Premia Partners lança os primeiros Asia Innovative Technology and Emerging ASEAN Titans ETFs do mundo, capturando oportunidades em economias em crescimento e setores tecnológicos na Ásia

HONG KONG, 5 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- A Premia Partners, empresa de investimentos sediada em Hong Kong que foca em ETFs e soluções beta inteligentes, anuncia o lançamento de dois ETFs temáticos destinados a fornecer aos investidores uma exposição diversificada a economias em crescimento e setores de crescimento na Ásia.

Os dois ETFs listados na HKEX têm uma relação de despesa total (total expense ratio) de 0,50% e são fisicamente replicados.

Premia Asia Innovative Technology ETF (Tickers: 3181 HK / 9181 HK) acompanha o Premia FactSet Asia Inovative Technology Index , que visa capturar 50 empresas líderes na Ásia envolvidas em soluções emergentes e disruptivas em todos os setores tecnológicos de transformação digital , saúde e ciências da vida , robótica e automação . Essas empresas são selecionadas por suas receitas significativas dos subsetores inovadores de tecnologia da FactSet RBICS, o crescimento e o investimento consistente delas em pesquisa e desenvolvimento.

(Tickers: 3181 HK / 9181 HK) acompanha o , que visa capturar 50 empresas líderes na Ásia envolvidas em soluções emergentes e disruptivas em todos de , , . Essas empresas são selecionadas por suas receitas significativas dos subsetores inovadores de tecnologia da FactSet RBICS, o crescimento e o investimento consistente delas em pesquisa e desenvolvimento. Premia Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 ETF (Tickers: 2810 HK / 9810 HK) acompanha o Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 Index , que visa capturar 100 empresas líderes da Indonésia , Malásia , Filipinas , Tailândia e Vietnã , com base na capitalização de mercado, receita e lucro líquido ajustados por flutuação.

"O PIB de US$ 2.000 per capita é frequentemente considerado um limiar importante para os países em desenvolvimento que entram no estágio de consumo. Os investidores estão interessados em investir nas tendências seculares que impulsionam essas economias em crescimento emergentes, bem como nos setores tecnológicos em crescimento na Ásia, onde a demografia e o tamanho da população muitas vezes impulsionam o crescimento de aplicativos tecnológicos inovadores a um nível diferente pela magnitude", disse Rebecca Chua, Sócia Gerente da Premia Partners. "Estamos entusiasmados em fazer a parceria com a FactSet e a S&P para trazer aos investidores ferramentas eficientes para capturar tais oportunidades, por meio de abordagens sistemáticas e baseadas em regras que anteriormente não estavam disponíveis para investidores de capital público".

"Construir um índice temático costumava ser muito desafiador porque exigia uma compreensão profunda sobre as empresas, além de seus fundamentos básicos financeiros e setoriais", disse Nancy Zhang, Estrategista Líder de soluções de índice quantitativo da FactSet. "Com o advento de dados exclusivos, como nossa classificação granular e multidimensional da indústria - RBICS e RBICS com Receitas - enfrentamos esse desafio e, juntamente com a Premia, trouxemos ao mercado uma nova abordagem para capturar empresas de tecnologias inovadoras da Ásia de maneira sistemática e precisa".

"Os participantes do mercado demonstraram um crescente interesse na região da ASEAN por causa da demografia favorável e do crescimento impulsionado pelo consumo", diz Michael Orzano, Diretor Sênior de Global Equity Indices da S&P Dow Jones Indices. "O Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 Index foi desenvolvido para capturar com eficiência a história de crescimento da ASEAN ao medir o desempenho das maiores e mais estabelecidas empresas da Indonésia, Malásia, Filipinas, Tailândia e Vietnã."

Sobre a Premia Partners

A Premia Partners é uma empresa de investimento fundada em Hong Kong em 2016, por um grupo de entusiastas que acredita em capacitar investidores com ferramentas de investimento eficientes e ver um enorme espaço para inovação na indústria de ETFs da Ásia. A equipe foi formada por vários líderes globais e regionais do setor e compartilha um objetivo comum - reformular o cenário de ETF na Ásia aplicando nosso conhecimento coletivo e experiência de execução, bem como colaborando com os melhores especialistas globais na curadoria de ETFs. e soluções beta inteligentes para investidores. Na Ásia e pela Ásia - porque esta é a nossa casa. Para mais informações, visite www.premia-partners.com.

