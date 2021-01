Premia Partners lança novo relatório sobre tecnologia inovadora na Ásia

HONG KONG, 12 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- Premia Partners, emissora líder de ETF com sede em Hong Kong, lança hoje seu mais recente artigo técnico "Onde encontrar crescimento: Tailwinds da Asia Megatrends & Playbook para participar do crescimento da produtividade via tecnologia e inovações da Ásia".

Ao contrário dos mercados desenvolvidos, os ETFs asiáticos ainda carecem de amplitude de produtos para cobertura de crescimento secular e são limitados por abordagens ponderadas de capitalização de mercado convencionais. Isso cria um vazio para os investidores que buscam se beneficiar dos ventos estruturais da região em temas como EV inteligente e nova energia, 5G, AI, computação em nuvem, biotech e ciência da vida, transformação de digitalização, ToI, automação robótica, eSports e mais.

Como os investidores estão cada vez mais de olho na Ásia em busca de oportunidades de crescimento, encontrar uma abordagem relevante é mais importante do que nunca. Além disso, é vital capacitar os investidores com casos de uso de como esses temas de crescimento se encaixam em suas estratégias de portfólio mais amplas, especialmente quando os modelos tradicionais de alocação de ativos muitas vezes não podem abordar suficientemente essas tendências disruptivas. Este relatório visa capacitar os leitores com um manual para se posicionarem à frente para o amanhã, abordando hoje:

Oportunidades enormes de crescimento à medida que as megatendências se manifestam na Ásia

Como romper com a mentalidade convencional do setor de GICS e repensar as "tecnologias inovadoras" de forma mais holística

Como o Premia FactSet Asia Innovative Technology Index (AIT) captura o crescimento de uma ampla gama de indústrias inovadoras que atrapalham seus respectivos espaços

Use casos de AIT como um bloco de construção de portfólio para investidores globais

"No passado, pode parecer que apenas por meio de estratégias alternativas os investidores podem acessar oportunidades em líderes inovadores que estão transformando a Ásia", disse Rebecca Chua, sócia-gerente da Premia Partners, "Agora, aproveitando a taxonomia RBICS do FactSet, temos o prazer de oferecer aos investidores um ferramenta de baixo custo, líquida e transparente para participar com eficiência dessas oportunidades".

Para todo o ano de 2020, o Premia Asia Innovative Technology ETF (3181 HK / 9181 HK) que acompanha o Índice AIT gerou um retorno total de 59,8% e está entre os ETFs da Ásia com melhor desempenho globalmente. O ETF cobra um índice de despesa total de 0,5% a.a., sem taxa de performance e zero imposto de selo, retenção na fonte ou imposto sobre ganhos de capital.

Para baixar o artigo técnico, clique aqui

Sobre a Premia Partners

Fundada em Hong Kong em 2016, a Premia Partners emergiu como uma das principais administradoras de ativos de ETF independentes e puras na Ásia. Dedicada a construir e fazer a curadoria de ETFs de melhores práticas e soluções baseadas em regras para a Ásia, nosso objetivo é contribuir para um melhor ecossistema de ETFs na Ásia e para a Ásia. Em 31 de dezembro de 2020, a Premia Partners administrava 6 ETFs, incluindo o ETF Premia CSI Caixin China New Economy, que é o quarto maior ETF de ações A da China, em Hong Kong, e vencedor do HKEx 2019 Top Performing ETF - Prêmio de retorno total. Para obter mais informações sobre o Premia ou Premia ETFs, incluindo estratégias que cobrem a China, ASEAN emergentes, Tecnologia inovadora da Ásia, Vietnã e Tesouro dos EUA, visite www.premia-partners.com

FONTE Premia Partners

