qui nous permet d'être plus agiles, plus spécifiques et plus axés sur les résultats que jamais », a déclaré Carolyn Morgan, la présidente de PRECISIONeffect.

Pour en savoir plus sur INFLECTIONeffect, regardez le dernier épisode de This Medical Moment, une série de courtes vidéos animée par Morgan. Les invités du dernier épisode, Lauren Westberg, Pam Caputo, vice-présidente associée de PRECISIONeffect chargée des médias et de l'engagement, ainsi que Fonny Schenck, directeur général d'Across Health discutent de l'impact d'INFLECTIONeffect sur le secteur.

À propos de PRECISIONeffect

PRECISIONeffect est la seule agence de publicité dans le domaine de la santé du pays qui se consacre à travailler avec des entreprises cherchant à changer la norme de soins. Depuis plus de quatre décennies, l'agence met au point des projets créatifs et primés pour des produits pharmaceutiques et biologiques, des dispositifs et des diagnostics innovants et reconnus qui changent le visage du marché. L'expertise de l'agence en matière d'identification et de modification des comportements de préservation du statu quo a fait ses preuves auprès des médecins, des patients et des soignants dans pratiquement toutes les branches de la médecine. La société a des bureaux à Boston, Los Angeles, Londres et fait partie de l'équipe Precision Value & Health. Pour en savoir plus, visitez www.precisioneffect.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1165298/PRECISIONeffect_Logo.jpg

Related Links

http://www.precisioneffect.com



SOURCE PRECISIONeffect