Preisverleihung des 3. Kurzfilmwettbewerbs der Belt and Road Initiative in Peking

Unter dem Motto „Share opportunities for a splendid future" (Chancen für eine glänzende Zukunft teilen) erzählt die Veranstaltung anhand von Kurzvideos Geschichten rund um den Aufbau der Belt and Road Initiative (BRI) in der Zeit nach der Pandemie und zeigt die Anerkennung der Menschen in den Ländern entlang der BRI-Routen für die von der Initiative gebotenen Entwicklungsmöglichkeiten auf.