Přední virologové z organizace GVN se na svém setkání zabývali nejslibnějšími pokroky a strategiemi v bitvě proti onemocnění COVID-19, abychom byli připraveni i na budoucí pandemie

Rychlé diagnostické testy, použití stávajících léčiv k léčbě jiných onemocnění a očkování zaměřené na posílení přirozené imunity jsou nezbytnými faktory pro zmírnění onemocnění COVID-19

BALTIMORE, 1. října 2020 /PRNewswire/ --The Global Virus Network (GVN), koalice předních světových zdravotních center a center zaměřených na základní virologický výzkum prevence chorob a úmrtí na virová onemocnění, svolala tiskovou konferenci s účastníky z celého světa, na které diskutovali o klíčových poznatcích ze zvláštního výročního zasedání GVN pořádaného virtuálně ve dnech 23. – 24. září 2020.

Video celé tiskové konference naleznete zde.

„Pokud jde o COVID-19, tak nevíme, co budoucnost přinese, mohou to být sezónní mutace nebo chronické infekce nebo možná zpomalení," řekl Dr. Christian Bréchot, prezident koalice GVN. "Přesto jsme si vědomi toho, že se musíme připravit hned teď a ne až po skončení pandemie. Pokud jde o připravenost, myslím, že bylo skvělé uspořádat právě teď zvláštní výroční zasedání, které svedlo dohromady mezinárodní odborníky, aby určili a analyzovali to, co bylo špatně a co se povedlo a aby vydali další doporučení."

Klíčové poznatky ze setkání týkající se výzkumu SARS-CoV-2 a COVID-19 zahrnují:

„Super přenašeči" a akce, na kterých jedena osoba infikuje spoustu dalších lidí jsou hlavními motory pandemie, z čehož vyplývá, že takoví infikovaní jedinci mohou způsobovat exponenciální nakažení ostatních. Kromě toho přenos kapének na krátkou vzdálenost přispívá k šíření viru, zejména v kontextu akcí, na kterých se šíří velmi rychle.

Součástí hlavních strategií v boji s pandemií musí být lepší využití technologického pokroku v diagnostice, která je klíčovým faktorem pro kontrolu infekčních chorob; odběr vzorků ze slin velice zvýší naši testovací kapacitu, včetně školských zařízení; nové rychlé a levné molekulární diagnostické testy spolu s předáváním výsledků v digitální podobě, v širším měřítku musí být kladen důraz na trasování a izolaci, porozumění infekčnosti a přenosu a to nejdůležitější, vytvoření jednotné a multidisciplinární odezvy na základě sdílení informací mezi mezinárodními virology a nezávislými autoritami.

Posouzení časového rámce vývoje očkovací látky, analýzy potencionálních vakcín, vedlejších účinků a zvládnutí očekávání ve světě, který vyžaduje účinnou vakcínu co nejdříve. Do té doby než bude k dispozici klasická účinná vakcína, jsou očkovací látky, které stimulují přirozený imunitní systém, jako orálně podávané vakcíny proti dětské obrně a tuberkulóze, v boji proti infekci nepostradatelné.

Velmi silné prohlášení proti tomu, že virus SARS-CoV-2 je výsledkem lidské manipulace.

Aktualizace dostupných a budoucích léčiv, zdůraznění potřeby spojení nových antivirových a imunomodulatorních molekul, stejně jako potřeba vytvořit do budoucna širokospektrální antivirotika, která budou působit proti několika virům.

Dr. Bréchot, který je rovněž profesorem na Univerzitě Jižní Floridy v Tampě, pokračoval: „Není to jen krize, je to noví éra. Největší problémy máme před sebou, potřebujeme novou organizaci a potřebujeme ji teď. Globální spolupráce vybuduje silné základy. V tomto směru je koalice GVN velmi důležitá a doplňuje národní a mezinárodní agentury. Koalice GVN se svými partnery zakládá Alianci pro připravenost na virové pandemie (Viral Pandemic Readiness Alliance), která umožňují spolupráci s univerzitami, zástupci průmyslu, vlád a společenství a podpoří snahy o společné nalezení řešení této krize."

