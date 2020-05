-Premia Partners celebró un fuerte retorno para China New Economy ETF y renunció a la tarifa de gerente para US Treasury Floating Rate ETF

HONG KONG, 18 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- Premia Partners el proveedor ETF de Asia lanzó hoy lo siguiente para compartir una buena noticia y un movimiento audaz:

Queridos clientes y amigos,

En unos meses será nuestro cuarto aniversario en Premia.

Mientras el joven David aún lucha contra el mundo entre los Goliats, nos encantaría dar un agradecimiento especial a todos ustedes que nos han apoyado, animado, confiado en nosotros y se han asociado con nosotros durante todo este viaje. Sin ello no seríamos capaces de seguir adelante con nuestra fe, valentía y compromiso, creyendo que el espacio de Asia ETF podría mejorar con nuestros incansables esfuerzos para diferenciarnos.

Recientemente celebramos el HKEx 2019 Top Performing – Total Return Award para nuestro insigne Premia CSI Caixin China New Economy ETF que continuó con un fuerte retorno del 8,8%[1] en lo que va de año. A medida que seguimos reflejando lo que podemos hacer mejor en este momento extraordinario para nuestros clientes, decidimos hacer un movimiento audaz que creemos que es lo correcto.

Con efecto inmediato, renunciaremos a nuestra tarifa y podremos subvencionar parte de los gastos de terceros[2] del Premia US Treasury Floating Rate ETF, temporalmente hasta finales de 2020 o nuevo aviso. Esperamos que esto proporcione a nuestros clientes una herramienta de asignación más significativa durante el entorno de rendimiento actual, ya que avanzamos juntos durante este tiempo no sólo de incertidumbres, sino también de esperanza y oportunidades.

Esperemos que estén bien, y gracias por estar con nosotros.

Sinceramente, de todos nosotros en Premia Partners

[1] – retorno USD NAV a 13 de mayo de 2020 [2] - relación de gastos totales objetivo (TER) incluyendo gastos de terceros que se reducirán a 5bps de 15bps

Acerca de Premia Partners | Your Authentic ETF Partner for Asia

Premia Partners se fundó en Hong Kong en 2016, por un grupo de entusiastas que creen en permitir a los inversores con herramientas de inversión eficientes. Para obtener más información sobre Premia o nuestros ETFs que cubren China, Asia Innovative Technology, Emerging ASEAN, Vietnam, US Treasury, visite www.premia-partners.com

Acerca de Premia CSI Caixin China New Economy ETF (Tickers: 3173.HK/9173.HK) – cotiza en el CSI Caixin Rayliant New Economic Engine Index , capturando unos 300 líderes de las nuevas industrias de la economía en China, como salud, farmacéutica, computación en la nube, 5G, inteligencia artificial, semiconductores, automatización industrial, tecnología, comunicaciones, comercio electrónico, ocio interactivo y más. Sobre la base de retorno total de USD NAV, la rentabilidad en lo que va de año a 13 de mayo de 2020 fue del 8,8%, y la rentabilidad del año natural de 2019 fue del 43,4%.

Acerca de Premia US Treasury Floating Rate ETF (Tickers: 3077.HK/9077.HK/9078.HK) - cotiza en el Bloomberg Barclays US Treasury Floating Rate Bond Index , e invierte en una cesta de bonos de US Treasury Floating Rate con plazo de 2 años que restablecen su tasa de cupón semanalmente sobre la base de la última subasta T-bill de 90 días, asumiendo así el riesgo de crédito soberano de Estados Unidos con una duración efectiva ultra corta de hasta una semana.

Related Links

http://www.premia-partners.com



SOURCE Premia Partners