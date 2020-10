Představujeme INKR: Mezinárodní a pohlcující svět komiksů

„Díky naší vášni pro komiksy jsme vybudovali platformu, která má potenciál přispět k dalšímu rozvoji trhu s komiksy," řekl Ken Luong, generální ředitel firmy INKR. „Na základě znalostí a zkušeností s vytvářením špičkových produktů, které jsme během let získali, jsme si uvědomili, že máme jedinečnou příležitost účinně a snadno dostat všechny druhy komiksů ke čtenářům po celém světě."

Aplikace společnosti INKR nabízí čtenářům přístup ke všem zajímavým komiksům z celého světa, a to z jednoho místa. V nabídce jsou například japonské komiksy manga od vydavatelství Kodansha a Tokyopop, korejské webové komiksy Mr. Blue a Toons Family, čínské komiksy manhua od vydavatelství Weibo a FanFan a americké komiksy od předních vydavatelů, jako je například Image. Všechny tyto komiksy včetně mnoha dalších si můžete díky této jedinečné aplikaci přečíst a najdete je hezky pohromadě na jednom místě.

Součástí aplikace firmy INKR je také služba INKR Localize, lokalizační a překladatelský software s umělou inteligencí, který umožňuje překlad komiksů od jednotlivých autorů v rekordním čase. Služba INKR pomůže účinně zabránit neoprávněným překladům a jejich bezplatného sdílení v naskenované podobě.

Kromě lokalizační aplikace INKL Localize je součástí aplikace také vydavatelská služba INKR for Publishers, která každému tvůrci a vydavateli komiksů umožňuje snadno a rychle rozšířit své dílo do celého světa a zařadit ho do komiksového katalogu INKR. Aplikace INKR for Publishers navíc nabízí flexibilní monetizaci a reklamní technologii, díky které mohou vydavatelé komiksů vydělávat na reklamě ve svém obsahu. Více informací najdete na webové stránce https://inkr.com/publishers.

V současné době je tato aplikace k dispozici pro operační systémy iOS a Android.

O společnosti INKR Global Pte. Ltd.

Společnost INKR Global je technologická společnost se zaměřením na lidi, jejímž cílem je zpřístupňovat komiksy všem lidem na celém světě. Firma INKR pomáhá vydavatelům a tvůrcům komiksů dostat jejich díla ke čtenářům na celém světě a spotřebitelům zpřístupňuje skvělý obsah bez ohledu na to, kde se zrovna nachází.

Společnost INKR sídlí v Singapuru a její součástí je tým ve Vietnamu. Firma byla založena vášnivými čtenáři komiksů a mang, kteří věří, že tento druh obsahu nevypráví jen příběh, ale pomáhá také vzdělávat a zprostředkovat komunikaci mezi lidmi. Mezi další aplikace, které tento tým vytvořil, mimo jiné patří Fuzel Collage, Woodpost, Wikly a KeepShot.

Více informací o INKR najdete na webové stránce https://inkr.com.

