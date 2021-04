Premia Partners annonce l'inscription du premier FNB d'obligations à rendement élevé en dollars américains de Hong Kong et en collaboration avec BOCHK Asset Management Limited à l'échelle mondiale

le premier FNB pour les obligations du gouvernement chinois de longue durée

HONG KONG, 14 avril 2021 /PRNewswire/ -- Premia Partners, un important fournisseur de fonds négociés en bourse (FNB) situé à Hong Kong, annonce aujourd'hui l'inscription de deux FNB d'obligations chinois à la Bourse de Hong Kong.

Ces FNB répliqués physiquement offrent un accès rentable, unique et pratique aux solutions idéales que proposent les marchés des obligations étrangères chinoises en dollars américains et des obligations nationales du gouvernement chinois (CGB) .

Premia China USD Property Bond ETF en dollars américains (Symboles : 3001 HKD / 9001 USD/ 83001 RMB) avec un rendement actuel d'environ 7 %* est le premier FNB d'obligations à rendement élevé autorisé par la SFC à Hong Kong . Il suit l' indice ICE 1-5 ans USD China Senior Real Estate Corporate Constrained , pour les titres de créance de première qualité et à haut rendement libellés en dollars américains émis par des émetteurs immobiliers chinois. La stratégie adopte une approche diversifiée et fondée sur des règles, avec une limite de 5 % sur le groupe émetteur , ne couvre que les émissions garanties et de premier rang cotées par S&P, Moody's ou Fitch , à l'exclusion des instruments de financement des administrations locales et des dettes subordonnées.

Premia China Treasury & Policy Bank Bond Long Duration ETF (Symboles : 2817 HKD / 9817 USD/ 82817 RMB) suit l' indice ICE 10 ans et plus China Government & Policy Bank, dont la durée moyenne est d'environ 18 ans*, ce qui en fait le premier FNB mondial offrant un accès direct aux obligations du Trésor américain et aux obligations émises par la banque à longue durée négociées sur le marché national chinois. Élément important de l'exposition à long terme aux CGB, le FNB complète les FNB du Trésor chinois existants dans le contexte de l'inclusion de l'indice des obligations du gouvernement mondiales. BOCHK Asset Management Limited (membre du Groupe Bank of China ) est le conseiller en placements.

*En date du 14 avril 2021

« Nous sommes ravis de lancer ces FNB uniques qui offrent des rendements ajustés au risque attrayants dans cet environnement à faible rendement, a déclaré Rebecca Chua, associée directrice de Premia Partners. Maintenant, les investisseurs peuvent facilement accéder à des CBG de longue durée à l'échelle nationale et à des obligations chinoises à haut rendement en dollars américains à l'étranger cotées à la HKEX, sans ouvrir de comptes obligataires à l'échelle nationale en Chine et sans payer de droits de timbre, de retenues à la source ou d'impôt sur les gains en capital. »

M. Shen Hua, PDG de BOCHK Asset Management Limited (« BOCHKAM ») a déclaré : « BOCHKAM est ravie de co-lancer le premier FNB d'obligations en yuans de longue durée avec Premia Partners. Ce FNB bénéficie d'un faible coût de placement, d'une souplesse de négociation et d'une grande transparence comparativement aux fonds communs de placement traditionnels, offrant une solution de rechange aux investisseurs pour répondre à leurs besoins en matière de répartition de l'actif. Nous nous engageons à fournir plus de produits de grande qualité pour faciliter l'internationalisation du yuan et aider Hong Kong à devenir un centre mondial de gestion d'actifs. »

« En tant que principal fournisseur de services indiciels pour les FNB mondiaux et les évaluations de titres à revenu fixe, ICE est ravie de collaborer avec Premia Partners à ces deux produits uniques, a déclaré Magnus Cattan, vice-président, Services de données et de titres à revenu fixe, Asie-Pacifique, ICE. Alors que l'intérêt des investisseurs pour les obligations chinoises continue de croître rapidement, ICE est honorée de contribuer au développement du marché avec des solutions plus novatrices. »

À propos de Premia Partners

Fondée en 2016, Premia Partners est l'un des principaux gestionnaires de FNB de Hong Kong. L'entreprise se consacre à la création de FNB à faible coût, efficaces et conformes aux pratiques exemplaires de l'Asie. Au 14 avril 2021, Premia Partners gérait huit FNB, dont le Premia CSI Caixin China New Economy ETF, le quatrième FNB d'actions de catégorie A chinois en importance à Hong Kong et gagnant en 2019 du prix Total Return pour le FNB le plus performant, décerné par la HKEX. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Premia ou les FNB de l'entreprise couvrant la Chine, les pays émergents de l'ANASE, les technologies innovantes de l'Asie, le Vietnam, les obligations à haut rendement de la Chine, les obligations du gouvernement chinois et le Trésor américain, veuillez consulter le site www.premia-partners.com.

À propos de BOCHK Asset Management Limited

Créée en 2010, BOCHK Asset Management Limited (« BOCHKAM ») est une filiale en propriété exclusive de BOC Hong Kong (Holdings) Limited, qui est l'une des plus grandes sociétés cotées et l'un des plus grands groupes de banques commerciales à Hong Kong, et un membre du groupe Bank of China. BOCHKAM s'engage à fournir aux investisseurs de détail et institutionnels un large éventail de produits obligataires, d'actions et de placements non traditionnels. En 2020, l'entreprise a été nommée « Meilleur gestionnaire en yuans » par Asia Asset Management dans les « Best of the Best Awards 2020 » de Hong Kong et « Outstanding Achiever, China Fixed Income House Award » dans les « Fund of the Year Awards » de BENCHMARK.

SOURCE Premia Partners