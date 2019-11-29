Представители 17 стран высоко оценили вклад Risen Energy в реализацию инициативы "Пояс и путь"

Начиная с 2013 года, когда эта инициатива была впервые представлена китайским правительством, Risen Energy неизменно учитывает ее основные положения при планировании и расширении собственного присутствия на международной арене. В дополнение к консолидации существующих партнерских взаимосвязей с зарубежными электростанциями компания успешно вышла на рынки стран, охватываемых инициативой, включая Украину, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам. Risen Energy продолжает планомерно наращивать инвестиции в солнечные электростанции по всему земному шару, способствуя реформированию глобальной энергетической отрасли.

Компания является первым китайским производителем солнечных панелей, вложившим собственные средства в строительство СЭС на территории Казахстана и продолжающим инвестировать создание соответствующей инфраструктуры в регионе. Risen Energy уже подписала мандатные письма с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на финансирование казахстанских проектов солнечных ферм мощностью 63 мВт и 40 мВт. В июле этого года компания приступила к реализации второго ЕРС-проекта в Чулаккурганском сельском округе Казахстана.

Невзирая на растущую раздробленность международного рынка фотовольтаики, Risen Energy стабильно наращивает свое присутствие за рубежом и уже достигла заметных результатов на развивающихся рынках Украины, Вьетнама и Польши. После подписания контракта на поставку солнечных модулей с крупнейшей украинской частной энергетической компанией ДТЭК в начале 2019 года Risen Energy получила заказ на высокоэффективные монокристаллические полуэлементные модули совокупной мощностью 148 мВт. В результате, к концу текущего года общий объем поставок продукции компании на украинский рынок превысит 1 гВт. Во Вьетнаме, благодаря продуманной стратегии локализации, Risen Energy обеспечила себе более чем 30% долю регионального рынка.

Президент компании Се Цзянь (Xie Jian) отмечает: "Мы и дальше будем расширять свое присутствие на развивающихся рынках стран инициативы "Пояс и путь", делая акцент на регионах, демонстрирующих высокий потенциал к реализации отраслевых проектов, углубляя сотрудничество с нашими партнерами и тем самым стимулируя развитие отрасли экологичной возобновляемой энергетики в регионах инициативы".

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1036408/Risen_Energy.jpg

SOURCE Risen Energy Co., Ltd