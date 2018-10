Premia Partners célèbre le premier anniversaire des FNB multifacteurs Chine A, qui ont surpassé les pairs et reçu le plus d'entrée de trésorerie durant la période

HONG KONG, 25 octobre 2018 /PRNewswire/ -- Premia Partners, le gestionnaire de FNB basé à Hong Kong, a annoncé ses résultats pour l'ensemble de sa première année pour des FNB d'actions Chine A bêta intelligentes.

Le FNB Premia CSI Caixin China Bedrock Economy (cote : 2803 HK) qui suit l' indice CSI Caixin Rayliant Bedrock Economy , lequel réunit environ 300 sociétés stimulant l'économie formelle de la Chine, en fonction de leur taille de l'économie, de leur santé financière et de leurs caractéristiques à faible risque. Depuis sa création, ce FNB a dépassé de 0,31 % les opérateurs historiques suivant le repère CSI300 pondéré de capitalisation boursière et affiché une croissance de 69 % en nouveaux apports.

(cote : 2803 HK) qui suit l' , lequel réunit environ 300 sociétés stimulant l'économie formelle de la Chine, en fonction de leur taille de l'économie, de leur santé financière et de leurs caractéristiques à faible risque. Le FNB Premia CSI Caixin China New Economy (cote : 3173 HK) suit l' indice CSI Caixin Rayliant New Economic Engine , lequel réunit environ 300 chefs de file des secteurs de la nouvelle économie, sélectionnés en fonction de la taille de leurs actifs non fixes, de leur santé financière et de leurs caractéristiques de croissance. Depuis sa création, ce FNB a dépassé ses pairs de 4,82 % suivant le repère Chinext pondéré de capitalisation boursière et affiché une croissance de 61 % en nouveaux apports.

Ces FNB suivent les indices bêta intelligents CSI, faisant appel à une méthodologie multifacteurs fondamentale de Caixin Rayliant Smart Beta dirigée par le Dr Jason Hsu, PDG de Rayliant Global Investors, qui a cofondé Research Affiliates.

Premia Partners a récemment coté deux FNB thématiques de croissance en Asie

Le FNB Premia Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 (cote : 2810 HK) permet d'accéder aux chefs de file dans les économies de croissance que sont la Thaïlande, la Malaisie, le Vietnam , l'Indonésie et les Philippines , et

(cote : 2810 HK) permet d'accéder aux chefs de file dans les économies de croissance que sont , et Le FNB Premia Asia Innovative Technology (cote : 3181 HK) permet d'accéder aux chefs de file dans les secteurs reposant sur les nouvelles technologies pour la transformation numérique, les soins/sciences de la vie, et l'IA/la robotique/l'automatisation.

Conformément à la mission de l'entreprise qui est de créer des outils d'accès à faible coût et efficaces, tous les quatre FNB Premia cotés au HKEx sont des FNB physiques avec un ratio total des frais de gestion de 0,50 % par an.

« Nous remercions nos clients, nos partenaires commerciaux et notre équipe pour leur appui constant, et nous espérons procéder bientôt à de nouveaux lancements excitants », explique Rebecca Chua, associé gérant de la société.

Au 24 octobre, Premia Partners qui vient de fêter son deuxième anniversaire, se classe parmi les 50 % des plus grands gestionnaires de FNB à Hong Kong après Vanguard, en termes de nombre de FNB locaux et d'actifs gérés correspondants.

À propos de Premia Partners

Fondée en 2016 à Hong Kong, Premia Partners se consacre à créer et à améliorer des FNB exemplaires et des solutions axées sur la règle pour l'Asie. Veuillez visiter notre site Web à l'adresse www.premia-partners.com et tenez-vous informé.

Pour toute demande de renseignements :

Premia Partners Company Limited

+852 2950 5777

enquiries@premia-partners.com

