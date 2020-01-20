Представлен рейтинг ТОП-10 новостей международного сектора шеринг-экономики за 2019 год: стратегическая концепция "двойного сокращения" стала темой для активных дискуссий на международном форуме

News provided by

ToJoy Shared Holding Group Co.,Ltd.

Jan 20, 2020, 20:44 ET

ПЕКИН (BEIJING), 21 января 2020 г. /PRNewswire/ -- 16 января 2020 года на территории Китайского национального конференц-центра состоялся  "Пекинский саммит международной экономики совместного потребления" под тематическим названием "Большой обмен, новая экономика". Мероприятие проходило при спонсорской поддержке Главной китайской торговой палаты и Китайской ассоциации по содействию промышленному развитию. Организатором саммита выступила компания ToJoy в стратегическом сотрудничестве с Global Alliance of Sharing Economy (GLASE), Институтом экономики промышленности, Китайской академией общественных наук, Школой гуманитарных наук и Школой обществознания при Университете "Циньхуа", Школой бизнеса "Жэньминь", Школой менеджмента, Сианьским транспортным университетом и другими организациями. 

From the "Global TOP 10 News on Sharing Economy in 2019" list, we can see that the development of the global sharing economy in 2019 radiated from two countries, China and the US. In terms of industry, sharing mobility, sharing accommodation and other domains have been relatively mature are undergoing transitions towards profitability. In other domains, the sharing model is still in the development period. As a whole, the sharing economy is stable, with good momentum heading into 2020.
From the "Global TOP 10 News on Sharing Economy in 2019" list, we can see that the development of the global sharing economy in 2019 radiated from two countries, China and the US. In terms of industry, sharing mobility, sharing accommodation and other domains have been relatively mature are undergoing transitions towards profitability. In other domains, the sharing model is still in the development period. As a whole, the sharing economy is stable, with good momentum heading into 2020.
Jose Maria Figueres Olsen, Executive Chairman of GLASE and former President of Costa Rica sums up the “Global TOP 10 News on Sharing Economy”
Jose Maria Figueres Olsen, Executive Chairman of GLASE and former President of Costa Rica sums up the “Global TOP 10 News on Sharing Economy”
From the "Global TOP 10 News on Sharing Economy in 2019" list, we can see that the development of the global sharing economy in 2019 radiated from two countries, China and the US. In terms of industry, sharing mobility, sharing accommodation and other domains have been relatively mature are undergoing transitions towards profitability. In other domains, the sharing model is still in the development period. As a whole, the sharing economy is stable, with good momentum heading into 2020. Jose Maria Figueres Olsen, Executive Chairman of GLASE and former President of Costa Rica sums up the “Global TOP 10 News on Sharing Economy”

В ходе саммита исполнительный председатель GLASE и экс-президент Коста-Рики Хосе Мария Фигерес представил "ТОП-10 новостей международной экономики совместного потребления за 2019 год". Этот перечень был составлен Научно-исследовательским институтом шеринг-экономии и вызвал активные дискуссии в деловых и научных кругах по всему миру.

В перечень главных новостей отрасли вошли:

1.  Национальный информационный центр обнародовал Отчет о развитии китайского сектора экономики совместного потребления за 2019 год. Число участников "шеринг-экономики" возросло до 760 млн.

По данным отчета, торговый оборот на китайском рынке экономики совместного потребления в 2018 году составил 294,2 млрд юаней, что на 41,6% больше по сравнению с предшествующим годом.

Количество участников сектора составило почти 760 млн, 75 млн из которых — это поставщики услуг. Рост данного показателя в годовом исчислении - 7,1%.

Авторы отчета прогнозируют, что на протяжении следующих трех лет китайская шеринг-экономика будет сохранять среднегодовые темпы роста на уровне более 30%.

2.   Состоялся запуск бета-версии всемирной платформы совместного использования вычислительных ресурсов Pekka, которая, по прогнозам, откроет большие возможности для шеринг-экономики. 

