Premia Partners объявляет о листинге первого гонконгского биржевого облигационного фонда

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Premia Partners

Apr 13, 2021, 18:00 ET

Premia Partners объявляет о листинге первого гонконгского биржевого инвестиционного фонда высокодоходных долларовых облигаций и глобальном сотрудничестве с BOCHK Asset Management Limited

первый биржевой инвестиционный фонд государственных долгосрочных облигаций Китая

ГОНКОНГ, 13 апреля 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Premia Partners, являющаяся одним из ведущих ETF-провайдеров в Гонконге, сегодня объявила о регистрации двух китайских облигационных ETF-фондов на Гонконгской фондовой бирже (HKEx).

Эти физически воспроизводимые ETF-фонды обеспечивают экономичный, уникальный и удобный доступ к перспективным объектам на внешнем рынке китайских долларовых облигаций и внутреннем рынке китайских государственных облигаций (CGB).

  • Premia China USD Property Bond ETF (тикеры: 3001 HKD / 9001 USD/ 83001 RMB) с текущей доходностью около 7%* является первым биржевым инвестиционным фондом высокодоходных облигаций в Гонконге, официально разрешенный Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам (SFC). Он отслеживает индекс ICE 1-5 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index, включающий первоклассные и высокодоходные долговые ценные бумаги, номинированные в долларах США и выпускаемые китайскими корпоративными эмитентами, осуществляющими свою деятельность в сфере недвижимости. Данная стратегия основана на регулируемом и диверсифицированном подходе с 5%-ным лимитом концентрации на эмитентов по группам ценных бумаг, охватывает только выпуски обеспеченных облигаций с первоочередным правом требования, включенные в рейтинги S&P, Moody's или Fitch, за исключением механизмов финансирования местного самоуправления (LGFV) и субординированных долговых обязательств.
  • Биржевой инвестиционный фонд Premia China Treasury & Policy Bank Bond Long Duration ETF (тикеры: 2817 HKD / 9817 USD/ 82817 RMB) отслеживает индекс ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index, включающий в себя облигации со средним сроком погашения около 18 лет*, благодаря чему он является первым в мире ETF-фондом, обеспечивающим прямой доступ к сверхдолгосрочным казначейским обязательствам и облигациям государственно-частных банков Китая, торгуемым на китайском внутреннем рынке. Будучи важным структурным элементом инвестирования в долгосрочные государственные облигации Китая, этот биржевой индексный фонд дополняет существующие ETF-фонды китайских казначейских обязательств с учетом его включения в общемировой индекс гособлигаций. Компания BOCHK Asset Management Limited (входящая в состав Bank of China Group) является инвестиционным консультантом.

*По состоянию на 14 апреля 2021 г.

«Мы с радостью вводим в действие эти уникальные ETF-фонды, обеспечивающие привлекательную доходность с учетом рисков в нынешних условиях низкой доходности, — заявила управляющий партнер компании Premia Partners Ребекка Чуа (Rebecca Chua). — Теперь инвесторы получают удобную возможность доступа к долгосрочным государственным облигациям Китая на внутреннем рынке и высокодоходным китайским долларовым облигациям через Гонконгскую фондовую биржу без открытия внутрикитайских облигационных счетов и без уплаты гербового сбора, подоходного налога или налога на прирост капитала».

Глава компании BOCHK Asset Management Limited ("BOCHKAM") г-н Шэнь Хуа (Shen Hua) заявил в связи с этим следующее: «Компания BOCHKAM рада представить совместно с Premia Partners первый биржевой инвестиционный фонд долгосрочных облигаций, номинированных в юанях. Этот ETF-фонд обеспечивает инвестирование с низкими издержками, гибкость и высокую прозрачность трейдинга по сравнению с традиционными ПИФами, предоставляя инвестиционную альтернативу для удовлетворения потребностей инвесторов в распределении средств между различными активами. Мы стремимся предоставлять более высококачественные продукты с целью стимулирования интернационализации юаня и содействия развитию Гонконга в качестве одного из мировых центров управления активами».

«Как один из ведущих поставщиков услуг формирования индексов для глобальных ETF-фондов и оценок ЦБ с фиксированной доходностью, компания ICE рада сотрудничеству с Premia Partners по этим двум уникальным продуктам, — заявил вице-президент по работе с ценными бумагами с фиксированной доходностью и информационным услугам азиатско-тихоокеанского регионального подразделения компании ICE Магнус Каттан (Magnus Cattan). — На фоне быстрого возрастания интереса инвесторов к китайским облигациям компания ICE вносит свой вклад в развитие рынка за счет внедрения очередных инновационных решений».

Информация о компании Premia Partners

Компания Premia Partners, основанная в 2016 году, является одним из ведущих ETF-управляющих в Гонконге, специализирующимся на формировании низкозатратных, эффективных и передовых ETF-фондов для Азии. По состоянию на 14 апреля 2021 года компания Premia Partners управляет 8 ETF-фондами, включая Premia CSI Caixin China New Economy ETF, занимающий 4-е место среди крупнейших ETF-фондов китайских акций класса А в Гонконге, а также обладателем премии HKEx 2019 Top Performing ETF – Total Return Award («Самый эффективный ETF-фонд по совокупной доходности на Гонконгской фондовой бирже» за 2019 год). Более подробная информация о компании Premia и ее ETF-фондах, охватывающих Китай, развивающиеся страны АСЕАН, азиатские инновационные технологии, Вьетнам, китайские высокодоходные облигации, китайские государственные облигации и государственные долговые обязательства США, представлена на сайте www.premia-partners.com

Информация о компании BOCHK Asset Management Limited

Компания BOCHK Asset Management Limited ("BOCHKAM"), основанная в 2010 году, является стопроцентным дочерним предприятием BOC Hong Kong (Holdings) Limited — одной из крупнейших котирующихся компаний и коммерческих банковских групп в Гонконге, входящей в состав Bank of China Group. BOCHKAM стремится обеспечивать частным и институциональным инвесторам широкий выбор облигаций, инструментов фондового рынка и альтернативных инвестиционных продуктов. В 2020 году компания получила титулы "Best RMB Manager" на конкурсе "2020 Best of the Best Awards" в Гонконге, организованном журналом Asia Asset Management, и "Outstanding Achiever, China Fixed Income House Award" на конкурсе "Fund of the Year Awards" издания BENCHMARK.

SOURCE Premia Partners

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