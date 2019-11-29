Представители 17 стран высоко оценили вклад Risen Energy в реализацию инициативы "Пояс и путь"

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Risen Energy Co., Ltd

Nov 29, 2019, 04:36 ET

НИНБО (NINGBO), Китай, 29 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- Делегация в составе более чем 40 представителей промышленных, коммерческих и торговых организаций из 17 стран мира в ноябре этого года посетила предприятие китайского производителя солнечных панелей Risen Energy Co., Ltd. Среди этих стран были как непосредственно охватываемые "маршрутом" инициативы, так и Словакия, Бруней и Панама. После осмотра производственной базы и общения с руководством предприятия, в ходе которого они узнали о стратегии развития и рыночном портфеле компании, члены делегации высоко оценили вклад Risen Energy в реализацию принципов "Пояса и пути".

Risen Energy has been achieving significant results in markets along the Belt and Road route and foresees continued, stable growth in overseas markets
Risen Energy has been achieving significant results in markets along the Belt and Road route and foresees continued, stable growth in overseas markets

Начиная с 2013 года, когда эта инициатива была впервые представлена китайским правительством, Risen Energy неизменно учитывает ее основные положения при планировании и расширении собственного присутствия на международной арене. В дополнение к консолидации существующих партнерских взаимосвязей с зарубежными электростанциями компания успешно вышла на рынки стран, охватываемых инициативой, включая Украину, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам. Risen Energy продолжает планомерно наращивать инвестиции в солнечные электростанции по всему земному шару, способствуя реформированию глобальной энергетической отрасли.

Компания является первым китайским производителем солнечных панелей, вложившим собственные средства в строительство СЭС на территории Казахстана и продолжающим инвестировать создание соответствующей инфраструктуры в регионе. Risen Energy уже подписала мандатные письма с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на финансирование казахстанских проектов солнечных ферм мощностью 63 мВт и 40 мВт. В июле этого года компания приступила к реализации второго ЕРС-проекта в Чулаккурганском сельском округе Казахстана.

Невзирая на растущую раздробленность международного рынка фотовольтаики, Risen Energy стабильно наращивает свое присутствие за рубежом и уже достигла заметных результатов на развивающихся рынках Украины, Вьетнама и Польши. После подписания контракта на поставку солнечных модулей с крупнейшей украинской частной энергетической компанией ДТЭК в начале 2019 года Risen Energy получила заказ на высокоэффективные монокристаллические полуэлементные модули совокупной мощностью 148 мВт. В результате, к концу текущего года общий объем поставок продукции компании на украинский рынок превысит 1 гВт. Во Вьетнаме, благодаря продуманной стратегии локализации, Risen Energy обеспечила себе более чем 30% долю регионального рынка.

Президент компании Се Цзянь (Xie Jian) отмечает: "Мы и дальше будем расширять свое присутствие на развивающихся рынках стран инициативы "Пояс и путь", делая акцент на регионах, демонстрирующих высокий потенциал к реализации отраслевых проектов, углубляя сотрудничество с нашими партнерами и тем самым стимулируя развитие отрасли экологичной возобновляемой энергетики в регионах инициативы".

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1036408/Risen_Energy.jpg

SOURCE Risen Energy Co., Ltd

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Представители 17 стран высоко оценили вклад Risen Energy в реализацию инициативы "Пояс и путь"

News provided by

Risen Energy Co., Ltd

Nov 29, 2019, 04:36 ET