Premiär för dokumentärfilmen Data Science Pioneers

20 datavetare från ledande globala företag diskuterar framfarten och utvecklingen av artificiell intelligens (AI) i en timslång film av Dataiku

NEW YORK, 18 september, 2019 /PRNewswire/ – I dag presenterade Dataiku, en av världens ledande plattformar för AI och maskininlärning för företag en timslång dokumentärfilm om den snabba utvecklingen av och allt viktigare rollen för datavetare, yrkesgruppen bakom AI-revolutionen. I filmen Data Science Pioneers: Conquering the Next Frontier får vi möta 20 ledande amerikanska och europeiska datavetare från globala företag såsom Booking.com, Daimler, Nokia Bell Labs, TomTom, Gousto och Cisco.