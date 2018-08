Premia Partners lanza los primeros fondos cotizados Asia Innovative Technology ETF y Emerging ASEAN Titans ETF que capturan oportunidades en las economías de crecimiento y los sectores basados en la tecnología en Asia

HONG KONG, 5 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- Premia Partners, la empresa de inversión con sede en Hong Kong que se centra en fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) y soluciones beta inteligentes, anuncia el lanzamiento de dos ETF temáticos diseñados para proporcionar a los inversionistas una exposición diversificada a las economías en crecimiento y los sectores de crecimiento en Asia.

Los dos ETF cotizados en la Bolsa de Hong Kong (HKEX) tienen una tasa de gasto total del 0,50% y se replican físicamente:

Premia Asia Innovative Technology ETF (Siglas: 3181 HK / 9181 HK) replica el índice de tecnología innovadora Premia FactSet Asia Innovative Technology Index, que tiene como objetivo capturar las 50 empresas líderes de Asia dedicadas a soluciones emergentes y disruptivas en sectores basados en la tecnología , como los de transformación digital , atención médica y ciencias biológicas , y robótica y automatización . Estas empresas son seleccionadas por sus importantes ingresos derivados de los subsectores de tecnología innovadora del índice FactSet RBICS, sus características de crecimiento y su constante inversión en investigación y desarrollo.

(Siglas: 3181 HK / 9181 HK) replica el índice de tecnología innovadora que tiene como objetivo capturar las 50 empresas líderes de dedicadas a soluciones emergentes y disruptivas en , como los de , , y . Estas empresas son seleccionadas por sus importantes ingresos derivados de los subsectores de tecnología innovadora del índice FactSet RBICS, sus características de crecimiento y su constante inversión en investigación y desarrollo. Premia Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 ETF (Siglas: 2810 HK / 9810 HK) replica el índice Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 Index , que tiene como objetivo capturar a las 100 empresas líderes de Indonesia , Malasia , Filipinas , Tailandia y Vietnam , basadas en sus características de índice ponderado por capitalización bursátil ajustada al capital flotante y sus utilidades e ingresos netos.

"El PIB per cápita de US$ 2.000 a menudo se considera un umbral importante para los países en desarrollo que ingresan a la etapa de consumo. Los inversionistas están interesados en invertir en las tendencias seculares que impulsan tales economías de crecimiento emergentes, así como en los sectores de crecimiento basados en la tecnología en Asia, donde las características demográficas y el tamaño de la población a menudo impulsan el crecimiento de aplicaciones de tecnología innovadora a otro nivel por orden de magnitud", dijo Rebecca Chua, socio gerente de Premia Partners. "Estamos entusiasmados de asociarnos con FactSet y S&P para brindar a los inversionistas herramientas eficientes para capturar esas oportunidades, a través de enfoques sistemáticos basados en normas que anteriormente no estaban disponibles para los inversionistas de capital público".

"La creación de un índice temático solía ser muy desafiante porque requería un conocimiento profundo sobre las empresas más allá de sus fundamentos financieros y sectoriales básicos", dijo Nancy Zhang, estratega líder de soluciones de índice cuantitativo en FactSet. "Con el advenimiento de datos únicos, como nuestra clasificación granular y multidimensional de la industria --RBICS y RBICS con Ingresos--, hemos abordado ahora este desafío y, junto con Premia, llevamos al mercado un enfoque novedoso para capturar de manera sistemática y precisa las empresas de tecnología innovadora de Asia".

"Los participantes del mercado han demostrado un interés creciente en la región de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sureste Asiático, o ASEAN por sus siglas en inglés) debido a las características demográficas favorables y al crecimiento impulsado por el consumidor", dijo Michael Orzano, director ejecutivo de índices de valores de renta variable globales en S&P Dow Jones Indices. "El índice Emerging ASEAN Titans 100 Index de Dow Jones está diseñado para capturar de manera eficiente la historia de crecimiento de la ASEAN al medir el desempeño de las empresas más grandes y mejor establecidas de Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam".

Acerca de Premia Partners

Premia Partners es una firma de inversión fundada en Hong Kong en 2016 por un grupo de entusiastas que creen en brindar a los inversionistas herramientas de inversión eficientes, y que ven enormes posibilidades para la innovación en la industria asiática de fondos cotizados (ETF). El equipo se conformó con varios líderes de la industria global y regional y comparte una meta común: remodelar el escenario de los ETF en Asia mediante la aplicación de nuestro conocimiento colectivo y experiencia en ejecución, y colaborando con los mejores expertos del mundo en su clase para analizar los ETF y las soluciones beta inteligentes para los inversionistas. En Asia y para Asia porque éste es nuestro hogar. Para obtener más información, consulte el sitio www.premia-partners.com.

FUENTE Premia Partners Company Limited

Related Links

http://www.premia-partners.com