Přední čínská mlékárenská společnost Yili kupuje největší thajský podnik pro výrobu zmrzliny a urychluje svou internacionalizaci

BANGKOK, 1. prosince 2018 /PRNewswire/ -- Společnost Yili Group uspořádala dne 29. listopadu v Bangkoku v Thajsku slavnostní podpisový ceremoniál, kdy oficiálně koupila společnost Chomthana, která je největším výrobcem zmrzliny v Thajsku.

Proces internacionalizace společnosti Yili probíhá v roce 2018 průběžně. Nejdříve ve spolupráci s univerzitou Wageningen zmodernizovala Evropské inovační centrum na „Global Dairy Mount Everest" (Mount Everest světového mlékárenství). Poté byly její výrobky uvedeny na indonéském trhu, aby sdílely kvalitu Yili s indonéskými spotřebiteli. Dne 28. listopadu bylo oznámeno, že další zámořská akvizice představuje převzetí největšího thajského výrobce zmrzliny.

Pan Gang, prezident skupiny Yili, kdysi řekl: „Podniky by měly shromažďovat globální energii, trvat na neustálých inovacích a využívat světové vysoce kvalitní zdroje, aby lépe sloužily spotřebitelům."

Převzetí společnosti Chomthana je pro skupinu Yili důležitým krokem ke shromažďování globální energie a prohlubování vzájemného prospěchu a dosažení oboustranně výhodné spolupráce. Zhang Jianqiu, generální ředitel společnosti Yili Group, uvedl: „Při procesu prosazování internacionalizace Yili vždy dodržuje koncepci otevřenosti, spolupráce a vzájemného prospěchu a věnuje se snu o učinění světa zdravým."

S prohlubováním globální ekonomické integrace společnost Yili urychluje tempo internacionalizace pomocí iniciativy „Pásu a cesty". Od „globálního networkingu" po budování „globálního řetězce moudrosti", Yili nadále podporuje globální mlékárenský průmysl s doplňkovými zdroji, inovativní synergií a vzájemnými výhodami.

Soh Chee Yong, prezident společnosti Chomthana, řekl: „Díky mnoha kontaktům a rozhovorům se domníváme, že Yili je věrohodná společnost. Od svého založení společnost Yili klade důraz na kvalitu a na celém světě je proslulá svou neustálou internacionalizací a inovací. V rámci snu „nechte svět sdílet zdraví" získaly výrobky Yili důvěru globálních spotřebitelů. Yili je skutečně podnik, který je propojen se spotřebiteli."

Společnost Chomthana je považována za největšího domácího výrobce zmrzliny a distributora mražených potravin v Thajsku. Má více než 37 let zkušeností a její produkty představují mnoho druhů potravin, jako je zmrzlina, chléb a dezerty. Na thajském domácím trhu a 13 zahraničních trzích dosahuje dobrých výsledků, takže je spotřebiteli velmi oblíbená. Po podepsání smlouvy mezi společnostmi Yili a Chomthana bude Yili plně propagovat doplňkové výhody mezi Čínou a Thajskem, plně se bude moci podílet na strategickém synergickém efektu a posune svůj sen „nechat svět sdílet zdraví" ještě dále.

Pod vlivem trendu hospodářské globalizace budou mít čínské soukromé podniky dobré příležitosti k rozvoji. Čínská řada iniciativ na podporu globální spolupráce také vytvořila vhodné podmínky pro čínské soukromé podniky, aby „vyrazily do světa" a podporovaly mezinárodní spolupráci. Společnost Yili tuto příležitost využívá, je aktivní v mezinárodním měřítku a dosáhla dobrých výsledků. Podle dostupných údajů zůstala míra růstu příjmů společnosti Yili od roku 2008 do roku 2015 nad dvojcifernou hodnotou a do roku 2017 překročila 68 miliard juanů, což je v průměru první místo v tomto průmyslu s meziročním nárůstem 12,29 %. Výnosnost čistých aktiv zůstává po mnoho let nad 20 %, což je první místo v celosvětovém mlékárenském průmyslu. Akvizice společnosti Chomthana dále posílí výkonnost společnosti Yili a prohloubí vzájemně prospěšnou spolupráci světového mlékárenského průmyslu.

Chen Yu, hlavní mlékárenský analytik, věří, že jako přední mlékárenská společnost v Asii Yili neustále rozšiřuje zámořské distribuční kanály a vede čínský mlékárenský průmysl k tomu, aby expandoval do zahraničí s využitím iniciativy „Pásu a cesty" a urychlil tok vysoce kvalitních zdrojů v globálním průmyslovém řetězci. Internacionalizace společnosti Yili bude mít pozitivní dopad na rozvoj globálního mlékárenského průmyslu. Strategická opatření společnosti Yili jsou důležitou hybnou silou pro rozvoj čínského mlékárenského průmyslu a budou také důležitou novou energií při propagaci rozvoje celosvětového mlékárenského průmyslu.