„Jednoduché, bezpečné, perorální, levné, živé vakcíny, jako je orálně podávaná vakcína proti dětské obrně (OPV), budou mít v boji proti COVID-19 mnoho výhod. To bude pravděpodobně možné využít při pandemiích v budoucnosti, zejména u virů postihujících respirační systém, protože aktivují přirozenou imunitu, která je okamžitá a ne tak omezující jako specifická vakcína," řekl Dr. Robert Gallo, spoluzakladatel koalice GVN; držitel titulu The Homer & Martha Gudelsky Distinguished Professor in Medicine, spoluzakladatel a ředitel Ústavu lidské virologie na Lékařské fakultě Univerzity v Marylandu.

Dr. Gallo, který je velmi známý svým objevem lidských retrovirů, je jedním z objevitelů viru HIV jako příčiny AIDS a podílel se i na vývoji krevních testů na HIV pokračoval: "Nic není tak potřebné, jako rychlý diagnostický test. Molekulární testy, které lze provádět levně a doma, v průběhu dvou hodin nebo v ještě kratší době , to je to nejdůležitější. Musíme být schopni trasovat, sledovat lidi, vzdělávat. To je absolutní základ a bez toho nemůžeme dělat nic. Myslím, že prostě není nic důležitějšího, než rychlá a spolehlivá diagnostika."

Kromě Dr. Bréchota se tiskové konferenci, mimo jiné, zúčastnili také tito další účastníci tohoto výročního setkání:

Dr. Linfa Wang , Lékařská fakulta Duke-NUS Medical School, Singapur

, Lékařská fakulta Duke-NUS Medical School, Singapur Dr. Konstantin Chumakov , Úřad pro výzkum a hodnocení očkovacích látek Lékové komise FDA (FDA Office of Vaccines Research and Review), Spojené státy americké

, Úřad pro výzkum a hodnocení očkovacích látek Lékové komise FDA (FDA Office of Vaccines Research and Review), Spojené státy americké Dr. Ab Osterhaus , TiHo Hannover, Německo

, TiHo Hannover, Německo Dr. Johan Neyts , Rega Institute, Belgie

, Rega Institute, Belgie Dr. Raymond Schinazi , Emory University , Spojené státy americké

Poté David Scheer, poradce a podnikatel v oblasti biologických věd s celoživotní kariérou v globálních neziskových zdravotnických organizacích, moderoval panelovou diskuzi s názvem „Od HIV po SARS-CoV-2 a dál." Účastníky této panelové diskuze byli Dr. Gallo, Dr. Bréchot a Dr. Eric Rubin, šéfredaktor časopisu New England Journal of Medicine. Otevřená diskuze o onemocnění COVID-19 zahrnovala historické perspektivy, vznik různých kmenů SARS-CoV-2, vývoj vakcíny a přirozené imunity, použití stávajících a nových léčiv, připravenost na pandemii s ohledem na průmysl, vládu a akademickou sféru a fakt, že SARS-CoV-2 se vyskytuje přirozeně a není dílem člověka.

Program setkání naleznete zde.

O koalici Global Virus Network (GVN)

Koalice Global Virus Network (GVN) je velice důležitá a nepostradatelná v oblasti připravenosti, obrany a reakce na první poznatky výzkumu v oblasti objevujících se, mizejících a neidentifikovaných virů, které představují jasnou a přítomnou hrozbu pro veřejné zdraví, pracuje v úzké spolupráci se zavedenými národními a mezinárodními institucemi. Jedná se o koalici tvořenou eminentními virology zaměřenými na lidské i zvířecí viry z 57 špičkových center a 10 poboček ve 33 zemích na celém světě, společně pracují na proškolování budoucí generace, rozšiřování vědomostí o tom, jak určit a diagnostikovat viry způsobující pandemie, jak je mírnit a kontrolovat, jak se viry šíří a jakým způsobem způsobují u lidí onemocnění, stejně jako vývoj léčiv, vakcín a léčby pro boj s nimi. Žádná jiná instituce na světě nemá odborníky ve všech oblastech týkajících se virů tak, jako koalice GVN, která spojuje největší zdravotnické odborníky na viry, kteří mohou prohlubovat své zkušenosti a vytvářet globální týmy specialistů na vědecké otázky, výzvy a problémy v souvislosti s pandemiemi virů. Koalice GVN je nezisková organizace, založená a fungující podle článku 501(c)(3) platných zákonných norem. Další informace naleznete na adrese www.gvn.org. Sledujte nás na Twitteru @GlobalVirusNews.

