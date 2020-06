PredaSAR annonce le lancement d'une constellation de 48 satellites à radar à synthèse d'ouverture (SAR) de pointe destinée à des applications gouvernementales et commerciales

BOCA RATON, Floride, 18 juin 2020 /PRNewswire/ -- PredaSAR Corporation a annoncé aujourd'hui qu'elle va lancer une constellation de 48 satellites commerciaux à radar à synthèse d'ouverture (RSO en français, SAR en anglais) déployés sur de nombreuses orbites. Cette constellation révolutionnaire sera la constellation de satellites SAR à vocation commerciale la plus importante et la plus sophistiquée au monde. Elle va fournir aux clients gouvernementaux et commerciaux de PredaSAR une qualité d'image sans précédent, une persistance mondiale hors pair et un apport rapide des données.

PredaSAR est dirigée par un PDG très respecté, le major-général Roger Teague, de l'USAF (à la retraite) et par une équipe de dirigeants chevronnés qui possèdent une vaste expertise en matière de sécurité nationale et un accès important aux capitaux. Société états-unienne et sous contrôle des États-Unis, PredaSAR s'appuie sur un conseil d'administration qui apporte plus de 100 ans d'expérience en matière de sécurité nationale et qui se compose notamment du général William Shelton, USAF (à la retraite), du lieutenant général Richard Newton, USAF (à la retraite) et du major-général Douglas Raaberg, USAF (à la retraite).

« Je suis ravi d'annoncer la constellation de 48 satellites PredaSAR. Elle offre des capacités hors pair qui satisfont les besoins de sécurité nationale les plus exigeants auxquels doit répondre une constellation commerciale, ce qui démontre notre engagement à l'égard de nos clients du gouvernement américain. Placer la barre aussi haut permet également à PredaSAR de fournir des produits et des services extraordinaires à nos clients commerciaux », a déclaré Marc Bell, président exécutif et cofondateur de PredaSAR. « PredaSAR dispose d'une équipe de direction bien connue et respectée, composée de professionnels de confiance qui possèdent une connaissance et une expérience extraordinaires tant au sein du gouvernement que dans l'industrie. Grâce à une technologie commerciale révolutionnaire, la constellation PredaSAR apportera les produits et services de données SAR d'avant-garde et de la meilleure qualité. »

Les vaisseaux spatiaux PredaSAR utilisent une charge utile de radars de pointe et brevetés pour créer des images en 2D par radar à synthèse d'ouverture, des reconstructions en 3D d'objets et de la surface de la Terre, et des produits de données adaptés aux besoins des clients. Les satellites SAR fournissent des images en haute résolution à toute heure de la journée et quelles que soient les conditions météorologiques, surmontant ainsi les limites naturelles des satellites optiques traditionnels. Les vaisseaux spatiaux PredaSAR sont dotés des tout derniers systèmes de satellites de grande qualité, qui ont fait leurs preuves dans l'espace, pour accompagner des opérations évolutives et entièrement performantes sur n'importe quelle orbite. PredaSAR va tirer parti de ses technologies de pointe pour fournir des informations et des données essentielles aux décideurs militaires et commerciaux, au rythme des besoins de ceux-ci.

« C'est une période passionnante pour être dans l'industrie spatiale commerciale. Aujourd'hui, plus que jamais, les entreprises spatiales commerciales apportent une valeur sans précédent au gouvernement des États-Unis et permettent aux clients du domaine militaire, des renseignements et aux entreprises de maintenir l'hégémonie des États-Unis sur l'ensemble de leurs entreprises et de leurs marchés », a commenté Roger Teague, PDG de PredaSAR. « PredaSAR a hâte de relever les défis de ses clients et de fournir des produits et des services SAR hors du commun. »

Fondée en 2019, PredaSAR Corporation construit actuellement et va exploiter la constellation de satellites avec radar à synthèse d'ouverture (RSO en français, SAR en anglais) à vocation commerciale la plus importante et la plus avancée au monde, capable de fournir des solutions de bout en bout à des gouvernements et à des clients commerciaux. PredaSAR est le choix évident en termes de solutions SAR incontestables, qui s'appuient sur une équipe de direction de confiance et expérimentée, disposant d'une bonne connaissance des missions et d'un accès stratégique aux capitaux et aux technologies satellitaires de pointe. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.predasar.com