В этом году платформа Pekka представила собственную бета-версию, предоставив пользователям возможность использовать облачные вычислительные ресурсы по более низкой цене в сравнении с традиционными сервисами такого типа.

Совместное использование вычислительных ресурсов представляет собой потенциальный прорыв в шеринг-экономике. Как утверждают создатели Pekka, около 68% мировых мощностей по обработке данных не используется в полном масштабе.

Возможность полноценного совместного использования этих незадействованных ресурсов не только позволит значительно повысить эффективность компьютерной обработки информации, но и поспособствует быстрому развитию передовых технологий - искусственного интеллекта, анализа больших данных, блокчейна и т.д.

3.  Сеть коворгингов WeWork оказалась в глубочайшем кризисе, основатель стартапа отстранен от управления компанией, а Softbank и Goldman Sachs потратили более 11 млрд долл. США на пакет спасительных мер 

В 2019 году международная сеть WeWork пережила сразу несколько кризисов в связях с общественностью, включая отказ от IPO и отставку основателя Адама Ньюмана.

К концу года SoftBank Group и Goldman Sachs потратили свыше 11 млрд долл. США на спасение компании, продемонстрировав намерение и дальше оказывать финансовую поддержку перспективной отрасли коворкинговых сервисов.

4.  Понятие экономики совместного потребления третий год подряд включается в отчет правительства КНР и неоднократно упоминается лидерами государства 

В ходе отчета о работе правительства перед членами ВСНП в марте 2019 года премьер Госсовета КНР Ли Кэцян отметил, что Китай намеревается и дальше поддерживать развитие платформы экономики совместного потребления.

Посещая Китайскую международную выставку импортных товаров и услуг, а также Всемирную Интернет-конференцию, генеральный секретарь КНР Си Цзиньпин также выступил с аналогичным заявлением, выразив поддержку процессу развития шеринг-экономики.

Продвигаемые Китаем модели экономики совместного потребления направлены на предоставление предприятиям и частным лицам возможности совместного использования возможностей для роста и получения дивидендов от экономической глобализации.

5.  С целью стимулирования экономики совместного потребления создан Global Alliance of Sharing Economy (GLASE)

В ноябре прошедшего года в Вене состоялась официальная церемония учреждения Global Alliance of Sharing Economy (GLASE). На мероприятии по этому случаю присутствовали 26 экс-президентов и премьер-министров, 250 политических деятелей, представители некоммерческих организаций и бизнесмены. Целью создания новой организации было провозглашено установление прочных связей между международными торговыми палатами и бизнесом посредством технологий, позволяющих им оптимизировать привлечение ресурсов, средств, талантов и т.д. GLASE будет предоставлять полный комплекс партнерских услуг предприятиям в процессах расширения их присутствия на мировых рынках.

Участники торжественной церемонии отметили, что через много лет люди будут помнить 2019-й как год создания GLASE. В этом же году организация представила стратегическую концепцию "двойного сокращения", направленную на оптимизацию распределения ресурсов и кадрового потенциала с целью двойного сокращения ресурсов и человеко-часов, необходимых бизнесу в эпоху экономики совместного потребления.

6. Разочарование от IPO Uber: основатель покидает компанию, конкурент Lyft запускает сервис совместного использования электровелосипедов в Сан-Франциско.

После проведения IPO, разочаровавшего многих инвесторов, основатель Uber Тревис Каланик продал 90% принадлежащих ему акций компании и сообщил о выходе из совета директоров. Два дня спустя конкурент Uber компания Lyft анонсировала запуск сервиса проката электровелосипедов в Сан-Франциско. планируя к апрелю создать парк из 4 000 двухколесных транспортных средств.

