Представлен рейтинг ТОП-10 новостей международного сектора шеринг-экономики за 2019 год: стратегическая концепция "двойного сокращения" стала темой для активных дискуссий на международном форуме

В ходе саммита исполнительный председатель GLASE и экс-президент Коста-Рики Хосе Мария Фигерес представил "ТОП-10 новостей международной экономики совместного потребления за 2019 год". Этот перечень был составлен Научно-исследовательским институтом шеринг-экономии и вызвал активные дискуссии в деловых и научных кругах по всему миру.

В перечень главных новостей отрасли вошли:

1. Национальный информационный центр обнародовал Отчет о развитии китайского сектора экономики совместного потребления за 2019 год. Число участников "шеринг-экономики" возросло до 760 млн.

По данным отчета, торговый оборот на китайском рынке экономики совместного потребления в 2018 году составил 294,2 млрд юаней, что на 41,6% больше по сравнению с предшествующим годом.

Количество участников сектора составило почти 760 млн, 75 млн из которых — это поставщики услуг. Рост данного показателя в годовом исчислении - 7,1%.

Авторы отчета прогнозируют, что на протяжении следующих трех лет китайская шеринг-экономика будет сохранять среднегодовые темпы роста на уровне более 30%.

2. Состоялся запуск бета-версии всемирной платформы совместного использования вычислительных ресурсов Pekka, которая, по прогнозам, откроет большие возможности для шеринг-экономики.

В этом году платформа Pekka представила собственную бета-версию, предоставив пользователям возможность использовать облачные вычислительные ресурсы по более низкой цене в сравнении с традиционными сервисами такого типа.

Совместное использование вычислительных ресурсов представляет собой потенциальный прорыв в шеринг-экономике. Как утверждают создатели Pekka, около 68% мировых мощностей по обработке данных не используется в полном масштабе.

Возможность полноценного совместного использования этих незадействованных ресурсов не только позволит значительно повысить эффективность компьютерной обработки информации, но и поспособствует быстрому развитию передовых технологий - искусственного интеллекта, анализа больших данных, блокчейна и т.д.

3. Сеть коворгингов WeWork оказалась в глубочайшем кризисе, основатель стартапа отстранен от управления компанией, а Softbank и Goldman Sachs потратили более 11 млрд долл. США на пакет спасительных мер

В 2019 году международная сеть WeWork пережила сразу несколько кризисов в связях с общественностью, включая отказ от IPO и отставку основателя Адама Ньюмана.

К концу года SoftBank Group и Goldman Sachs потратили свыше 11 млрд долл. США на спасение компании, продемонстрировав намерение и дальше оказывать финансовую поддержку перспективной отрасли коворкинговых сервисов.

4. Понятие экономики совместного потребления третий год подряд включается в отчет правительства КНР и неоднократно упоминается лидерами государства

В ходе отчета о работе правительства перед членами ВСНП в марте 2019 года премьер Госсовета КНР Ли Кэцян отметил, что Китай намеревается и дальше поддерживать развитие платформы экономики совместного потребления.

Посещая Китайскую международную выставку импортных товаров и услуг, а также Всемирную Интернет-конференцию, генеральный секретарь КНР Си Цзиньпин также выступил с аналогичным заявлением, выразив поддержку процессу развития шеринг-экономики.

Продвигаемые Китаем модели экономики совместного потребления направлены на предоставление предприятиям и частным лицам возможности совместного использования возможностей для роста и получения дивидендов от экономической глобализации.

5. С целью стимулирования экономики совместного потребления создан Global Alliance of Sharing Economy (GLASE)

В ноябре прошедшего года в Вене состоялась официальная церемония учреждения Global Alliance of Sharing Economy (GLASE). На мероприятии по этому случаю присутствовали 26 экс-президентов и премьер-министров, 250 политических деятелей, представители некоммерческих организаций и бизнесмены. Целью создания новой организации было провозглашено установление прочных связей между международными торговыми палатами и бизнесом посредством технологий, позволяющих им оптимизировать привлечение ресурсов, средств, талантов и т.д. GLASE будет предоставлять полный комплекс партнерских услуг предприятиям в процессах расширения их присутствия на мировых рынках.

Участники торжественной церемонии отметили, что через много лет люди будут помнить 2019-й как год создания GLASE. В этом же году организация представила стратегическую концепцию "двойного сокращения", направленную на оптимизацию распределения ресурсов и кадрового потенциала с целью двойного сокращения ресурсов и человеко-часов, необходимых бизнесу в эпоху экономики совместного потребления.

