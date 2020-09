Premia Partners celebra 4o. aniversário da empresa e recebe Chanyoung Kim, que é integrado como diretor da equipe de vendas e distribuição

HONG KONG, 14 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Premia Partners, emissora líder de ETF de Hong Kong, fundada em 2016, celebrou recentemente o 4o. aniversário da empresa. A empresa também anunciou a nomeação de Chanyoung Kim como diretor e membro da equipe de vendas e distribuição, com efeito imediato. Ele se reportará diretamente a Rebecca Chua, diretora-administrativa da Premia Partners.

Chanyoung tem mais de 17 anos de experiência na indústria financeira, e tem ampla experiência em engajamento de clientes e formação de investidores em estratégias de investimento ativa, passiva e sistemática. Antes da Premia Partners, Chanyoung foi diretor de vendas de ETD na sede da Samsung Asset Management, que tem a maior fatia de mercado no mercado de ETF coreano.

"Estamos encantados em ter alguém de tão alto calibre como Chanyoung se unindo a nós na Premia, que também partilha de grande paixão e comprometimento com a ETF", declarou Rebecca Chua. "Chanyoung traz consigo uma experiência singular na indústria enquanto nos aproximamos de nosso próximo marco.

2020 é um ano muito especial para o mundo e, apesar do ambiente desafiador, somos muito agradecidos por poder registrar desde abril um crescimento significativo em ativos sob gerenciamento de mais de 60% até o final de agosto. É tanto com humildade quanto empolgação que iniciamos nosso 5o ano com novos alvos e um compromisso renovado para a jornada. Um ano não somente com nossa equipe na Premia, mas também a companhia de nossos clientes, parceiros de negócios e amigos que continuam a crer em nós em cada etapa."

Até 14 de setembro de 2020, a Premia Partners gerencia 6 ETFs, incluindo o Premia CSI Caixin China New Economy ETF que cresceu até se tornar o 4o. maior ETF de cotas A da China em Hong Kong, chegando a vencer o prêmio HKEx 2019 Top Performing ETF – Total Return Award . Os outros ETFs da Premia incluem estratégias que cobrem a China, ASEAN (Associação de Nações do Sudeste Asiático) emergentes, Tecnologia inovadora, Vietnã e Tesouro dos EUA. Todos os ETFs da Premia estão listados na Bolsa de Valores de Hong Kong com moedas tanto em HKD quanto USD disponíveis.

Sobre a Premia Partners

A Premia Partners foi fundada em Hong Kong em 2016, por um grupo de entusiastas que acredita em capacitar investidores com ferramentas de investimento eficientes e que vê um enorme escopo de crescimento e inovação na indústria do ETF asiático. Na Ásia, e pela Ásia - por esse é o nosso lar. Para mais informações, acesse www.premia-partners.com

FONTE Premia Partners

Related Links

http://www.premia-partners.com



SOURCE Premia Partners