Несмотря на тот факт, что Uber является создателем первой в мире платформы совместных поездок, совершившей настоящую революцию в мировой туристической отрасли и вдохновившей всех последующих конкурентов, результаты финансовой деятельности компании за 2019 год наглядно доказывают, что экономика совместного потребления точно также подвержена законам выживания сильнейших, как и традиционные сектора экономики, а ее участникам необходимо постоянно создавать новые решения и продукты.

7. Фундаментальная теория экономики совместного потребления описана в книге The Age of Great Sharing (Эпоха большого обмена) на китайском и английском языках. Версии на других языках мира увидят свет в ближайшее время

В стремлении четко сформулировать фундаментальные принципы теории экономики совместного потребления, эксперты отрасли Цзюнь Гэ и Го Юйкуань издали книгу, которая станет своеобразным путеводителем для бизнеса и правительств, желающих осуществить переход к шеринг-экономике для повышения качества жизни.

Поскольку английская версия книги уже пробудила активные дискуссии в экспертных кругах, было принято решение перевести ее и на другие языки.

8. Жесткая конкуренция между Heal и MediCast: совместное использование ресурсов здравоохранения демонстрирует эффективность и перспективность в Нью-Йорке  

Жители Нью-Йорка отныне имеют доступ к сервисам вызова врачей на дом посредством специальных платформ. Такие компании, как Heal и MediCast, представляют собой новое поколение высокотехнологичных предприятий, предоставляющих подобные услуги. Многие эксперты с оптимизмом оценивают потенциал создания отраслевых гигантов сродни Amazon и Uber, способных радикально изменить способ жизни людей.

На сегодняшний день сервисы совместного пользования медицинской помощью предоставляются врачами в свободное от основной работы время, однако некоторые считают этот процесс лишь верхушкой айсберга, ведущего к оптимизации шеринга медицинских ресурсов

9. Один из основоположников экономики совместного потребления Airbnb анонсировал планы по выходу на фондовую биржу в 2020 году

С момента запуска платформы в 2008 году компания Airbnb существенно расширила свою деятельность и на сегодняшний день присутствует в 100 000 городах в 190 странах мира, а число туристов, воспользовавшихся услугами платформы, уже превысило 500 млн человек. По состоянию на 15 сентября 2019 года пользователи платформы Airbnb получили прибыль в размере свыше 80 млн долл. США.

Компания сообщила о прибыльности платформы на протяжении двух лет подряд и обнародовала планы по выходу на фондовый рынок в 2020 году.

10. Семь из ТОП-10 международных компаний по показателю рыночной капитализации являются предприятиями с шеринг-платформами

20 декабря 2019 года медиакорпорация Nikkei Asian Review представила рейтинг международных компаний по показателям рыночной капитализации. Сразу несколько предприятий из первой десятки считают цифровые платформы важной частью своих бизнес-моделей.

Поскольку эти платформы предоставляют пользователям по всему миру совместный доступ к приложениям, программным продуктам, информации, социальным сетям и другим ресурсам, рыночная стоимость подобных предприятий по своей сути обеспечивается разнообразным общедоступным контентом.

Следует отметить, что создание GLASE и презентация стратегической концепции "двойного сокращения", т. е. сокращения объемов глобального потребления новых ресурсов и ручного труда на 50%, указывают на позитивные тенденции развития шеринг-экономики. Вполне возможно, что теория экономики совместного потребления, основанная на совместном творчестве, сотрудничестве и получении взаимовыгодных результатов, станет нормой для новой эпохи.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1078873/ToJoy_Top_Companies_by_Market_Cap_Infographic.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1078874/ToJoy_World_Sharing_Economy_Speaker.jpg  

SOURCE ToJoy Shared Holding Group Co.,Ltd.

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Представлен рейтинг ТОП-10 новостей международного сектора шеринг-экономики за 2019 год: стратегическая концепция "двойного сокращения" стала темой для активных дискуссий на международном форуме

News provided by

ToJoy Shared Holding Group Co.,Ltd.

Jan 20, 2020, 20:44 ET