6. Разочарование от IPO Uber: основатель покидает компанию, конкурент Lyft запускает сервис совместного использования электровелосипедов в Сан-Франциско.

После проведения IPO, разочаровавшего многих инвесторов, основатель Uber Тревис Каланик продал 90% принадлежащих ему акций компании и сообщил о выходе из совета директоров. Два дня спустя конкурент Uber компания Lyft анонсировала запуск сервиса проката электровелосипедов в Сан-Франциско. планируя к апрелю создать парк из 4 000 двухколесных транспортных средств.

Несмотря на тот факт, что Uber является создателем первой в мире платформы совместных поездок, совершившей настоящую революцию в мировой туристической отрасли и вдохновившей всех последующих конкурентов, результаты финансовой деятельности компании за 2019 год наглядно доказывают, что экономика совместного потребления точно также подвержена законам выживания сильнейших, как и традиционные сектора экономики, а ее участникам необходимо постоянно создавать новые решения и продукты.

7. Фундаментальная теория экономики совместного потребления описана в книге The Age of Great Sharing (Эпоха большого обмена) на китайском и английском языках. Версии на других языках мира увидят свет в ближайшее время

В стремлении четко сформулировать фундаментальные принципы теории экономики совместного потребления, эксперты отрасли Цзюнь Гэ и Го Юйкуань издали книгу, которая станет своеобразным путеводителем для бизнеса и правительств, желающих осуществить переход к шеринг-экономике для повышения качества жизни.

Поскольку английская версия книги уже пробудила активные дискуссии в экспертных кругах, было принято решение перевести ее и на другие языки.

8. Жесткая конкуренция между Heal и MediCast: совместное использование ресурсов здравоохранения демонстрирует эффективность и перспективность в Нью-Йорке

Жители Нью-Йорка отныне имеют доступ к сервисам вызова врачей на дом посредством специальных платформ. Такие компании, как Heal и MediCast, представляют собой новое поколение высокотехнологичных предприятий, предоставляющих подобные услуги. Многие эксперты с оптимизмом оценивают потенциал создания отраслевых гигантов сродни Amazon и Uber, способных радикально изменить способ жизни людей.

На сегодняшний день сервисы совместного пользования медицинской помощью предоставляются врачами в свободное от основной работы время, однако некоторые считают этот процесс лишь верхушкой айсберга, ведущего к оптимизации шеринга медицинских ресурсов

9. Один из основоположников экономики совместного потребления Airbnb анонсировал планы по выходу на фондовую биржу в 2020 году

С момента запуска платформы в 2008 году компания Airbnb существенно расширила свою деятельность и на сегодняшний день присутствует в 100 000 городах в 190 странах мира, а число туристов, воспользовавшихся услугами платформы, уже превысило 500 млн человек. По состоянию на 15 сентября 2019 года пользователи платформы Airbnb получили прибыль в размере свыше 80 млн долл. США.

Компания сообщила о прибыльности платформы на протяжении двух лет подряд и обнародовала планы по выходу на фондовый рынок в 2020 году.

10. Семь из ТОП-10 международных компаний по показателю рыночной капитализации являются предприятиями с шеринг-платформами

20 декабря 2019 года медиакорпорация Nikkei Asian Review представила рейтинг международных компаний по показателям рыночной капитализации. Сразу несколько предприятий из первой десятки считают цифровые платформы важной частью своих бизнес-моделей.

Поскольку эти платформы предоставляют пользователям по всему миру совместный доступ к приложениям, программным продуктам, информации, социальным сетям и другим ресурсам, рыночная стоимость подобных предприятий по своей сути обеспечивается разнообразным общедоступным контентом.

Следует отметить, что создание GLASE и презентация стратегической концепции "двойного сокращения", т. е. сокращения объемов глобального потребления новых ресурсов и ручного труда на 50%, указывают на позитивные тенденции развития шеринг-экономики. Вполне возможно, что теория экономики совместного потребления, основанная на совместном творчестве, сотрудничестве и получении взаимовыгодных результатов, станет нормой для новой эпохи.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1078873/ToJoy_Top_Companies_by_Market_Cap_Infographic.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1078874/ToJoy_World_Sharing_Economy_Speaker.jpg

SOURCE ToJoy Shared Holding Group Co.,Ltd.