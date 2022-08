Premia Partners lança primeira classe de unidades cobertas em USD da Ásia para títulos emitidos pelo governo chinês com seu ETF Premia China Treasury & Policy Bank Bond Long Duration

HONG KONG, 16 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Premia Partners, provedora líder de ETF em Hong Kong, anunciou hoje a listagem da classe de unidades cobertas em USD para o ETF Premia China Treasury & Policy Bank Bond Long Duration.

O ETF fisicamente replicado oferece acesso econômico , exclusivo e conveniente a títulos emitidos pelo governo chinês (CGB) de longa duração na China . A nova classe de unidade com cobertura em USD oferece aos investidores uma opção diferenciada para participar de oportunidades de CGBs e é o primeiro ETF de um CGB da Ásia com recurso de cobertura em USD .

O ETF Premia China Treasury & Policy Bank Bond Long Duration (Tickers: 2817 HKD / 9817 USD / 82817 RMB / 9177 classe de unidades cobertas em USD) acompanha o Índice ICE 10+ Year China Government & Policy Bank .

(Tickers: / / / 9177 classe de unidades cobertas em USD) acompanha o . Trata-se do primeiro e único ETF do mundo que oferece acesso direto a títulos do tesouro e de bancos de políticas da China de ultralonga duração negociados na China onshore, com classificações soberanas estáveis A+/A1 e uma volatilidade de rendimento muito menor entre os títulos soberanos.

que oferece acesso direto a negociados na China onshore, com classificações soberanas estáveis A+/A1 e uma volatilidade de rendimento muito menor entre os títulos soberanos. Em 15 de agosto de 2022, o ETF publicou um retorno de listagem de 12,2% desde abril de 2021, e duração média e rendimento médio até o vencimento de 16,8 anos e 3,2%, respectivamente.

"Acessar oportunidades na Ásia de forma eficiente é sempre um tema próximo de nossos objetivos na Premia. Para nós, não se trata apenas de lançar novos produtos, mas também atualizar constantemente os recursos de nossos ETFs atuais com base no feedback do cliente, para casos de uso melhores e mais relevantes", disse Rebecca Chua, sócia-gerente da Premia Partners. "A classe de unidade com cobertura em USD oferece opcionalidade oportuna para investidores que desejam manter o retorno em USD durante o ambiente de mercado atual."

"Temos o prazer de trabalhar com a Premia nesta solução inovadora para títulos governamentais do governo chinês com cobertura em USD de ultralonga duração, alavancando nossos recursos de preços avaliados de renda fixa líderes do setor", disse Magnus Cattan, diretor da ICE Fixed Income & Data Services, Ásia-Pacífico. "Vários novos emissores de ETFs selecionaram os índices da ICE, resultando em crescimento em novas e interessantes áreas, incluindo ETFs regionais de renda fixa e ações, temáticos, com considerações climáticas e com foco em boas práticas de ESG, na Ásia."

Sobre a Premia Partners

Fundada em 2016, a Premia Partners é uma das principais administradoras de ETFs de Hong Kong, dedicada a construir ETFs de baixo custo, eficiência e melhores práticas para a Ásia. A partir de 15 de agosto de 2022, a Premia Partners administrará nove ETFs, incluindo o ETF Premia CSI Caixin China New Economy, que é o 4o maior ETF de ações A da China, em Hong Kong. Para mais informações sobre o Premia ou o Premia ETFs que abrangem China, ASEAN emergentes, metaverso e tecnologia inovadora da Ásia, Vietnã, os títulos de alto rendimento da China, títulos do governo chinês e Tesouros dos EUA, acesse www.premia-partners.com

FONTE Premia Partners

